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Очень опасная концепция. Дело в том, что сохранить сбережения значительно труднее, чем накопить. Любые материальные активы подвержены рискам. Создаст себе молодой человек капитал, который кажется достаточным на всю жизнь, еще и с излишком. Залег в 35 лет на пляже и получает удовольствие от жизни. С вероятностью более 90% к 50 годам окажется, что денег недостаточно (что-то инфляция съела, какие-то бумаги обесценились, какой-то банк лопнул,...). А за это время наверняка обесценится его основной капитал - знания и навыки. Что-то забудется, что-то устареет, способность к обучению после такого перерыва тоже окажется на нуле. Да и эйджизм никто не отменял. Итогом станет отсутствие денег и невозможность заработать новые. Я могу понять накопительство на стартовый капитал для бизнеса, на фундаментальную покупку, но не на пенсию с молодости. Риск помереть от скуки тоже крайне велик
Надо искать дело по душе, а не возможности безделья. В конце концов, для тех, кому по душе лежание на диване, есть должность испытателя диванов
Очень опасная концепция. Дело в том, что сохранить сбережения значительно труднее, чем накопить. Любые материальные активы подвержены рискам. Создаст себе молодой человек капитал, который кажется достаточным на всю жизнь, еще и с излишком. Залег в 35 лет на пляже и получает удовольствие от жизни. С вероятностью более 90% к 50 годам окажется, что денег недостаточно (что-то инфляция съела, какие-то бумаги обесценились, какой-то банк лопнул,...). А за это время наверняка обесценится его основной капитал - знания и навыки. Что-то забудется, что-то устареет, способность к обучению после такого перерыва тоже окажется на нуле. Да и эйджизм никто не отменял. Итогом станет отсутствие денег и невозможность заработать новые. Я могу понять накопительство на стартовый капитал для бизнеса, на фундаментальную покупку, но не на пенсию с молодости. Риск помереть от скуки тоже крайне велик
Надо искать дело по душе, а не возможности безделья. В конце концов, для тех, кому по душе лежание на диване, есть должность испытателя диванов
Повністю згоден. Світ почав швидше змінюватись. Може років сто тому і було нормально, але не зараз. Ця штука і в 50 не працює, що вже казати про 35)
gonchik74 написав:Повністю згоден. Світ почав швидше змінюватись. Може років сто тому і було нормально, але не зараз. Ця штука і в 50 не працює, що вже казати про 35)
Ну прям на пляже валяться конечно да, но заниматься тем чем нравиться почему бы и нет. У меня был период где-то в 25-30 лет, когда квартиру/машину уже купил, были запасы какие-то, пара пассивных клиентов на 10 часов в неделю - я бросил поиск новых проектов и пошел заниматься своим. Вместо дурацких сайтиков выучил яву, сделал пару приложений для детей, пускай они денег особо не давали, но мне было интересно поковыряться в новой технологии + потом я на этих знаниях несколько десятков тысяч уе заработал, когда вернулся к нормальной работе. Так что смотря что подразумевать под пенсией - тупое валянье на диване конечно отстой, но "выйти на пенсию" лет в 40 и освоить какое-то новое занятие или развить существующее почему бы и нет. В крайнем случае всегда сможешь вернуться к работе и будут доп знания для заработка денег.
Сибарит написав:С вероятностью более 90% к 50 годам окажется, что денег недостаточно (что-то инфляция съела, какие-то бумаги обесценились, какой-то банк лопнул,...). А за это время наверняка обесценится его основной капитал - знания и навыки. Что-то забудется, что-то устареет, способность к обучению после такого перерыва тоже окажется на нуле. Да и эйджизм никто не отменял. Итогом станет отсутствие денег и невозможность заработать новые.
Все просто - потроху повернеться до режиму життя Флая на 150 баксів в міс
Сибарит написав:С вероятностью более 90% к 50 годам окажется, что денег недостаточно (что-то инфляция съела, какие-то бумаги обесценились, какой-то банк лопнул,...). А за это время наверняка обесценится его основной капитал - знания и навыки. Что-то забудется, что-то устареет, способность к обучению после такого перерыва тоже окажется на нуле. Да и эйджизм никто не отменял. Итогом станет отсутствие денег и невозможность заработать новые.
Все просто - потроху повернеться до режиму життя Флая на 150 баксів в міс
Ну щось не видно, щоб німецькі або англійські пенсіонери жили на 150 доларів. Навпаки, сидять по кафе або подорожують.
Сибарит написав:С вероятностью более 90% к 50 годам окажется, что денег недостаточно (что-то инфляция съела, какие-то бумаги обесценились, какой-то банк лопнул,...). А за это время наверняка обесценится его основной капитал - знания и навыки. Что-то забудется, что-то устареет, способность к обучению после такого перерыва тоже окажется на нуле. Да и эйджизм никто не отменял. Итогом станет отсутствие денег и невозможность заработать новые.
Все просто - потроху повернеться до режиму життя Флая на 150 баксів в міс
Ну щось не видно, щоб німецькі або англійські пенсіонери жили на 150 доларів. Навпаки, сидять по кафе або подорожують.
До чого тут німецькі і італійські пенсіонери? Мова про адептів FIRE