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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1087108810891090> Додано: Суб 12 сер, 2023 22:22 Дюрі-бачі написав: rjkz Гляньте, скажімо, на Голандію - вже багато овочів вирощують на критому грунті, урожайність раз в 10 вища ніж на відкритому.

Ну і цілком ймовірно, що у найбідніших раціон із рису зміститься на які-небудь гриби і мохи, які значно дешевше вирощувати. Я не біолог, але деякі доповіді колег слухав і Земля вже з поточними технологіями може прогодувати 15-20 млрд. населення. Гляньте, скажімо, на Голандію - вже багато овочів вирощують на критому грунті, урожайність раз в 10 вища ніж на відкритому.Ну і цілком ймовірно, що у найбідніших раціон із рису зміститься на які-небудь гриби і мохи, які значно дешевше вирощувати. Я не біолог, але деякі доповіді колег слухав і Земля вже з поточними технологіями може прогодувати 15-20 млрд. населення.

Скорее, все будут есть "мясо", "выращенное" бактериями. Скорее, все будут есть "мясо", "выращенное" бактериями. ЛАД 2 Повідомлень: 25450 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5090 раз. Подякували: 4736 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 сер, 2023 22:23 ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: rjkz Не вірю (с). Всі колеги-вчені кажуть, що майбутнє за вирощуванням на закритому грунті ("в теплицях") під 24/7 освітленням і з постійним потоком добрив. Не вірю (с). Всі колеги-вчені кажуть, що майбутнє за вирощуванням на закритому грунті ("в теплицях") під 24/7 освітленням і з постійним потоком добрив.

Для этого нужно очень много энергии, а где её взять?

На сегодня вижу только один вариант - термояд. Но пока уже 70 лет не удаётся. Для этого нужно очень много энергии, а где её взять?На сегодня вижу только один вариант - термояд. Но пока уже 70 лет не удаётся.

все земля на термоядерній реакції вже мільйони років живе.



на сонячній



до речі, а чому ви не кажете про відновлювальні джерела енергії? все земля на термоядерній реакції вже мільйони років живе.на сонячнійдо речі, а чому ви не кажете про відновлювальні джерела енергії? Востаннє редагувалось Shaman в Суб 12 сер, 2023 23:11, всього редагувалось 1 раз. Shaman

Повідомлень: 4022 З нами з: 29.09.19 Подякував: 484 раз. Подякували: 1132 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 сер, 2023 22:25 ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав: Але чомусь не годує сьогоднішні 8 млрд. Але чомусь не годує сьогоднішні 8 млрд.

може прогодувати.

чому їжа нерівномірно розподілена - то вже інше питання може прогодувати.чому їжа нерівномірно розподілена - то вже інше питання

Може.

Человечество уже давно "може" освоить Луну и Марс. В принципе.

Но предпочитает устраивать перевороты и войны на Земле и тратить деньги на оружие.

И правильно написал Faceless. Може.Человечество уже давно "може" освоить Луну и Марс. В принципе.Нона Земле и тратить деньги на оружие.И правильно написал

не все людство. чим темніше, тим більше надає перевагу війнам.



з білих людей - хіба що кацапи такі не все людство. чим темніше, тим більше надає перевагу війнам.з білих людей - хіба що кацапи такі Shaman

Повідомлень: 4022 З нами з: 29.09.19 Подякував: 484 раз. Подякували: 1132 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 сер, 2023 23:17 Shaman написав: а тепер цікаве питання з приводу освіти у Німеччині - бо це єдина розвинена країна, де кількість наших співвітчизників рахується мільйонами.



я якось думав, що вищу освіту у Німеччині отримати можливо при бажанні. але ось один з варіантів, чому народ повертається.



так от - тут вже була суперечка про рівень шкіл. й найкращий рівень - це гімназії. є ще два рівня простіше, але нехай знавці їх назвуть. й гімназій не так багато. у мого знайомого донька потрапила у гімназію - але йому відразу сказали, що вона там не залишиться. й в цьому році її перевели у більш просту школу - з турками, арабами, сірійцями. ніякого расизму, але рівень навчанні у цьому закладі не передбачає вступ до ВНЗ.



а щоб навчатися в гімназії треба бути або дуже розумним (без жартів), або додаткові навчання з репетиторами - а це ж Європа, це може бути до 80 євро за годину. тобто основний постулат - для кращого життя дітей, трохи дає тріщину. бо обирати між дитина вчиться в Німеччині й потім працює електриком, слюсарем й далі за списком чи отримає вищу освіту в України, а там вже далі пробує де хоче - це вже таке.



