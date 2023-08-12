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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 сер, 2023 20:16
ЛАД написав:
десь уже писали, что в начале нулевых для семьи было вполне достаточно 100 долл. в месяц. Сегодня это, наверное, эквивалентно 1000 долл.
цены нулевых могут вернуться в случае реализации пессимистичных сценариев
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Додано: Суб 12 сер, 2023 20:20
барабашов написав:rjkz
Наоборот всё будет
Испарение влаги повысит атм давление, в районе субтропиков будут постоянно облака, пасмурно и идти дожди, в том числе и в Сахаре и Австралии, и зона земледелия расширится.
Ну конечно Лондон и Бангладеш с Венецией и Индонезией чуть затопит.
Замечательная логика.
То есть, повысится испарение влаги на фоне поднятия уровня океана.
А повышение температуры в Австралии и Сахаре приведет к тому, что пески начнкт плодоносить.
Гениально!
Осталось только разобраться почему в посте не упомянуты данные о ценах на авто и мощности "пихла". Остальное идеально.
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Додано: Суб 12 сер, 2023 20:27
Дюрі-бачі написав:rjkz
Не вірю (с). Всі колеги-вчені кажуть, що майбутнє за вирощуванням на закритому грунті ("в теплицях") під 24/7 освітленням і з постійним потоком добрив.
Что там нам говорят "товарищи ученые, доценты с кандидатами" - я не знаю.
Но сомневаюсь в способности "закрыть" грунт в мировых масштабах, достаточных для сохранения объемов производства.
Кроме того, повышение температуры Мирового океана приведет к необратимым процессам в экосистеме и чем это закончится- хз.
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Додано: Суб 12 сер, 2023 20:36
rjkz Гляньте, скажімо, на Голандію - вже багато овочів вирощують на критому грунті, урожайність раз в 10 вища ніж на відкритому.
Ну і цілком ймовірно, що у найбідніших раціон із рису зміститься на які-небудь гриби і мохи, які значно дешевше вирощувати. Я не біолог, але деякі доповіді колег слухав і Земля вже з поточними технологіями може прогодувати 15-20 млрд. населення.
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Додано: Суб 12 сер, 2023 21:50
Дюрі-бачі написав:rjkz
Гляньте, скажімо, на Голандію - вже багато овочів вирощують на критому грунті, урожайність раз в 10 вища ніж на відкритому.
Ну і цілком ймовірно, що у найбідніших раціон із рису зміститься на які-небудь гриби і мохи, які значно дешевше вирощувати. Я не біолог, але деякі доповіді колег слухав і Земля вже з поточними технологіями може прогодувати 15-20 млрд. населення.
Але чомусь не годує сьогоднішні 8 млрд.
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Додано: Суб 12 сер, 2023 22:04
rjkz написав:
..............
Есть еще один момент, о котором пока тут не говорилось.
Он не очевиден для тех, кто живет сегоднящним днем.
Голод.
Те, кому сейчас 40+ могут застать его начало.
Глобальное потепление приведет к тому, что плодородные земли будут оставаться во все более и более северных широтах.
Этот процесс уже начался, но для Украины это просто прикольная диковинка, что тропические культуры уже можно выращивать на ее территории.
А то, что было плодородным южнее, становится не плодородным.
Со временем, это приведет, вернее уже приводит к голоду и глобальному перемещению населению Земли.
Как не неприятно это писать, но у рашки и Канады самые выгодные перспективы.
У Украины еще есть лет 40-50, когда она сможет выжимать максимальную прибыль из черноземов. Ну как "она"...те, кто эту землю уже раздерибанил и будет передерибанивать. Боюсь, что право собственности на землю будет под большим вопросом. Прав будет больше у того, у кого больше прав. Или армия.
Недвижимость будет цениться по расположению и прилегающему участку земли.
30этажные овноблоковые человейники будут нах никому не надо.
концептуально будет иметь не бассейн на крыше, а огород.
Флай со своей дачей рулит.
