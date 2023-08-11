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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 сер, 2023 11:33
Это сколько Украине нужно продать СХ продукции на такую суму.
Додано: П'ят 11 сер, 2023 12:50
Вы же понимаете, что это не каждую неделю такие заказы? И что выручка будет размазана на несколько лет? Финансовый, блин, форум.
Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:09
Ну фиг на следующей неделе на два ярда. 😏А на послеследующей на пол ярда. А в среднем неплохо так получается.
Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:37
Очень опасная концепция.
Дело в том, что сохранить сбережения значительно труднее, чем накопить. Любые материальные активы подвержены рискам.
Создаст себе молодой человек капитал, который кажется достаточным на всю жизнь, еще и с излишком. Залег в 35 лет на пляже и получает удовольствие от жизни. С вероятностью более 90% к 50 годам окажется, что денег недостаточно (что-то инфляция съела, какие-то бумаги обесценились, какой-то банк лопнул,...). А за это время наверняка обесценится его основной капитал - знания и навыки. Что-то забудется, что-то устареет, способность к обучению после такого перерыва тоже окажется на нуле. Да и эйджизм никто не отменял.
Итогом станет отсутствие денег и невозможность заработать новые.
Я могу понять накопительство на стартовый капитал для бизнеса, на фундаментальную покупку, но не на пенсию с молодости.
Риск помереть от скуки тоже крайне велик
Надо искать дело по душе, а не возможности безделья.
В конце концов, для тех, кому по душе лежание на диване, есть должность испытателя диванов
Додано: П'ят 11 сер, 2023 15:39
Повністю згоден. Світ почав швидше змінюватись. Може років сто тому і було нормально, але не зараз. Ця штука і в 50 не працює, що вже казати про 35)
Додано: П'ят 11 сер, 2023 16:04
Re: Еміграція, заробітчанство
Ну прям на пляже валяться конечно да, но заниматься тем чем нравиться почему бы и нет. У меня был период где-то в 25-30 лет, когда квартиру/машину уже купил, были запасы какие-то, пара пассивных клиентов на 10 часов в неделю - я бросил поиск новых проектов и пошел заниматься своим. Вместо дурацких сайтиков выучил яву, сделал пару приложений для детей, пускай они денег особо не давали, но мне было интересно поковыряться в новой технологии + потом я на этих знаниях несколько десятков тысяч уе заработал, когда вернулся к нормальной работе.
Так что смотря что подразумевать под пенсией - тупое валянье на диване конечно отстой, но "выйти на пенсию" лет в 40 и освоить какое-то новое занятие или развить существующее почему бы и нет. В крайнем случае всегда сможешь вернуться к работе и будут доп знания для заработка денег.
Додано: П'ят 11 сер, 2023 17:03
Re: Еміграція, заробітчанство
Все просто - потроху повернеться до режиму життя Флая на 150 баксів в міс
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