система в принципі раціональна - ти або розумний, й тоді дорога, або як всі - але тоді офісним планктоном за якісну зп - в банках, в школах - будуть працювати німці, а іммігранти - велкам в електрики, водії та інше.



життя як є. я про оцю особливість освіти в Німеччині не знав. а випадки, коли їхали вчитися діти знайомих - це вже після школи або навіть 1 курсу інституту - бо в Німеччині ще якийсь підготовчі курси до вступу. а тепер цікаве питання з приводу освіти у Німеччині - бо це єдина розвинена країна, де кількість наших співвітчизників рахується мільйонами.я якось думав, що вищу освіту у Німеччині отримати можливо при бажанні. але ось один з варіантів, чому народ повертається.так от - тут вже була суперечка про рівень шкіл. й найкращий рівень - це гімназії. є ще два рівня простіше, але нехай знавці їх назвуть. й гімназій не так багато. у мого знайомого донька потрапила у гімназію - але йому відразу сказали, що вона там не залишиться. й в цьому році її перевели у більш просту школу - з турками, арабами, сірійцями. ніякого расизму, але рівень навчанні у цьому закладі не передбачає вступ до ВНЗ.а щоб навчатися в гімназії треба бути або дуже розумним (без жартів), або додаткові навчання з репетиторами - а це ж Європа, це може бути до 80 євро за годину. тобто основний постулат - для кращого життя дітей, трохи дає тріщину. бо обирати між дитина вчиться в Німеччині й потім працює електриком, слюсарем й далі за списком чи отримає вищу освіту в України, а там вже далі пробує де хоче - це вже таке.система в принципі раціональна - ти або розумний, й тоді дорога, або як всі - але тоді офісним планктоном за якісну зп - в банках, в школах - будуть працювати німці, а іммігранти - велкам в електрики, водії та інше.життя як є. я про оцю особливість освіти в Німеччині не знав. а випадки, коли їхали вчитися діти знайомих - це вже після школи або навіть 1 курсу інституту - бо в Німеччині ще якийсь підготовчі курси до вступу.

Я про це вже більше ніж рік тут пишу, а ви тільки дізналися:))) і завдяки тому, що знайомі розказали правду, а неє байку про то як студентка першого курсу в шаріте на операціях присутня/ чи не пам'ятаю вже що вона там робила?

Цікаво, що дуже велика кількість дітей зареєструвалася в Німеччині на здачу зно і ті що запізнилися на реєстрацію у Франкфурті, реєструвалися на зно у Берліні і їхали туди здавати зно. З чого б це?

А історія з вашою дівчиною трохи навіть інша: спочатку вона" вчилася"- присутствовала в гімназії, бо мабуть не було інших шкіл чи щось таке, а потім з'явилася можливість і її відправили туди, де вона повинна бути. Але якщо дитина розумна, то все в її руках- тримаймо кулаки за неї. Я про це вже більше ніж рік тут пишу, а ви тільки дізналися:))) і завдяки тому, що знайомі розказали правду, а неє байку про то як студентка першого курсу в шаріте на операціях присутня/ чи не пам'ятаю вже що вона там робила?Цікаво, що дуже велика кількість дітей зареєструвалася в Німеччині на здачу зно і ті що запізнилися на реєстрацію у Франкфурті, реєструвалися на зно у Берліні і їхали туди здавати зно. З чого б це?А історія з вашою дівчиною трохи навіть інша: спочатку вона" вчилася"- присутствовала в гімназії, бо мабуть не було інших шкіл чи щось таке, а потім з'явилася можливість і її відправили туди, де вона повинна бути. Але якщо дитина розумна, то все в її руках- тримаймо кулаки за неї. Wisznia2021 Повідомлень: 461 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 49 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 сер, 2023 23:24 Wisznia2021 написав: Я про це вже більше ніж рік тут пишу, а ви тільки дізналися:))) і завдяки тому, що знайомі розказали правду, а неє байку про то як студентка першого курсу в шаріте на операціях присутня/ чи не пам'ятаю вже що вона там робила?

Цікаво, що дуже велика кількість дітей зареєструвалася в Німеччині на здачу зно і ті що запізнилися на реєстрацію у Франкфурті, реєструвалися на зно у Берліні і їхали туди здавати зно. З чого б це?

