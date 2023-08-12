цены нулевых могут вернуться в случае реализации пессимистичных сценариев
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Додано: Суб 12 сер, 2023 20:16
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Суб 12 сер, 2023 20:20
Замечательная логика.
То есть, повысится испарение влаги на фоне поднятия уровня океана.
А повышение температуры в Австралии и Сахаре приведет к тому, что пески начнкт плодоносить.
Гениально!
Осталось только разобраться почему в посте не упомянуты данные о ценах на авто и мощности "пихла". Остальное идеально.
Додано: Суб 12 сер, 2023 20:27
Что там нам говорят "товарищи ученые, доценты с кандидатами" - я не знаю.
Но сомневаюсь в способности "закрыть" грунт в мировых масштабах, достаточных для сохранения объемов производства.
Кроме того, повышение температуры Мирового океана приведет к необратимым процессам в экосистеме и чем это закончится- хз.
Додано: Суб 12 сер, 2023 20:36
rjkz Гляньте, скажімо, на Голандію - вже багато овочів вирощують на критому грунті, урожайність раз в 10 вища ніж на відкритому.
Ну і цілком ймовірно, що у найбідніших раціон із рису зміститься на які-небудь гриби і мохи, які значно дешевше вирощувати. Я не біолог, але деякі доповіді колег слухав і Земля вже з поточними технологіями може прогодувати 15-20 млрд. населення.
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