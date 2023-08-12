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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1084108510861087 Додано: Суб 12 сер, 2023 15:04 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Сомневаюсь, что сегодня семья проживёт на 500 долл. Точнее, проживёт, но не так, как тогда за 100. Но не суть. Сомневаюсь, что сегодня семья проживёт на 500 долл. Точнее, проживёт, но не так, как тогда за 100. Но не суть.

Укрстат перед війною давав середню цифру 10124,83 грн, що менше 400$. По цінах дешевші речі та продукти подорожчали якраз на більший %, але не більше як у 40 разів, що у доларах в 6 разів. Але багато чого імпортного від тоді до тепер, наприклад, електроніка то і не здорожчала, або нехай у 2 рази. Тому 100 тоді дуже навіть заміщаються 500 сьогодні, що якраз в золотому еквіваленті найкраще співвідноситься.

Дюрі-бачі написав: S&P 500 виріс з 10 до 4400 з 1957 року.

І звісно не забувати про диверсифікацію. S&P 500 виріс з 10 до 4400 з 1957 року.І звісно не забувати про диверсифікацію.

Для початку треба мати що, а тоді ще і деяку удачу, бо щось зросло в номіналі може і на більший %, але, напевно, ще більше пішло прахом. Укрстат перед війною давав середню цифру 10124,83 грн, що менше 400$. По цінах дешевші речі та продукти подорожчали якраз на більший %, але не більше як у 40 разів, що у доларах в 6 разів. Але багато чого імпортного від тоді до тепер, наприклад, електроніка то і не здорожчала, або нехай у 2 рази. Тому 100 тоді дуже навіть заміщаються 500 сьогодні, що якраз в золотому еквіваленті найкраще співвідноситься.Для початку треба мати що, а тоді ще і деяку удачу, бо щось зросло в номіналі може і на більший %, але, напевно, ще більше пішло прахом. Ой+

Повідомлень: 6059 З нами з: 19.04.12 Подякував: 89 раз. Подякували: 934 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 сер, 2023 17:09 Ой+ написав: ЛАД написав: Сомневаюсь, что сегодня семья проживёт на 500 долл. Точнее, проживёт, но не так, как тогда за 100. Но не суть. Сомневаюсь, что сегодня семья проживёт на 500 долл. Точнее, проживёт, но не так, как тогда за 100. Но не суть.

Укрстат перед війною давав середню цифру 10124,83 грн, що менше 400$. По цінах дешевші речі та продукти подорожчали якраз на більший %, але не більше як у 40 разів, що у доларах в 6 разів. Але багато чого імпортного від тоді до тепер, наприклад, електроніка то і не здорожчала, або нехай у 2 рази. Тому 100 тоді дуже навіть заміщаються 500 сьогодні, що якраз в золотому еквіваленті найкраще співвідноситься.

......... Укрстат перед війною давав середню цифру 10124,83 грн, що менше 400$. По цінах дешевші речі та продукти подорожчали якраз на більший %, але не більше як у 40 разів, що у доларах в 6 разів. Але багато чого імпортного від тоді до тепер, наприклад, електроніка то і не здорожчала, або нехай у 2 рази. Тому 100 тоді дуже навіть заміщаються 500 сьогодні, що якраз в золотому еквіваленті найкраще співвідноситься..........

1. Уточніть, будь ласка, середню цифру чого?

2. Золотий еквівалент чого - споживчого кошику? зарплати?

На мій погляд, у нас поки що на золотий еквівалент важко орієнтуватись. Ще з радянських часів ціни надто спотворені.

І для більшості населення дешевші речі та продукти значно важливіші і мають значно більшу вагу у споживчому кошику, ніж електроніка. Мобілку чи ноут більшість купляє на кілька років, а не міняють щороку.

500 долл. по сьогоднішньому курсу це 18,5 тис. грн. На сім'ю з 3 осіб (тим більше, з 4-х) цих грошей, звісно, досить на їжу (звісно, без червоної ікри чи французького коньяку ), ЖКП, досить скромні розваги.

