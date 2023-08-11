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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1083108410851086
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 21:38

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:[quote="5609241:Faceless"]
Все просто - потроху повернеться до режиму життя Флая на 150 баксів в міс

Ну щось не видно, щоб німецькі або англійські пенсіонери жили на 150 доларів. Навпаки, сидять по кафе або подорожують.


До чого тут німецькі і італійські пенсіонери? Мова про адептів FIRE

Адепти FIRE не старіють? Не бувають пенсіонерами?[/quote]Течія з'явилася десь о 2000х :mrgreen:
Це концепція ранньої пенсії, якщо ви не в курсі
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 21:49

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Адепти FIRE не старіють? Не бувають пенсіонерами?
Концепція хороша, але виконати її (стати молодим мільйонером) дуже важко.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 21:55

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:Адепти FIRE не старіють? Не бувають пенсіонерами?
Концепція хороша, але виконати її (стати молодим мільйонером) дуже важко.

Там не обов'язково мільйонером. Флай он пише куди скромніші цифри. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 22:01

Faceless в «Your Money or Your Life» йшлось про 1 - 2,5 млн доларів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 22:02

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:Faceless в «Your Money or Your Life» йшлось про 1 - 2,5 млн доларів.
Імхо не варто на весь світ натягувати мірило США.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 01:14

  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:Адепти FIRE не старіють? Не бувають пенсіонерами?
Концепція хороша, але виконати її (стати молодим мільйонером) дуже важко.

Там не обов'язково мільйонером. Флай он пише куди скромніші цифри. :mrgreen:

Флай пише куди скромніші цифри - для Украины.
Но для Украины этот расчёт Флая не годится. Слишком нестабильная ситуация. Здесь уже писали, что в начале нулевых для семьи было вполне достаточно 100 долл. в месяц. Сегодня это, наверное, эквивалентно 1000 долл. У нас цены явно стремятся к мировым (точнее, к ценам в развитых странах), но пока ещё к ним приблизились далеко не все цены. Особенно ЖКХ, но не только. Поэтому достигнутая сегодня цифра доходов, достаточная для финансовой самостоятельности, завтра может оказаться явно недостаточной.
Если Флай рассчитывает, что цены аренды будут расти пропорционально росту остальных цен, то это тоже отнюдь не очевидно. Так же, как и стоимость самого жилья (или коммерческой недвижимости).

Кстати, совсем не убеждён, что эта методика работоспособна вообще где-то в мире.
Наш мир в этом отношении похож на ситуацию Алисы в стране чудес: "Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!".
Сибарит сегодня днём об этом уже писал (viewtopic.php?p=5609185#p5609185).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 08:42

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:Здесь уже писали, что в начале нулевых для семьи было вполне достаточно 100 долл. в месяц. Сегодня это, наверное, эквивалентно 1000 долл.

Це якщо суто переводити на найбільш подорожчавші товари і послуги, здебільшого першої необхідності, то так, а якщо корзиною то 100 тоді це десь 500 сьогодні.
Ну але і в США у 1950 р. середня зарплата 200$ https://opoccuu.com/aw.htm, а тепер 5000$ https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/world/usa/. Тобто шалене знецінення має місце і запас у фіатних грошах навряд чи буде достатнім на все життя навіть з якимись % по депозиту чи ще якось розміщеною, якщо на сьогодні умовно сума відповідає вартості життя помноженою на 50 років.
Але те що наявність подушки заощаджень не завадить і робить життя спокійнішим і впевненішим, то також без сумніву.
Ой+
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