А історія з вашою дівчиною трохи навіть інша: спочатку вона" вчилася"- присутствовала в гімназії, бо мабуть не було інших шкіл чи щось таке, а потім з'явилася можливість і її відправили туди, де вона повинна бути. Але якщо дитина розумна, то все в її руках- тримаймо кулаки за неї. Я про це вже більше ніж рік тут пишу, а ви тільки дізналися:))) і завдяки тому, що знайомі розказали правду, а неє байку про то як студентка першого курсу в шаріте на операціях присутня/ чи не пам'ятаю вже що вона там робила?Цікаво, що дуже велика кількість дітей зареєструвалася в Німеччині на здачу зно і ті що запізнилися на реєстрацію у Франкфурті, реєструвалися на зно у Берліні і їхали туди здавати зно. З чого б це?А історія з вашою дівчиною трохи навіть інша: спочатку вона" вчилася"- присутствовала в гімназії, бо мабуть не було інших шкіл чи щось таке, а потім з'явилася можливість і її відправили туди, де вона повинна бути. Але якщо дитина розумна, то все в її руках- тримаймо кулаки за неї.

це один з факторів - родина буде повертатися в Україну - частина вже повернулася це один з факторів - родина буде повертатися в Україну - частина вже повернулася Shaman

Повідомлень: 4022 З нами з: 29.09.19 Подякував: 484 раз. Подякували: 1132 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 сер, 2023 23:35 rjkz написав:

+1

Есть еще один момент, о котором пока тут не говорилось.

Он не очевиден для тех, кто живет сегоднящним днем.

Голод.

+1Есть еще один момент, о котором пока тут не говорилось.Он не очевиден для тех, кто живет сегоднящним днем.Голод.

Совсем недавно подумала в таком же ключе( шеф, все пропало) только не про голод, а про мусор. Просто была поражена насколько загажена Испания! Последний раз там была в 2017 и сейчас просто не узнала- даже такой буржуазный когда то городок, как Тосса; утопает в пластике. В Германии при покупке напитков ты платишь за тару- и это работает! В Испании такой системы нет- поэтому вся тара от напитков - под ногами. Тоже самое говорит сейчас дочь про Америку - грязь и воняет мусором. Есть города чище/ грязнее, но общая картина не радует. Удивило, что в самой развитой стране мира тарой от напитков тоже не заморачиваться. Конечно, это не решает проблему мусора, но блин что то же надо с этим делать.. Совсем недавно подумала в таком же ключе( шеф, все пропало) только не про голод, а про мусор. Просто была поражена насколько загажена Испания! Последний раз там была в 2017 и сейчас просто не узнала- даже такой буржуазный когда то городок, как Тосса; утопает в пластике. В Германии при покупке напитков ты платишь за тару- и это работает! В Испании такой системы нет- поэтому вся тара от напитков - под ногами. Тоже самое говорит сейчас дочь про Америку - грязь и воняет мусором. Есть города чище/ грязнее, но общая картина не радует. Удивило, что в самой развитой стране мира тарой от напитков тоже не заморачиваться. Конечно, это не решает проблему мусора, но блин что то же надо с этим делать.. Wisznia2021 Повідомлень: 461 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 49 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 сер, 2023 23:41 Shaman написав: Wisznia2021 написав: Я про це вже більше ніж рік тут пишу, а ви тільки дізналися:))) і завдяки тому, що знайомі розказали правду, а неє байку про то як студентка першого курсу в шаріте на операціях присутня/ чи не пам'ятаю вже що вона там робила?

Цікаво, що дуже велика кількість дітей зареєструвалася в Німеччині на здачу зно і ті що запізнилися на реєстрацію у Франкфурті, реєструвалися на зно у Берліні і їхали туди здавати зно. З чого б це?

А історія з вашою дівчиною трохи навіть інша: спочатку вона" вчилася"- присутствовала в гімназії, бо мабуть не було інших шкіл чи щось таке, а потім з'явилася можливість і її відправили туди, де вона повинна бути. Але якщо дитина розумна, то все в її руках- тримаймо кулаки за неї. Я про це вже більше ніж рік тут пишу, а ви тільки дізналися:))) і завдяки тому, що знайомі розказали правду, а неє байку про то як студентка першого курсу в шаріте на операціях присутня/ чи не пам'ятаю вже що вона там робила?Цікаво, що дуже велика кількість дітей зареєструвалася в Німеччині на здачу зно і ті що запізнилися на реєстрацію у Франкфурті, реєструвалися на зно у Берліні і їхали туди здавати зно. З чого б це?А історія з вашою дівчиною трохи навіть інша: спочатку вона" вчилася"- присутствовала в гімназії, бо мабуть не було інших шкіл чи щось таке, а потім з'явилася можливість і її відправили туди, де вона повинна бути. Але якщо дитина розумна, то все в її руках- тримаймо кулаки за неї.

