Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1084108510861087 Додано: Суб 12 сер, 2023 15:04 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Сомневаюсь, что сегодня семья проживёт на 500 долл. Точнее, проживёт, но не так, как тогда за 100. Но не суть. Сомневаюсь, что сегодня семья проживёт на 500 долл. Точнее, проживёт, но не так, как тогда за 100. Но не суть.

Укрстат перед війною давав середню цифру 10124,83 грн, що менше 400$. По цінах дешевші речі та продукти подорожчали якраз на більший %, але не більше як у 40 разів, що у доларах в 6 разів. Але багато чого імпортного від тоді до тепер, наприклад, електроніка то і не здорожчала, або нехай у 2 рази. Тому 100 тоді дуже навіть заміщаються 500 сьогодні, що якраз в золотому еквіваленті найкраще співвідноситься.

Дюрі-бачі написав: S&P 500 виріс з 10 до 4400 з 1957 року.

І звісно не забувати про диверсифікацію. S&P 500 виріс з 10 до 4400 з 1957 року.І звісно не забувати про диверсифікацію.

Для початку треба мати що, а тоді ще і деяку удачу, бо щось зросло в номіналі може і на більший %, але, напевно, ще більше пішло прахом. Укрстат перед війною давав середню цифру 10124,83 грн, що менше 400$. По цінах дешевші речі та продукти подорожчали якраз на більший %, але не більше як у 40 разів, що у доларах в 6 разів. Але багато чого імпортного від тоді до тепер, наприклад, електроніка то і не здорожчала, або нехай у 2 рази. Тому 100 тоді дуже навіть заміщаються 500 сьогодні, що якраз в золотому еквіваленті найкраще співвідноситься.Для початку треба мати що, а тоді ще і деяку удачу, бо щось зросло в номіналі може і на більший %, але, напевно, ще більше пішло прахом. Ой+

Повідомлень: 6058 З нами з: 19.04.12 Подякував: 89 раз. Подякували: 934 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 сер, 2023 17:09 Ой+ написав: ЛАД написав: Сомневаюсь, что сегодня семья проживёт на 500 долл. Точнее, проживёт, но не так, как тогда за 100. Но не суть. Сомневаюсь, что сегодня семья проживёт на 500 долл. Точнее, проживёт, но не так, как тогда за 100. Но не суть.

Укрстат перед війною давав середню цифру 10124,83 грн, що менше 400$. По цінах дешевші речі та продукти подорожчали якраз на більший %, але не більше як у 40 разів, що у доларах в 6 разів. Але багато чого імпортного від тоді до тепер, наприклад, електроніка то і не здорожчала, або нехай у 2 рази. Тому 100 тоді дуже навіть заміщаються 500 сьогодні, що якраз в золотому еквіваленті найкраще співвідноситься.

......... Укрстат перед війною давав середню цифру 10124,83 грн, що менше 400$. По цінах дешевші речі та продукти подорожчали якраз на більший %, але не більше як у 40 разів, що у доларах в 6 разів. Але багато чого імпортного від тоді до тепер, наприклад, електроніка то і не здорожчала, або нехай у 2 рази. Тому 100 тоді дуже навіть заміщаються 500 сьогодні, що якраз в золотому еквіваленті найкраще співвідноситься..........

1. Уточніть, будь ласка, середню цифру чого?

2. Золотий еквівалент чого - споживчого кошику? зарплати?

На мій погляд, у нас поки що на золотий еквівалент важко орієнтуватись. Ще з радянських часів ціни надто спотворені.

І для більшості населення дешевші речі та продукти значно важливіші і мають значно більшу вагу у споживчому кошику, ніж електроніка. Мобілку чи ноут більшість купляє на кілька років, а не міняють щороку.

500 долл. по сьогоднішньому курсу це 18,5 тис. грн. На сім'ю з 3 осіб (тим більше, з 4-х) цих грошей, звісно, досить на їжу (звісно, без червоної ікри чи французького коньяку ), ЖКП, досить скромні розваги.

На 100 долл. на початку 0-х, здається, можна було дозволити собі більше.

Можливо, помиляюсь і це чисто суб'єктивне сприйняття. 1. Уточніть, будь ласка, середню цифру чого?2. Золотий еквівалент чого - споживчого кошику? зарплати?На мій погляд, у нас поки що на золотий еквівалент важко орієнтуватись. Ще з радянських часів ціни надто спотворені.І для більшості населення дешевші речі та продукти значно важливіші і мають значно більшу вагу у споживчому кошику, ніж електроніка. Мобілку чи ноут більшість купляє на кілька років, а не міняють щороку.500 долл. по сьогоднішньому курсу це 18,5 тис. грн. На сім'ю з 3 осіб (тим більше, з 4-х) цих грошей, звісно, досить на їжу (звісно, без червоної ікри чи французького коньяку), ЖКП, досить скромні розваги.На 100 долл. на початку 0-х, здається, можна було дозволити собі більше.Можливо, помиляюсь і це чисто суб'єктивне сприйняття. ЛАД 2 Повідомлень: 25440 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5090 раз. Подякували: 4736 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1084108510861087 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: zerocool Кочевник і 5 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор