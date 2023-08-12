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#<1 ... 1086108710881089> Додано: Суб 12 сер, 2023 20:16 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: десь уже писали, что в начале нулевых для семьи было вполне достаточно 100 долл. в месяц. Сегодня это, наверное, эквивалентно 1000 долл. десь уже писали, что в начале нулевых для семьи было вполне достаточно 100 долл. в месяц. Сегодня это, наверное, эквивалентно 1000 долл.

цены нулевых могут вернуться в случае реализации пессимистичных сценариев цены нулевых могут вернуться в случае реализации пессимистичных сценариев flex123 Повідомлень: 124 З нами з: 10.12.08 Подякував: 16 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 сер, 2023 20:20 барабашов написав: rjkz

Наоборот всё будет

Испарение влаги повысит атм давление, в районе субтропиков будут постоянно облака, пасмурно и идти дожди, в том числе и в Сахаре и Австралии, и зона земледелия расширится.

Ну конечно Лондон и Бангладеш с Венецией и Индонезией чуть затопит. Наоборот всё будетИспарение влаги повысит атм давление, в районе субтропиков будут постоянно облака, пасмурно и идти дожди, в том числе и в Сахаре и Австралии, и зона земледелия расширится.Ну конечно Лондон и Бангладеш с Венецией и Индонезией чуть затопит.



Замечательная логика.

То есть, повысится испарение влаги на фоне поднятия уровня океана.

А повышение температуры в Австралии и Сахаре приведет к тому, что пески начнкт плодоносить.

Гениально!

Осталось только разобраться почему в посте не упомянуты данные о ценах на авто и мощности "пихла". Остальное идеально. Замечательная логика.То есть, повысится испарение влаги на фоне поднятия уровня океана.А повышение температуры в Австралии и Сахаре приведет к тому, что пески начнкт плодоносить.Гениально!Осталось только разобраться почему в посте не упомянуты данные о ценах на авто и мощности "пихла". Остальное идеально. rjkz

Повідомлень: 15237 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7886 раз. Подякували: 4809 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 сер, 2023 20:27 Дюрі-бачі написав: rjkz Не вірю (с). Всі колеги-вчені кажуть, що майбутнє за вирощуванням на закритому грунті ("в теплицях") під 24/7 освітленням і з постійним потоком добрив. Не вірю (с). Всі колеги-вчені кажуть, що майбутнє за вирощуванням на закритому грунті ("в теплицях") під 24/7 освітленням і з постійним потоком добрив.



Что там нам говорят "товарищи ученые, доценты с кандидатами" - я не знаю.

Но сомневаюсь в способности "закрыть" грунт в мировых масштабах, достаточных для сохранения объемов производства.

Кроме того, повышение температуры Мирового океана приведет к необратимым процессам в экосистеме и чем это закончится- хз. Что там нам говорят "товарищи ученые, доценты с кандидатами" - я не знаю.Но сомневаюсь в способности "закрыть" грунт в мировых масштабах, достаточных для сохранения объемов производства.Кроме того, повышение температуры Мирового океана приведет к необратимым процессам в экосистеме и чем это закончится- хз. rjkz

Повідомлень: 15237 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7886 раз. Подякували: 4809 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 сер, 2023 20:36 rjkz Гляньте, скажімо, на Голандію - вже багато овочів вирощують на критому грунті, урожайність раз в 10 вища ніж на відкритому.

Ну і цілком ймовірно, що у найбідніших раціон із рису зміститься на які-небудь гриби і мохи, які значно дешевше вирощувати. Я не біолог, але деякі доповіді колег слухав і Земля вже з поточними технологіями може прогодувати 15-20 млрд. населення. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1123 З нами з: 29.07.22 Подякував: 140 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 сер, 2023 21:50 Дюрі-бачі написав: rjkz Гляньте, скажімо, на Голандію - вже багато овочів вирощують на критому грунті, урожайність раз в 10 вища ніж на відкритому.

Ну і цілком ймовірно, що у найбідніших раціон із рису зміститься на які-небудь гриби і мохи, які значно дешевше вирощувати. Я не біолог, але деякі доповіді колег слухав і Земля вже з поточними технологіями може прогодувати 15-20 млрд. населення. Гляньте, скажімо, на Голандію - вже багато овочів вирощують на критому грунті, урожайність раз в 10 вища ніж на відкритому.Ну і цілком ймовірно, що у найбідніших раціон із рису зміститься на які-небудь гриби і мохи, які значно дешевше вирощувати. Я не біолог, але деякі доповіді колег слухав і Земля вже з поточними технологіями може прогодувати 15-20 млрд. населення.

Але чомусь не годує сьогоднішні 8 млрд. Але чомусь не годує сьогоднішні 8 млрд. ЛАД 2 Повідомлень: 25446 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5090 раз. Подякували: 4736 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 сер, 2023 22:04 rjkz написав: ..............