це один з факторів - родина буде повертатися в Україну - частина вже повернулася це один з факторів - родина буде повертатися в Україну - частина вже повернулася

В вашому прикладі дівчина, а я знаю декілька прикладів родин - де хлопці. Вони будуть вступати в університети України, бо закордонні не тягнуть, а в Україні типу з цього року тільки очна форма навчання, тобто їм треба повертатись з закордону. А в Україні- повістки в воєнкомат. Тобто, задачка з зірочкою. В вашому прикладі дівчина, а я знаю декілька прикладів родин - де хлопці. Вони будуть вступати в університети України, бо закордонні не тягнуть, а в Україні типу з цього року тільки очна форма навчання, тобто їм треба повертатись з закордону. А в Україні- повістки в воєнкомат. Тобто, задачка з зірочкою. Wisznia2021 Повідомлень: 461 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 49 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 сер, 2023 00:22 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: я якось думав, що вищу освіту у Німеччині отримати можливо при бажанні. я якось думав, що вищу освіту у Німеччині отримати можливо при бажанні. У всьому "цивілізованому" світі вищу освіту можна отримати або дорого (багаті батьки чи кредит), або якщо ти геній (входиш в 1-5% топів)

Bolt написав: Саме тому, ще пробувати в Німеччині вчити дітей в молодшому віці має сенс, в старшому вже немає. Саме тому, ще пробувати в Німеччині вчити дітей в молодшому віці має сенс, в старшому вже немає.

Розумних є сенс. Мої хресні повезли сина після 9 класу, там 1 рік завалив школу через мову, але потім закінчив гімназію, здав добре тест, отримав стипендію в університеті... У всьому "цивілізованому" світі вищу освіту можна отримати або дорого (багаті батьки чи кредит), або якщо ти геній (входиш в 1-5% топів)Розумних є сенс. Мої хресні повезли сина після 9 класу, там 1 рік завалив школу через мову, але потім закінчив гімназію, здав добре тест, отримав стипендію в університеті...

А яким чином він потрапив відразу до гімназії, а не, до, як тут вже писали вище, школи нижчого рівня, яка не передбачає вступу до Вишу?! А яким чином він потрапив відразу до гімназії, а не, до, як тут вже писали вище, школи нижчого рівня, яка не передбачає вступу до Вишу?! Bolt Повідомлень: 2181 З нами з: 09.11.17 Подякував: 3 раз. Подякували: 160 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 сер, 2023 00:24 Wisznia2021 написав: Shaman написав: Wisznia2021 написав: Я про це вже більше ніж рік тут пишу, а ви тільки дізналися:))) і завдяки тому, що знайомі розказали правду, а неє байку про то як студентка першого курсу в шаріте на операціях присутня/ чи не пам'ятаю вже що вона там робила?

Цікаво, що дуже велика кількість дітей зареєструвалася в Німеччині на здачу зно і ті що запізнилися на реєстрацію у Франкфурті, реєструвалися на зно у Берліні і їхали туди здавати зно. З чого б це?

А історія з вашою дівчиною трохи навіть інша: спочатку вона" вчилася"- присутствовала в гімназії, бо мабуть не було інших шкіл чи щось таке, а потім з'явилася можливість і її відправили туди, де вона повинна бути. Але якщо дитина розумна, то все в її руках- тримаймо кулаки за неї. Я про це вже більше ніж рік тут пишу, а ви тільки дізналися:))) і завдяки тому, що знайомі розказали правду, а неє байку про то як студентка першого курсу в шаріте на операціях присутня/ чи не пам'ятаю вже що вона там робила?Цікаво, що дуже велика кількість дітей зареєструвалася в Німеччині на здачу зно і ті що запізнилися на реєстрацію у Франкфурті, реєструвалися на зно у Берліні і їхали туди здавати зно. З чого б це?А історія з вашою дівчиною трохи навіть інша: спочатку вона" вчилася"- присутствовала в гімназії, бо мабуть не було інших шкіл чи щось таке, а потім з'явилася можливість і її відправили туди, де вона повинна бути. Але якщо дитина розумна, то все в її руках- тримаймо кулаки за неї.