Но так как "личинок", за которых он несет ответственность у него нет, то ему это не пригодится. Если он не доживет до 100-120 лет.
Сейчас для США персональный огород - это Мексика. Потом придется выращивать все у себя. Потом в Канаде.
Кроме того, повышение температуры Мирового океана приведет к необратимым процессам в экосистеме и чем это закончится- хз.
Вот выделенное очень верно. Сложно гадать, как оно будет реально и где будут самые плодородные земли. Может быть, как раз в Украине при орошении.
Недвижимость будет цениться по расположению и прилегающему участку земли.
30этажные овноблоковые человейники будут нах никому не надо.
концептуально будет иметь не бассейн на крыше, а огород.
А вот в это не верю.
Вы предполагаете деиндустриализацию и возврат к натуральному хозяйству. Такое возможно при уменьшении численности человечества раз в 10, а то и больше. Назад в пещеры?
И насчёт выгодных перспектив. При том, что Вы пишете: "это приведет, вернее уже приводит к голоду и глобальному перемещению населения Земли
", - сложно сказать, кому будет выгодно.
Если Китай всеми своими 1,5 млрд. рванёт на север, то в России будет весело. А если к нему ещё присоединится Индия...
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 12 сер, 2023 22:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 12 сер, 2023 22:09
ЛАД написав: Дюрі-бачі написав:rjkz
Гляньте, скажімо, на Голандію - вже багато овочів вирощують на критому грунті, урожайність раз в 10 вища ніж на відкритому.
Ну і цілком ймовірно, що у найбідніших раціон із рису зміститься на які-небудь гриби і мохи, які значно дешевше вирощувати. Я не біолог, але деякі доповіді колег слухав і Земля вже з поточними технологіями може прогодувати 15-20 млрд. населення.
Але чомусь не годує сьогоднішні 8 млрд.
може прогодувати.
чому їжа нерівномірно розподілена - то вже інше питання
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Додано: Суб 12 сер, 2023 22:15
Shaman написав: ЛАД написав: Дюрі-бачі написав:rjkz
Гляньте, скажімо, на Голандію - вже багато овочів вирощують на критому грунті, урожайність раз в 10 вища ніж на відкритому.
Ну і цілком ймовірно, що у найбідніших раціон із рису зміститься на які-небудь гриби і мохи, які значно дешевше вирощувати. Я не біолог, але деякі доповіді колег слухав і Земля вже з поточними технологіями може прогодувати 15-20 млрд. населення.
Але чомусь не годує сьогоднішні 8 млрд.
може прогодувати.
чому їжа нерівномірно розподілена - то вже інше питання
І в разі прогнозованої продовольчої кризи першими без їжі залишаться ті, в кого її і зараз не вистачає
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Додано: Суб 12 сер, 2023 22:15
Дюрі-бачі написав:rjkz
Не вірю (с). Всі колеги-вчені кажуть, що майбутнє за вирощуванням на закритому грунті ("в теплицях") під 24/7 освітленням і з постійним потоком добрив.
Для этого нужно очень много энергии, а где её взять?
На сегодня вижу только один вариант - термояд. Но пока уже 70 лет не удаётся.
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Додано: Суб 12 сер, 2023 22:18
Shaman написав: ЛАД написав: Дюрі-бачі написав:rjkz
Гляньте, скажімо, на Голандію - вже багато овочів вирощують на критому грунті, урожайність раз в 10 вища ніж на відкритому.
Ну і цілком ймовірно, що у найбідніших раціон із рису зміститься на які-небудь гриби і мохи, які значно дешевше вирощувати. Я не біолог, але деякі доповіді колег слухав і Земля вже з поточними технологіями може прогодувати 15-20 млрд. населення.
Але чомусь не годує сьогоднішні 8 млрд.
може прогодувати.
чому їжа нерівномірно розподілена - то вже інше питання
Може.
Человечество уже давно "може" освоить Луну и Марс. В принципе.
Но предпочитает устраивать перевороты и войны на Земле и тратить деньги на оружие.
И правильно написал Faceless
.
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