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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1082108310841085
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 11:33

Это сколько Украине нужно продать СХ продукции на такую суму.
https://m.censor.net/ua/news/3436798/rh ... _za_tyjden
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 12:50

  Bolt написав:Это сколько Украине нужно продать СХ продукции на такую суму.
https://m.censor.net/ua/news/3436798/rh ... _za_tyjden

Вы же понимаете, что это не каждую неделю такие заказы? И что выручка будет размазана на несколько лет? Финансовый, блин, форум.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:09

  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:Это сколько Украине нужно продать СХ продукции на такую суму.
https://m.censor.net/ua/news/3436798/rh ... _za_tyjden

Вы же понимаете, что это не каждую неделю такие заказы? И что выручка будет размазана на несколько лет? Финансовый, блин, форум.

Ну фиг на следующей неделе на два ярда. 😏А на послеследующей на пол ярда. А в среднем неплохо так получается.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:37

  Faceless написав:https://dou.ua/lenta/articles/fire-movement-in-ukrainian-it-2023/

Так що Флай - в тренді

Очень опасная концепция.
Дело в том, что сохранить сбережения значительно труднее, чем накопить. Любые материальные активы подвержены рискам.
Создаст себе молодой человек капитал, который кажется достаточным на всю жизнь, еще и с излишком. Залег в 35 лет на пляже и получает удовольствие от жизни. С вероятностью более 90% к 50 годам окажется, что денег недостаточно (что-то инфляция съела, какие-то бумаги обесценились, какой-то банк лопнул,...). А за это время наверняка обесценится его основной капитал - знания и навыки. Что-то забудется, что-то устареет, способность к обучению после такого перерыва тоже окажется на нуле. Да и эйджизм никто не отменял.
Итогом станет отсутствие денег и невозможность заработать новые.
Я могу понять накопительство на стартовый капитал для бизнеса, на фундаментальную покупку, но не на пенсию с молодости.
Риск помереть от скуки тоже крайне велик :)

Надо искать дело по душе, а не возможности безделья.
В конце концов, для тех, кому по душе лежание на диване, есть должность испытателя диванов :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 15:39

  Сибарит написав:
  Faceless написав:https://dou.ua/lenta/articles/fire-movement-in-ukrainian-it-2023/

Так що Флай - в тренді

Очень опасная концепция.
Дело в том, что сохранить сбережения значительно труднее, чем накопить. Любые материальные активы подвержены рискам.
Создаст себе молодой человек капитал, который кажется достаточным на всю жизнь, еще и с излишком. Залег в 35 лет на пляже и получает удовольствие от жизни. С вероятностью более 90% к 50 годам окажется, что денег недостаточно (что-то инфляция съела, какие-то бумаги обесценились, какой-то банк лопнул,...). А за это время наверняка обесценится его основной капитал - знания и навыки. Что-то забудется, что-то устареет, способность к обучению после такого перерыва тоже окажется на нуле. Да и эйджизм никто не отменял.
Итогом станет отсутствие денег и невозможность заработать новые.
Я могу понять накопительство на стартовый капитал для бизнеса, на фундаментальную покупку, но не на пенсию с молодости.
Риск помереть от скуки тоже крайне велик :)

Надо искать дело по душе, а не возможности безделья.
В конце концов, для тех, кому по душе лежание на диване, есть должность испытателя диванов :)

Повністю згоден. Світ почав швидше змінюватись. Може років сто тому і було нормально, але не зараз. Ця штука і в 50 не працює, що вже казати про 35)
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 16:04

Re: Еміграція, заробітчанство

  gonchik74 написав:Повністю згоден. Світ почав швидше змінюватись. Може років сто тому і було нормально, але не зараз. Ця штука і в 50 не працює, що вже казати про 35)

Ну прям на пляже валяться конечно да, но заниматься тем чем нравиться почему бы и нет. У меня был период где-то в 25-30 лет, когда квартиру/машину уже купил, были запасы какие-то, пара пассивных клиентов на 10 часов в неделю - я бросил поиск новых проектов и пошел заниматься своим. Вместо дурацких сайтиков выучил яву, сделал пару приложений для детей, пускай они денег особо не давали, но мне было интересно поковыряться в новой технологии + потом я на этих знаниях несколько десятков тысяч уе заработал, когда вернулся к нормальной работе.
Так что смотря что подразумевать под пенсией - тупое валянье на диване конечно отстой, но "выйти на пенсию" лет в 40 и освоить какое-то новое занятие или развить существующее почему бы и нет. В крайнем случае всегда сможешь вернуться к работе и будут доп знания для заработка денег.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 17:03

Re: Еміграція, заробітчанство

  Сибарит написав:С вероятностью более 90% к 50 годам окажется, что денег недостаточно (что-то инфляция съела, какие-то бумаги обесценились, какой-то банк лопнул,...). А за это время наверняка обесценится его основной капитал - знания и навыки. Что-то забудется, что-то устареет, способность к обучению после такого перерыва тоже окажется на нуле. Да и эйджизм никто не отменял.
Итогом станет отсутствие денег и невозможность заработать новые.

Все просто - потроху повернеться до режиму життя Флая на 150 баксів в міс
Faceless
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