На 100 долл. на початку 0-х, здається, можна було дозволити собі більше.

Можливо, помиляюсь і це чисто суб'єктивне сприйняття. 1. Уточніть, будь ласка, середню цифру чого?2. Золотий еквівалент чого - споживчого кошику? зарплати?На мій погляд, у нас поки що на золотий еквівалент важко орієнтуватись. Ще з радянських часів ціни надто спотворені.І для більшості населення дешевші речі та продукти значно важливіші і мають значно більшу вагу у споживчому кошику, ніж електроніка. Мобілку чи ноут більшість купляє на кілька років, а не міняють щороку.500 долл. по сьогоднішньому курсу це 18,5 тис. грн. На сім'ю з 3 осіб (тим більше, з 4-х) цих грошей, звісно, досить на їжу (звісно, без червоної ікри чи французького коньяку), ЖКП, досить скромні розваги.На 100 долл. на початку 0-х, здається, можна було дозволити собі більше.Можливо, помиляюсь і це чисто суб'єктивне сприйняття. ЛАД 2 Повідомлень: 25441 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5090 раз. Подякували: 4736 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 сер, 2023 18:01 ЛАД написав: Ой+ написав: ЛАД написав: Сомневаюсь, что сегодня семья проживёт на 500 долл. Точнее, проживёт, но не так, как тогда за 100. Но не суть. Сомневаюсь, что сегодня семья проживёт на 500 долл. Точнее, проживёт, но не так, как тогда за 100. Но не суть.

Укрстат перед війною давав середню цифру 10124,83 грн, що менше 400$. По цінах дешевші речі та продукти подорожчали якраз на більший %, але не більше як у 40 разів, що у доларах в 6 разів. Але багато чого імпортного від тоді до тепер, наприклад, електроніка то і не здорожчала, або нехай у 2 рази. Тому 100 тоді дуже навіть заміщаються 500 сьогодні, що якраз в золотому еквіваленті найкраще співвідноситься.

......... Укрстат перед війною давав середню цифру 10124,83 грн, що менше 400$. По цінах дешевші речі та продукти подорожчали якраз на більший %, але не більше як у 40 разів, що у доларах в 6 разів. Але багато чого імпортного від тоді до тепер, наприклад, електроніка то і не здорожчала, або нехай у 2 рази. Тому 100 тоді дуже навіть заміщаються 500 сьогодні, що якраз в золотому еквіваленті найкраще співвідноситься..........

1. Уточніть, будь ласка, середню цифру чого?

2. Золотий еквівалент чого - споживчого кошику? зарплати?

На мій погляд, у нас поки що на золотий еквівалент важко орієнтуватись. Ще з радянських часів ціни надто спотворені.

І для більшості населення дешевші речі та продукти значно важливіші і мають значно більшу вагу у споживчому кошику, ніж електроніка. Мобілку чи ноут більшість купляє на кілька років, а не міняють щороку.

500 долл. по сьогоднішньому курсу це 18,5 тис. грн. На сім'ю з 3 осіб (тим більше, з 4-х) цих грошей, звісно, досить на їжу (звісно, без червоної ікри чи французького коньяку ), ЖКП, досить скромні розваги.

На 100 долл. на початку 0-х, здається, можна було дозволити собі більше.

Можливо, помиляюсь і це чисто суб'єктивне сприйняття. 1. Уточніть, будь ласка, середню цифру чого?2. Золотий еквівалент чого - споживчого кошику? зарплати?На мій погляд, у нас поки що на золотий еквівалент важко орієнтуватись. Ще з радянських часів ціни надто спотворені.І для більшості населення дешевші речі та продукти значно важливіші і мають значно більшу вагу у споживчому кошику, ніж електроніка. Мобілку чи ноут більшість купляє на кілька років, а не міняють щороку.500 долл. по сьогоднішньому курсу це 18,5 тис. грн. На сім'ю з 3 осіб (тим більше, з 4-х) цих грошей, звісно, досить на їжу (звісно, без червоної ікри чи французького коньяку), ЖКП, досить скромні розваги.На 100 долл. на початку 0-х, здається, можна було дозволити собі більше.Можливо, помиляюсь і це чисто суб'єктивне сприйняття.

