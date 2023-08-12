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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 сер, 2023 15:04
ЛАД написав:
Сомневаюсь, что сегодня семья проживёт на 500 долл. Точнее, проживёт, но не так, как тогда за 100. Но не суть.
Укрстат перед війною давав середню цифру 10124,83 грн, що менше 400$. По цінах дешевші речі та продукти подорожчали якраз на більший %, але не більше як у 40 разів, що у доларах в 6 разів. Але багато чого імпортного від тоді до тепер, наприклад, електроніка то і не здорожчала, або нехай у 2 рази. Тому 100 тоді дуже навіть заміщаються 500 сьогодні, що якраз в золотому еквіваленті найкраще співвідноситься.
Дюрі-бачі написав:
S&P 500 виріс з 10 до 4400 з 1957 року.
І звісно не забувати про диверсифікацію.
Для початку треба мати що, а тоді ще і деяку удачу, бо щось зросло в номіналі може і на більший %, але, напевно, ще більше пішло прахом.
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Додано: Суб 12 сер, 2023 17:09
Ой+ написав: ЛАД написав:
Сомневаюсь, что сегодня семья проживёт на 500 долл. Точнее, проживёт, но не так, как тогда за 100. Но не суть.
Укрстат перед війною давав середню цифру 10124,83 грн, що менше 400$. По цінах дешевші речі та продукти подорожчали якраз на більший %, але не більше як у 40 разів, що у доларах в 6 разів. Але багато чого імпортного від тоді до тепер, наприклад, електроніка то і не здорожчала, або нехай у 2 рази. Тому 100 тоді дуже навіть заміщаються 500 сьогодні, що якраз в золотому еквіваленті найкраще співвідноситься.
.........
1. Уточніть, будь ласка, середню цифру чого?
2. Золотий еквівалент чого - споживчого кошику? зарплати?
На мій погляд, у нас поки що на золотий еквівалент важко орієнтуватись. Ще з радянських часів ціни надто спотворені.
І для більшості населення дешевші речі та продукти значно важливіші і мають значно більшу вагу у споживчому кошику, ніж електроніка. Мобілку чи ноут більшість купляє на кілька років, а не міняють щороку.
500 долл. по сьогоднішньому курсу це 18,5 тис. грн. На сім'ю з 3 осіб (тим більше, з 4-х) цих грошей, звісно, досить на їжу (звісно, без червоної ікри чи французького коньяку
), ЖКП, досить скромні розваги.
На 100 долл. на початку 0-х, здається, можна було дозволити собі більше.
Можливо, помиляюсь і це чисто суб'єктивне сприйняття.
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ЛАД
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