BIGor написав:
До чого тут німецькі і італійські пенсіонери? Мова про адептів FIRE
Адепти FIRE не старіють? Не бувають пенсіонерами?[/quote]Течія з'явилася десь о 2000х
Це концепція ранньої пенсії, якщо ви не в курсі
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 21:38
Re: Еміграція, заробітчанство
Адепти FIRE не старіють? Не бувають пенсіонерами?[/quote]Течія з'явилася десь о 2000х
Це концепція ранньої пенсії, якщо ви не в курсі
Додано: П'ят 11 сер, 2023 21:49
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 11 сер, 2023 21:55
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 11 сер, 2023 22:01
Faceless в «Your Money or Your Life» йшлось про 1 - 2,5 млн доларів.
Додано: П'ят 11 сер, 2023 22:02
Re: Еміграція, заробітчанство
Імхо не варто на весь світ натягувати мірило США.
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