Есть еще один момент, о котором пока тут не говорилось.

Он не очевиден для тех, кто живет сегоднящним днем.

Голод.

Те, кому сейчас 40+ могут застать его начало.

Глобальное потепление приведет к тому, что плодородные земли будут оставаться во все более и более северных широтах.

Этот процесс уже начался, но для Украины это просто прикольная диковинка, что тропические культуры уже можно выращивать на ее территории.

А то, что было плодородным южнее, становится не плодородным.

Со временем, это приведет, вернее уже приводит к голоду и глобальному перемещению населению Земли.

Как не неприятно это писать, но у рашки и Канады самые выгодные перспективы.

У Украины еще есть лет 40-50, когда она сможет выжимать максимальную прибыль из черноземов. Ну как "она"...те, кто эту землю уже раздерибанил и будет передерибанивать. Боюсь, что право собственности на землю будет под большим вопросом. Прав будет больше у того, у кого больше прав. Или армия.

Недвижимость будет цениться по расположению и прилегающему участку земли.

30этажные овноблоковые человейники будут нах никому не надо.

концептуально будет иметь не бассейн на крыше, а огород.

Флай со своей дачей рулит.

Но так как "личинок", за которых он несет ответственность у него нет, то ему это не пригодится. Если он не доживет до 100-120 лет.

Сейчас для США персональный огород - это Мексика. Потом придется выращивать все у себя. Потом в Канаде. ..............Есть еще один момент, о котором пока тут не говорилось.Он не очевиден для тех, кто живет сегоднящним днем.Голод.Те, кому сейчас 40+ могут застать его начало.Глобальное потепление приведет к тому, что плодородные земли будут оставаться во все более и более северных широтах.Этот процесс уже начался, но для Украины это просто прикольная диковинка, что тропические культуры уже можно выращивать на ее территории.А то, что было плодородным южнее, становится не плодородным.Со временем, это приведет, вернее уже приводит к голоду и глобальному перемещению населению Земли.Как не неприятно это писать, но у рашки и Канады самые выгодные перспективы.У Украины еще есть лет 40-50, когда она сможет выжимать максимальную прибыль из черноземов. Ну как "она"...те, кто эту землю уже раздерибанил и будет передерибанивать. Боюсь, что право собственности на землю будет под большим вопросом. Прав будет больше у того, у кого больше прав. Или армия.Недвижимость будет цениться по расположению и прилегающему участку земли.30этажные овноблоковые человейники будут нах никому не надо.концептуально будет иметь не бассейн на крыше, а огород.Флай со своей дачей рулит.Но так как "личинок", за которых он несет ответственность у него нет, то ему это не пригодится. Если он не доживет до 100-120 лет.Сейчас для США персональный огород - это Мексика. Потом придется выращивать все у себя. Потом в Канаде.

Кроме того, повышение температуры Мирового океана приведет к необратимым процессам в экосистеме и чем это закончится- хз.

Вот выделенное очень верно. Сложно гадать, как оно будет реально и где будут самые плодородные земли. Может быть, как раз в Украине при орошении.

Недвижимость будет цениться по расположению и прилегающему участку земли.

30этажные овноблоковые человейники будут нах никому не надо.

концептуально будет иметь не бассейн на крыше, а огород.

А вот в это не верю.

Вы предполагаете деиндустриализацию и возврат к натуральному хозяйству. Такое возможно при уменьшении численности человечества раз в 10, а то и больше. Назад в пещеры?



И насчёт выгодных перспектив. При том, что Вы пишете: "это приведет, вернее уже приводит к голоду и глобальному перемещению населения Земли", - сложно сказать, кому будет выгодно.

Если Китай всеми своими 1,5 млрд. рванёт на север, то в России будет весело. А если к нему ещё присоединится Индия... Вот выделенное очень верно. Сложно гадать, как оно будет реально и где будут самые плодородные земли. Может быть, как раз в Украине при орошении.А вот в это не верю.Вы предполагаете деиндустриализацию и возврат к натуральному хозяйству. Такое возможно при уменьшении численности человечества раз в 10, а то и больше. Назад в пещеры?И насчёт выгодных перспектив. При том, что Вы пишете: "это приведет, вернее уже приводит к голоду и", - сложно сказать, кому будет выгодно.Если Китай всеми своими 1,5 млрд. рванёт на север, то в России будет весело. А если к нему ещё присоединится Индия... Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 12 сер, 2023 22:11, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 25446 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5090 раз. Подякували: 4736 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 сер, 2023 22:09 ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: rjkz Гляньте, скажімо, на Голандію - вже багато овочів вирощують на критому грунті, урожайність раз в 10 вища ніж на відкритому.

