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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1084108510861087
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 15:04

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:Сомневаюсь, что сегодня семья проживёт на 500 долл. Точнее, проживёт, но не так, как тогда за 100. Но не суть.

Укрстат перед війною давав середню цифру 10124,83 грн, що менше 400$. По цінах дешевші речі та продукти подорожчали якраз на більший %, але не більше як у 40 разів, що у доларах в 6 разів. Але багато чого імпортного від тоді до тепер, наприклад, електроніка то і не здорожчала, або нехай у 2 рази. Тому 100 тоді дуже навіть заміщаються 500 сьогодні, що якраз в золотому еквіваленті найкраще співвідноситься.
  Дюрі-бачі написав:S&P 500 виріс з 10 до 4400 з 1957 року.
І звісно не забувати про диверсифікацію.

Для початку треба мати що, а тоді ще і деяку удачу, бо щось зросло в номіналі може і на більший %, але, напевно, ще більше пішло прахом.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 17:09

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Сомневаюсь, что сегодня семья проживёт на 500 долл. Точнее, проживёт, но не так, как тогда за 100. Но не суть.

Укрстат перед війною давав середню цифру 10124,83 грн, що менше 400$. По цінах дешевші речі та продукти подорожчали якраз на більший %, але не більше як у 40 разів, що у доларах в 6 разів. Але багато чого імпортного від тоді до тепер, наприклад, електроніка то і не здорожчала, або нехай у 2 рази. Тому 100 тоді дуже навіть заміщаються 500 сьогодні, що якраз в золотому еквіваленті найкраще співвідноситься.
.........

1. Уточніть, будь ласка, середню цифру чого?
2. Золотий еквівалент чого - споживчого кошику? зарплати?
На мій погляд, у нас поки що на золотий еквівалент важко орієнтуватись. Ще з радянських часів ціни надто спотворені.
І для більшості населення дешевші речі та продукти значно важливіші і мають значно більшу вагу у споживчому кошику, ніж електроніка. Мобілку чи ноут більшість купляє на кілька років, а не міняють щороку.
500 долл. по сьогоднішньому курсу це 18,5 тис. грн. На сім'ю з 3 осіб (тим більше, з 4-х) цих грошей, звісно, досить на їжу (звісно, без червоної ікри чи французького коньяку :) ), ЖКП, досить скромні розваги.
На 100 долл. на початку 0-х, здається, можна було дозволити собі більше.
Можливо, помиляюсь і це чисто суб'єктивне сприйняття.
ЛАД
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  #<1 ... 1084108510861087
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