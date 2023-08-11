RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1083108410851086
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 21:38

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:[quote="5609241:Faceless"]
Все просто - потроху повернеться до режиму життя Флая на 150 баксів в міс

Ну щось не видно, щоб німецькі або англійські пенсіонери жили на 150 доларів. Навпаки, сидять по кафе або подорожують.


До чого тут німецькі і італійські пенсіонери? Мова про адептів FIRE

Адепти FIRE не старіють? Не бувають пенсіонерами?[/quote]Течія з'явилася десь о 2000х :mrgreen:
Це концепція ранньої пенсії, якщо ви не в курсі
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33591
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1395 раз.
Подякували: 7808 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 21:49

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Адепти FIRE не старіють? Не бувають пенсіонерами?
Концепція хороша, але виконати її (стати молодим мільйонером) дуже важко.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1108
З нами з: 29.07.22
Подякував: 137 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 21:55

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:Адепти FIRE не старіють? Не бувають пенсіонерами?
Концепція хороша, але виконати її (стати молодим мільйонером) дуже важко.

Там не обов'язково мільйонером. Флай он пише куди скромніші цифри. :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33591
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1395 раз.
Подякували: 7808 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 22:01

Faceless в «Your Money or Your Life» йшлось про 1 - 2,5 млн доларів.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1108
З нами з: 29.07.22
Подякував: 137 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 22:02

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:Faceless в «Your Money or Your Life» йшлось про 1 - 2,5 млн доларів.
Імхо не варто на весь світ натягувати мірило США.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33591
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1395 раз.
Подякували: 7808 раз.
 
Профіль
4
7
3
  #<1 ... 1083108410851086
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3088)
11.08.2023 22:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.