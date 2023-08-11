Додано: П'ят 11 сер, 2023 16:04

gonchik74 написав: Повністю згоден. Світ почав швидше змінюватись. Може років сто тому і було нормально, але не зараз. Ця штука і в 50 не працює, що вже казати про 35) Повністю згоден. Світ почав швидше змінюватись. Може років сто тому і було нормально, але не зараз. Ця штука і в 50 не працює, що вже казати про 35)

Ну прям на пляже валяться конечно да, но заниматься тем чем нравиться почему бы и нет. У меня был период где-то в 25-30 лет, когда квартиру/машину уже купил, были запасы какие-то, пара пассивных клиентов на 10 часов в неделю - я бросил поиск новых проектов и пошел заниматься своим. Вместо дурацких сайтиков выучил яву, сделал пару приложений для детей, пускай они денег особо не давали, но мне было интересно поковыряться в новой технологии + потом я на этих знаниях несколько десятков тысяч уе заработал, когда вернулся к нормальной работе.Так что смотря что подразумевать под пенсией - тупое валянье на диване конечно отстой, но "выйти на пенсию" лет в 40 и освоить какое-то новое занятие или развить существующее почему бы и нет. В крайнем случае всегда сможешь вернуться к работе и будут доп знания для заработка денег.