Ну і цілком ймовірно, що у найбідніших раціон із рису зміститься на які-небудь гриби і мохи, які значно дешевше вирощувати. Я не біолог, але деякі доповіді колег слухав і Земля вже з поточними технологіями може прогодувати 15-20 млрд. населення. Гляньте, скажімо, на Голандію - вже багато овочів вирощують на критому грунті, урожайність раз в 10 вища ніж на відкритому.Ну і цілком ймовірно, що у найбідніших раціон із рису зміститься на які-небудь гриби і мохи, які значно дешевше вирощувати. Я не біолог, але деякі доповіді колег слухав і Земля вже з поточними технологіями може прогодувати 15-20 млрд. населення.

Але чомусь не годує сьогоднішні 8 млрд. Але чомусь не годує сьогоднішні 8 млрд.

може прогодувати.

чому їжа нерівномірно розподілена - то вже інше питання може прогодувати.чому їжа нерівномірно розподілена - то вже інше питання Shaman

Повідомлень: 4022 З нами з: 29.09.19 Подякував: 484 раз. Подякували: 1132 раз. Профіль 2 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 сер, 2023 22:15 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: rjkz Гляньте, скажімо, на Голандію - вже багато овочів вирощують на критому грунті, урожайність раз в 10 вища ніж на відкритому.

Ну і цілком ймовірно, що у найбідніших раціон із рису зміститься на які-небудь гриби і мохи, які значно дешевше вирощувати. Я не біолог, але деякі доповіді колег слухав і Земля вже з поточними технологіями може прогодувати 15-20 млрд. населення. Гляньте, скажімо, на Голандію - вже багато овочів вирощують на критому грунті, урожайність раз в 10 вища ніж на відкритому.Ну і цілком ймовірно, що у найбідніших раціон із рису зміститься на які-небудь гриби і мохи, які значно дешевше вирощувати. Я не біолог, але деякі доповіді колег слухав і Земля вже з поточними технологіями може прогодувати 15-20 млрд. населення.

Але чомусь не годує сьогоднішні 8 млрд. Але чомусь не годує сьогоднішні 8 млрд.

може прогодувати.

чому їжа нерівномірно розподілена - то вже інше питання може прогодувати.чому їжа нерівномірно розподілена - то вже інше питання І в разі прогнозованої продовольчої кризи першими без їжі залишаться ті, в кого її і зараз не вистачає І в разі прогнозованої продовольчої кризи першими без їжі залишаться ті, в кого її і зараз не вистачає Faceless

Модератор Повідомлень: 33594 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1395 раз. Подякували: 7808 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 сер, 2023 22:15 Дюрі-бачі написав: rjkz Не вірю (с). Всі колеги-вчені кажуть, що майбутнє за вирощуванням на закритому грунті ("в теплицях") під 24/7 освітленням і з постійним потоком добрив. Не вірю (с). Всі колеги-вчені кажуть, що майбутнє за вирощуванням на закритому грунті ("в теплицях") під 24/7 освітленням і з постійним потоком добрив.

Для этого нужно очень много энергии, а где её взять?

На сегодня вижу только один вариант - термояд. Но пока уже 70 лет не удаётся. Для этого нужно очень много энергии, а где её взять?На сегодня вижу только один вариант - термояд. Но пока уже 70 лет не удаётся. ЛАД 2 Повідомлень: 25446 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5090 раз. Подякували: 4736 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 сер, 2023 22:18 Shaman написав: ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: rjkz Гляньте, скажімо, на Голандію - вже багато овочів вирощують на критому грунті, урожайність раз в 10 вища ніж на відкритому.

Ну і цілком ймовірно, що у найбідніших раціон із рису зміститься на які-небудь гриби і мохи, які значно дешевше вирощувати. Я не біолог, але деякі доповіді колег слухав і Земля вже з поточними технологіями може прогодувати 15-20 млрд. населення. Гляньте, скажімо, на Голандію - вже багато овочів вирощують на критому грунті, урожайність раз в 10 вища ніж на відкритому.Ну і цілком ймовірно, що у найбідніших раціон із рису зміститься на які-небудь гриби і мохи, які значно дешевше вирощувати. Я не біолог, але деякі доповіді колег слухав і Земля вже з поточними технологіями може прогодувати 15-20 млрд. населення.

Але чомусь не годує сьогоднішні 8 млрд. Але чомусь не годує сьогоднішні 8 млрд.

може прогодувати.

чому їжа нерівномірно розподілена - то вже інше питання може прогодувати.чому їжа нерівномірно розподілена - то вже інше питання

Може.

Человечество уже давно "може" освоить Луну и Марс. В принципе.

Но предпочитает устраивать перевороты и войны на Земле и тратить деньги на оружие.

И правильно написал Faceless. Може.Человечество уже давно "може" освоить Луну и Марс. В принципе.Но предпочитает устраивать перевороты и войны на Земле и тратить деньги на оружие.И правильно написал ЛАД 2 Повідомлень: 25446 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5090 раз. Подякували: 4736 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1086108710881089> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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