На початку нульових, ще поки не одружився і жив в маминій хаті, контрабасив сигарети до Польщі. В місяць десь біля ста баксів і заробляв, з них половина скирдувалась. Решта на життя. На початку нульових, ще поки не одружився і жив в маминій хаті, контрабасив сигарети до Польщі. В місяць десь біля ста баксів і заробляв, з них половина скирдувалась. Решта на життя. Bolt Повідомлень: 2178 З нами з: 09.11.17 Подякував: 3 раз. Подякували: 159 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 сер, 2023 18:12 ЛАД

1. Грошові витрати домогосподарств

Ну і середнє українське домогосподарство це 2,5 осіб, а не 3-4.

А що 100$ на початку нульових вистачало на ікру з коньяком?

справа в тому, що до доброго легко і швидко звикається. Я от реально шукав скільки в грошах коштував споживчий кошик у 2000, але не знайшов і потім той кошик довго не змінювали і можна було порівняти. Qwerty згадував га валютній, що в 1995 купив жигулі 99 за 10 кбаксів і такі ціни дійсно були. Ну і картинку:



2000 це приблизно у 2 рази ціни вищі від 1996, а 2023 у 1,5 від 2021. 1.Ну і середнє українське домогосподарство це 2,5 осіб, а не 3-4.А що 100$ на початку нульових вистачало на ікру з коньяком?справа в тому, що до доброго легко і швидко звикається. Я от реально шукав скільки в грошах коштував споживчий кошик у 2000, але не знайшов і потім той кошик довго не змінювали і можна було порівняти.згадував га валютній, що в 1995 купив жигулі 99 за 10 кбаксів і такі ціни дійсно були. Ну і картинку:2000 це приблизно у 2 рази ціни вищі від 1996, а 2023 у 1,5 від 2021. Ой+

Повідомлень: 6059 З нами з: 19.04.12 Подякував: 89 раз. Подякували: 934 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 сер, 2023 18:31 ЛАД написав: Faceless написав: Дюрі-бачі написав: Концепція хороша, але виконати її (стати молодим мільйонером) дуже важко.

Там не обов'язково мільйонером. Флай он пише куди скромніші цифри. Там не обов'язково мільйонером. Флай он пише куди скромніші цифри.

Флай пише куди скромніші цифри - для Украины.

Но для Украины этот расчёт Флая не годится. Слишком нестабильная ситуация. Здесь уже писали, что в начале нулевых для семьи было вполне достаточно 100 долл. в месяц. Сегодня это, наверное, эквивалентно 1000 долл. У нас цены явно стремятся к мировым (точнее, к ценам в развитых странах), но пока ещё к ним приблизились далеко не все цены. Особенно ЖКХ, но не только. Поэтому достигнутая сегодня цифра доходов, достаточная для финансовой самостоятельности, завтра может оказаться явно недостаточной.

Если Флай рассчитывает, что цены аренды будут расти пропорционально росту остальных цен, то это тоже отнюдь не очевидно. Так же, как и стоимость самого жилья (или коммерческой недвижимости).



Кстати, совсем не убеждён, что эта методика работоспособна вообще где-то в мире.

Наш мир в этом отношении похож на ситуацию Алисы в стране чудес: "Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!".

Сибарит сегодня днём об этом уже писал ( Флай пише куди скромніші цифри - для Украины.Но для Украины этот расчёт Флая не годится. Слишком нестабильная ситуация. Здесь уже писали, что в начале нулевых для семьи было вполне достаточно 100 долл. в месяц. Сегодня это, наверное, эквивалентно 1000 долл. У нас цены явно стремятся к мировым (точнее, к ценам в развитых странах), но пока ещё к ним приблизились далеко не все цены. Особенно ЖКХ, но не только. Поэтому достигнутая сегодня цифра доходов, достаточная для финансовой самостоятельности, завтра может оказаться явно недостаточной.Если Флай рассчитывает, что цены аренды будут расти пропорционально росту остальных цен, то это тоже отнюдь не очевидно. Так же, как и стоимость самого жилья (или коммерческой недвижимости).Кстати, совсем не убеждён, что эта методика работоспособна вообще где-то в мире.Наш мир в этом отношении похож на ситуацию Алисы в стране чудес: "Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!".сегодня днём об этом уже писал ( viewtopic.php?p=5609185#p5609185 ).



