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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1085108610871088
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 20:16

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:десь уже писали, что в начале нулевых для семьи было вполне достаточно 100 долл. в месяц. Сегодня это, наверное, эквивалентно 1000 долл.

цены нулевых могут вернуться в случае реализации пессимистичных сценариев
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 20:20

  барабашов написав:rjkz
Наоборот всё будет
Испарение влаги повысит атм давление, в районе субтропиков будут постоянно облака, пасмурно и идти дожди, в том числе и в Сахаре и Австралии, и зона земледелия расширится.
Ну конечно Лондон и Бангладеш с Венецией и Индонезией чуть затопит.


Замечательная логика.
То есть, повысится испарение влаги на фоне поднятия уровня океана.
А повышение температуры в Австралии и Сахаре приведет к тому, что пески начнкт плодоносить.
Гениально!
Осталось только разобраться почему в посте не упомянуты данные о ценах на авто и мощности "пихла". Остальное идеально.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 20:27

  Дюрі-бачі написав:rjkz Не вірю (с). Всі колеги-вчені кажуть, що майбутнє за вирощуванням на закритому грунті ("в теплицях") під 24/7 освітленням і з постійним потоком добрив.


Что там нам говорят "товарищи ученые, доценты с кандидатами" - я не знаю.
Но сомневаюсь в способности "закрыть" грунт в мировых масштабах, достаточных для сохранения объемов производства.
Кроме того, повышение температуры Мирового океана приведет к необратимым процессам в экосистеме и чем это закончится- хз.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 20:36

rjkz Гляньте, скажімо, на Голандію - вже багато овочів вирощують на критому грунті, урожайність раз в 10 вища ніж на відкритому.
Ну і цілком ймовірно, що у найбідніших раціон із рису зміститься на які-небудь гриби і мохи, які значно дешевше вирощувати. Я не біолог, але деякі доповіді колег слухав і Земля вже з поточними технологіями може прогодувати 15-20 млрд. населення.
Дюрі-бачі
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  #<1 ... 1085108610871088
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