це один з факторів - родина буде повертатися в Україну - частина вже повернулася це один з факторів - родина буде повертатися в Україну - частина вже повернулася

В вашому прикладі дівчина, а я знаю декілька прикладів родин - де хлопці. Вони будуть вступати в університети України, бо закордонні не тягнуть, а в Україні типу з цього року тільки очна форма навчання, тобто їм треба повертатись з закордону. А в Україні- повістки в воєнкомат. Тобто, задачка з зірочкою. В вашому прикладі дівчина, а я знаю декілька прикладів родин - де хлопці. Вони будуть вступати в університети України, бо закордонні не тягнуть, а в Україні типу з цього року тільки очна форма навчання, тобто їм треба повертатись з закордону. А в Україні- повістки в воєнкомат. Тобто, задачка з зірочкою.

Ну, якщо виступлять на стаціонар, то отримають відстрочку.

До речі цюж задачу буду розв'язувати в наступному році. Малому скоро 17.😟 Ну, якщо виступлять на стаціонар, то отримають відстрочку.До речі цюж задачу буду розв'язувати в наступному році. Малому скоро 17.😟 Bolt Повідомлень: 2181 З нами з: 09.11.17 Подякував: 3 раз. Подякували: 160 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 сер, 2023 00:40 Ой+ написав: ЛАД

1. Грошові витрати домогосподарств

Ну і середнє українське домогосподарство це 2,5 осіб, а не 3-4.

А що 100$ на початку нульових вистачало на ікру з коньяком?

справа в тому, що до доброго легко і швидко звикається. Я от реально шукав скільки в грошах коштував споживчий кошик у 2000, але не знайшов і потім той кошик довго не змінювали і можна було порівняти. Qwerty згадував га валютній, що в 1995 купив жигулі 99 за 10 кбаксів і такі ціни дійсно були. Ну і картинку:

.... https://i.ibb.co/x23xy3q/rbc-info-produkti-ciny2-1.jpg [/img]...

2000 це приблизно у 2 рази ціни вищі від 1996, а 2023 у 1,5 від 2021. 1.Ну і середнє українське домогосподарство це 2,5 осіб, а не 3-4.А що 100$ на початку нульових вистачало на ікру з коньяком?справа в тому, що до доброго легко і швидко звикається. Я от реально шукав скільки в грошах коштував споживчий кошик у 2000, але не знайшов і потім той кошик довго не змінювали і можна було порівняти.згадував га валютній, що в 1995 купив жигулі 99 за 10 кбаксів і такі ціни дійсно були. Ну і картинку:....[/img]...2000 це приблизно у 2 рази ціни вищі від 1996, а 2023 у 1,5 від 2021.

По таблице, которую Вы привели, меньше всего подорожало мясо - "всего" в 12,5 раз и олия - в 27,5 раз. Остальное от 33 до 60 раз.

Правда, не знаю, где Госстат нашёл в 2021 мясо по 50 грн за кило. Ну да ладно, не будем придираться.

Если 2000 к 1996 в 2 раза подорожание, то 2021 к 2000 подорожание от 6 до 30 раз.

При этом курс доллара изменился примерно в 5 раз. Т.е. в долларах цены на мясо почти не изменились, остальные выросли от от 2-3 до 5-6 раз.

Честно говоря, не помню, на сколько подорожало в 2000 по сравнению с 1996, но то, что мясо в долларах практически не изменилось вызывает большие сомнения.

Так же, как средние денежные расходы домогосподарств 10124,83 грн, пусть даже на 2,5 человек.

По этим цифрам, действительно, 100 долл. в 2000 эквивалентны примерно 500 долларам в 2021.

Уже писал, спорить не могу, объективных данных нет. Возможно, я ошибался. По таблице, которую Вы привели, меньше всего подорожало мясо - "всего" в 12,5 раз и олия - в 27,5 раз. Остальное от 33 до 60 раз.Правда, не знаю, где Госстат нашёл в 2021 мясо по 50 грн за кило. Ну да ладно, не будем придираться.Если 2000 к 1996 в 2 раза подорожание, то 2021 к 2000 подорожание от 6 до 30 раз.При этом курс доллара изменился примерно в 5 раз. Т.е. в долларах цены на мясо почти не изменились, остальные выросли от от 2-3 до 5-6 раз.Честно говоря, не помню, на сколько подорожало в 2000 по сравнению с 1996, но то, что мясо в долларах практически не изменилось вызывает большие сомнения.Так же, как средние денежные расходы домогосподарств 10124,83 грн, пусть даже на 2,5 человек.По этим цифрам, действительно, 100 долл. в 2000 эквивалентны примерно 500 долларам в 2021.Уже писал, спорить не могу, объективных данных нет. Возможно, я ошибался. ЛАД 2 Повідомлень: 25450 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5090 раз. Подякували: 4736 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1087108810891090> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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