+1

Есть еще один момент, о котором пока тут не говорилось.

Он не очевиден для тех, кто живет сегоднящним днем.

Голод.

Те, кому сейчас 40+ могут застать его начало.

Глобальное потепление приведет к тому, что плодородные земли будут оставаться во все более и более северных широтах.

Этот процесс уже начался, но для Украины это просто прикольная диковинка, что тропические культуры уже можно выращивать на ее территории.

А то, что было плодородным южнее, становится не плодородным.

Со временем, это приведет, вернее уже приводит к голоду и глобальному перемещению населению Земли.

Как не неприятно это писать, но у рашки и Канады самые выгодные перспективы.

У Украины еще есть лет 40-50, когда она сможет выжимать максимальную прибыль из черноземов. Ну как "она"...те, кто эту землю уже раздерибанил и будет передерибанивать. Боюсь, что право собственности на землю будет под большим вопросом. Прав будет больше у того, у кого больше прав. Или армия.

Недвижимость будет цениться по расположению и прилегающему участку земли.

30этажные овноблоковые человейники будут нах никому не надо.

концептуально будет иметь не бассейн на крыше, а огород.

Флай со своей дачей рулит.

Но так как "личинок", за которых он несет ответственность у него нет, то ему это не пригодится. Если он не доживет до 100-120 лет.

Сейчас для США персональный огород - это Мексика. Потом придется выращивать все у себя. Поттом в Канаде. +1Есть еще один момент, о котором пока тут не говорилось.Он не очевиден для тех, кто живет сегоднящним днем.Голод.Те, кому сейчас 40+ могут застать его начало.Глобальное потепление приведет к тому, что плодородные земли будут оставаться во все более и более северных широтах.Этот процесс уже начался, но для Украины это просто прикольная диковинка, что тропические культуры уже можно выращивать на ее территории.А то, что было плодородным южнее, становится не плодородным.Со временем, это приведет, вернее уже приводит к голоду и глобальному перемещению населению Земли.Как не неприятно это писать, но у рашки и Канады самые выгодные перспективы.У Украины еще есть лет 40-50, когда она сможет выжимать максимальную прибыль из черноземов. Ну как "она"...те, кто эту землю уже раздерибанил и будет передерибанивать. Боюсь, что право собственности на землю будет под большим вопросом. Прав будет больше у того, у кого больше прав. Или армия.Недвижимость будет цениться по расположению и прилегающему участку земли.30этажные овноблоковые человейники будут нах никому не надо.концептуально будет иметь не бассейн на крыше, а огород.Флай со своей дачей рулит.Но так как "личинок", за которых он несет ответственность у него нет, то ему это не пригодится. Если он не доживет до 100-120 лет.Сейчас для США персональный огород - это Мексика. Потом придется выращивать все у себя. Поттом в Канаде. rjkz

Повідомлень: 15235 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7886 раз. Подякували: 4809 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 сер, 2023 18:51 rjkz Не вірю (с). Всі колеги-вчені кажуть, що майбутнє за вирощуванням на закритому грунті ("в теплицях") під 24/7 освітленням і з постійним потоком добрив. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1119 З нами з: 29.07.22 Подякував: 138 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 сер, 2023 19:05 rjkz

Наоборот всё будет

Испарение влаги повысит атм давление, в районе субтропиков будут постоянно облака, пасмурно и идти дожди, в том числе и в Сахаре и Австралии, и зона земледелия расширится.

Ну конечно Лондон и Бангладеш с Венецией и Индонезией чуть затопит. барабашов Повідомлень: 3383 З нами з: 16.06.15 Подякував: 255 раз. Подякували: 319 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1084108510861087 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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