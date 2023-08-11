BIGor написав:
До чого тут німецькі і італійські пенсіонери? Мова про адептів FIRE
Адепти FIRE не старіють? Не бувають пенсіонерами?[/quote]Течія з'явилася десь о 2000х
Це концепція ранньої пенсії, якщо ви не в курсі
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 21:38
Re: Еміграція, заробітчанство
Адепти FIRE не старіють? Не бувають пенсіонерами?[/quote]Течія з'явилася десь о 2000х
Це концепція ранньої пенсії, якщо ви не в курсі
Додано: П'ят 11 сер, 2023 21:49
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 11 сер, 2023 21:55
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 11 сер, 2023 22:01
Faceless в «Your Money or Your Life» йшлось про 1 - 2,5 млн доларів.
Додано: П'ят 11 сер, 2023 22:02
Re: Еміграція, заробітчанство
Імхо не варто на весь світ натягувати мірило США.
Додано: Суб 12 сер, 2023 01:14
Флай пише куди скромніші цифри - для Украины.
Но для Украины этот расчёт Флая не годится. Слишком нестабильная ситуация. Здесь уже писали, что в начале нулевых для семьи было вполне достаточно 100 долл. в месяц. Сегодня это, наверное, эквивалентно 1000 долл. У нас цены явно стремятся к мировым (точнее, к ценам в развитых странах), но пока ещё к ним приблизились далеко не все цены. Особенно ЖКХ, но не только. Поэтому достигнутая сегодня цифра доходов, достаточная для финансовой самостоятельности, завтра может оказаться явно недостаточной.
Если Флай рассчитывает, что цены аренды будут расти пропорционально росту остальных цен, то это тоже отнюдь не очевидно. Так же, как и стоимость самого жилья (или коммерческой недвижимости).
Кстати, совсем не убеждён, что эта методика работоспособна вообще где-то в мире.
Наш мир в этом отношении похож на ситуацию Алисы в стране чудес: "Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!".
Сибарит сегодня днём об этом уже писал (viewtopic.php?p=5609185#p5609185).
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