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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 сер, 2023 22:22
Дюрі-бачі написав:rjkz
Гляньте, скажімо, на Голандію - вже багато овочів вирощують на критому грунті, урожайність раз в 10 вища ніж на відкритому.
Ну і цілком ймовірно, що у найбідніших раціон із рису зміститься на які-небудь гриби і мохи, які значно дешевше вирощувати. Я не біолог, але деякі доповіді колег слухав і Земля вже з поточними технологіями може прогодувати 15-20 млрд. населення.
Скорее, все будут есть "мясо", "выращенное" бактериями.
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Додано: Суб 12 сер, 2023 22:23
ЛАД написав: Дюрі-бачі написав:rjkz
Не вірю (с). Всі колеги-вчені кажуть, що майбутнє за вирощуванням на закритому грунті ("в теплицях") під 24/7 освітленням і з постійним потоком добрив.
Для этого нужно очень много энергии, а где её взять?
На сегодня вижу только один вариант - термояд. Но пока уже 70 лет не удаётся.
все земля на термоядерній реакції вже мільйони років живе.
на сонячній
до речі, а чому ви не кажете про відновлювальні джерела енергії?
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 12 сер, 2023 23:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 12 сер, 2023 22:25
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
Але чомусь не годує сьогоднішні 8 млрд.
може прогодувати.
чому їжа нерівномірно розподілена - то вже інше питання
Може.
Человечество уже давно "може" освоить Луну и Марс. В принципе.
Но предпочитает устраивать перевороты и войны
на Земле и тратить деньги на оружие.
И правильно написал Faceless
.
не все людство. чим темніше, тим більше надає перевагу війнам.
з білих людей - хіба що кацапи такі
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Додано: Суб 12 сер, 2023 23:17
Shaman написав:
а тепер цікаве питання з приводу освіти у Німеччині - бо це єдина розвинена країна, де кількість наших співвітчизників рахується мільйонами.
я якось думав, що вищу освіту у Німеччині отримати можливо при бажанні. але ось один з варіантів, чому народ повертається.
так от - тут вже була суперечка про рівень шкіл. й найкращий рівень - це гімназії. є ще два рівня простіше, але нехай знавці їх назвуть. й гімназій не так багато. у мого знайомого донька потрапила у гімназію - але йому відразу сказали, що вона там не залишиться. й в цьому році її перевели у більш просту школу - з турками, арабами, сірійцями. ніякого расизму, але рівень навчанні у цьому закладі не передбачає вступ до ВНЗ.
а щоб навчатися в гімназії треба бути або дуже розумним (без жартів), або додаткові навчання з репетиторами - а це ж Європа, це може бути до 80 євро за годину. тобто основний постулат - для кращого життя дітей, трохи дає тріщину. бо обирати між дитина вчиться в Німеччині й потім працює електриком, слюсарем й далі за списком чи отримає вищу освіту в України, а там вже далі пробує де хоче - це вже таке.
система в принципі раціональна - ти або розумний, й тоді дорога, або як всі - але тоді офісним планктоном за якісну зп - в банках, в школах - будуть працювати німці, а іммігранти - велкам в електрики, водії та інше.
життя як є. я про оцю особливість освіти в Німеччині не знав. а випадки, коли їхали вчитися діти знайомих - це вже після школи або навіть 1 курсу інституту - бо в Німеччині ще якийсь підготовчі курси до вступу.
Я про це вже більше ніж рік тут пишу, а ви тільки дізналися:))) і завдяки тому, що знайомі розказали правду, а неє байку про то як студентка першого курсу в шаріте на операціях присутня/ чи не пам'ятаю вже що вона там робила?
Цікаво, що дуже велика кількість дітей зареєструвалася в Німеччині на здачу зно і ті що запізнилися на реєстрацію у Франкфурті, реєструвалися на зно у Берліні і їхали туди здавати зно. З чого б це?
А історія з вашою дівчиною трохи навіть інша: спочатку вона" вчилася"- присутствовала в гімназії, бо мабуть не було інших шкіл чи щось таке, а потім з'явилася можливість і її відправили туди, де вона повинна бути. Але якщо дитина розумна, то все в її руках- тримаймо кулаки за неї.
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Додано: Суб 12 сер, 2023 23:24
Wisznia2021 написав:
Я про це вже більше ніж рік тут пишу, а ви тільки дізналися:))) і завдяки тому, що знайомі розказали правду, а неє байку про то як студентка першого курсу в шаріте на операціях присутня/ чи не пам'ятаю вже що вона там робила?
Цікаво, що дуже велика кількість дітей зареєструвалася в Німеччині на здачу зно і ті що запізнилися на реєстрацію у Франкфурті, реєструвалися на зно у Берліні і їхали туди здавати зно. З чого б це?
А історія з вашою дівчиною трохи навіть інша: спочатку вона" вчилася"- присутствовала в гімназії, бо мабуть не було інших шкіл чи щось таке, а потім з'явилася можливість і її відправили туди, де вона повинна бути. Але якщо дитина розумна, то все в її руках- тримаймо кулаки за неї.
це один з факторів - родина буде повертатися в Україну - частина вже повернулася
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Shaman
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Додано: Суб 12 сер, 2023 23:35
rjkz написав:
+1
Есть еще один момент, о котором пока тут не говорилось.
Он не очевиден для тех, кто живет сегоднящним днем.
Голод.
Совсем недавно подумала в таком же ключе( шеф, все пропало) только не про голод, а про мусор. Просто была поражена насколько загажена Испания! Последний раз там была в 2017 и сейчас просто не узнала- даже такой буржуазный когда то городок, как Тосса; утопает в пластике. В Германии при покупке напитков ты платишь за тару- и это работает! В Испании такой системы нет- поэтому вся тара от напитков - под ногами. Тоже самое говорит сейчас дочь про Америку - грязь и воняет мусором. Есть города чище/ грязнее, но общая картина не радует. Удивило, что в самой развитой стране мира тарой от напитков тоже не заморачиваться. Конечно, это не решает проблему мусора, но блин что то же надо с этим делать..
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Додано: Суб 12 сер, 2023 23:41
Shaman написав: Wisznia2021 написав:
Я про це вже більше ніж рік тут пишу, а ви тільки дізналися:))) і завдяки тому, що знайомі розказали правду, а неє байку про то як студентка першого курсу в шаріте на операціях присутня/ чи не пам'ятаю вже що вона там робила?
Цікаво, що дуже велика кількість дітей зареєструвалася в Німеччині на здачу зно і ті що запізнилися на реєстрацію у Франкфурті, реєструвалися на зно у Берліні і їхали туди здавати зно. З чого б це?
А історія з вашою дівчиною трохи навіть інша: спочатку вона" вчилася"- присутствовала в гімназії, бо мабуть не було інших шкіл чи щось таке, а потім з'явилася можливість і її відправили туди, де вона повинна бути. Але якщо дитина розумна, то все в її руках- тримаймо кулаки за неї.
це один з факторів - родина буде повертатися в Україну - частина вже повернулася
В вашому прикладі дівчина, а я знаю декілька прикладів родин - де хлопці. Вони будуть вступати в університети України, бо закордонні не тягнуть, а в Україні типу з цього року тільки очна форма навчання, тобто їм треба повертатись з закордону. А в Україні- повістки в воєнкомат. Тобто, задачка з зірочкою.
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