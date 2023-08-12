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Дюрі-бачі написав:rjkz Гляньте, скажімо, на Голандію - вже багато овочів вирощують на критому грунті, урожайність раз в 10 вища ніж на відкритому. Ну і цілком ймовірно, що у найбідніших раціон із рису зміститься на які-небудь гриби і мохи, які значно дешевше вирощувати. Я не біолог, але деякі доповіді колег слухав і Земля вже з поточними технологіями може прогодувати 15-20 млрд. населення.
Скорее, все будут есть "мясо", "выращенное" бактериями.
Shaman написав:а тепер цікаве питання з приводу освіти у Німеччині - бо це єдина розвинена країна, де кількість наших співвітчизників рахується мільйонами.
я якось думав, що вищу освіту у Німеччині отримати можливо при бажанні. але ось один з варіантів, чому народ повертається.
так от - тут вже була суперечка про рівень шкіл. й найкращий рівень - це гімназії. є ще два рівня простіше, але нехай знавці їх назвуть. й гімназій не так багато. у мого знайомого донька потрапила у гімназію - але йому відразу сказали, що вона там не залишиться. й в цьому році її перевели у більш просту школу - з турками, арабами, сірійцями. ніякого расизму, але рівень навчанні у цьому закладі не передбачає вступ до ВНЗ.
а щоб навчатися в гімназії треба бути або дуже розумним (без жартів), або додаткові навчання з репетиторами - а це ж Європа, це може бути до 80 євро за годину. тобто основний постулат - для кращого життя дітей, трохи дає тріщину. бо обирати між дитина вчиться в Німеччині й потім працює електриком, слюсарем й далі за списком чи отримає вищу освіту в України, а там вже далі пробує де хоче - це вже таке.
система в принципі раціональна - ти або розумний, й тоді дорога, або як всі - але тоді офісним планктоном за якісну зп - в банках, в школах - будуть працювати німці, а іммігранти - велкам в електрики, водії та інше.
життя як є. я про оцю особливість освіти в Німеччині не знав. а випадки, коли їхали вчитися діти знайомих - це вже після школи або навіть 1 курсу інституту - бо в Німеччині ще якийсь підготовчі курси до вступу.
Я про це вже більше ніж рік тут пишу, а ви тільки дізналися:))) і завдяки тому, що знайомі розказали правду, а неє байку про то як студентка першого курсу в шаріте на операціях присутня/ чи не пам'ятаю вже що вона там робила? Цікаво, що дуже велика кількість дітей зареєструвалася в Німеччині на здачу зно і ті що запізнилися на реєстрацію у Франкфурті, реєструвалися на зно у Берліні і їхали туди здавати зно. З чого б це? А історія з вашою дівчиною трохи навіть інша: спочатку вона" вчилася"- присутствовала в гімназії, бо мабуть не було інших шкіл чи щось таке, а потім з'явилася можливість і її відправили туди, де вона повинна бути. Але якщо дитина розумна, то все в її руках- тримаймо кулаки за неї.
Wisznia2021 написав:Я про це вже більше ніж рік тут пишу, а ви тільки дізналися:))) і завдяки тому, що знайомі розказали правду, а неє байку про то як студентка першого курсу в шаріте на операціях присутня/ чи не пам'ятаю вже що вона там робила? Цікаво, що дуже велика кількість дітей зареєструвалася в Німеччині на здачу зно і ті що запізнилися на реєстрацію у Франкфурті, реєструвалися на зно у Берліні і їхали туди здавати зно. З чого б це? А історія з вашою дівчиною трохи навіть інша: спочатку вона" вчилася"- присутствовала в гімназії, бо мабуть не було інших шкіл чи щось таке, а потім з'явилася можливість і її відправили туди, де вона повинна бути. Але якщо дитина розумна, то все в її руках- тримаймо кулаки за неї.
це один з факторів - родина буде повертатися в Україну - частина вже повернулася
rjkz написав: +1 Есть еще один момент, о котором пока тут не говорилось. Он не очевиден для тех, кто живет сегоднящним днем. Голод.
Совсем недавно подумала в таком же ключе( шеф, все пропало) только не про голод, а про мусор. Просто была поражена насколько загажена Испания! Последний раз там была в 2017 и сейчас просто не узнала- даже такой буржуазный когда то городок, как Тосса; утопает в пластике. В Германии при покупке напитков ты платишь за тару- и это работает! В Испании такой системы нет- поэтому вся тара от напитков - под ногами. Тоже самое говорит сейчас дочь про Америку - грязь и воняет мусором. Есть города чище/ грязнее, но общая картина не радует. Удивило, что в самой развитой стране мира тарой от напитков тоже не заморачиваться. Конечно, это не решает проблему мусора, но блин что то же надо с этим делать..
Wisznia2021 написав:Я про це вже більше ніж рік тут пишу, а ви тільки дізналися:))) і завдяки тому, що знайомі розказали правду, а неє байку про то як студентка першого курсу в шаріте на операціях присутня/ чи не пам'ятаю вже що вона там робила? Цікаво, що дуже велика кількість дітей зареєструвалася в Німеччині на здачу зно і ті що запізнилися на реєстрацію у Франкфурті, реєструвалися на зно у Берліні і їхали туди здавати зно. З чого б це? А історія з вашою дівчиною трохи навіть інша: спочатку вона" вчилася"- присутствовала в гімназії, бо мабуть не було інших шкіл чи щось таке, а потім з'явилася можливість і її відправили туди, де вона повинна бути. Але якщо дитина розумна, то все в її руках- тримаймо кулаки за неї.
це один з факторів - родина буде повертатися в Україну - частина вже повернулася
В вашому прикладі дівчина, а я знаю декілька прикладів родин - де хлопці. Вони будуть вступати в університети України, бо закордонні не тягнуть, а в Україні типу з цього року тільки очна форма навчання, тобто їм треба повертатись з закордону. А в Україні- повістки в воєнкомат. Тобто, задачка з зірочкою.
Wisznia2021 написав:Я про це вже більше ніж рік тут пишу, а ви тільки дізналися:))) і завдяки тому, що знайомі розказали правду, а неє байку про то як студентка першого курсу в шаріте на операціях присутня/ чи не пам'ятаю вже що вона там робила? Цікаво, що дуже велика кількість дітей зареєструвалася в Німеччині на здачу зно і ті що запізнилися на реєстрацію у Франкфурті, реєструвалися на зно у Берліні і їхали туди здавати зно. З чого б це? А історія з вашою дівчиною трохи навіть інша: спочатку вона" вчилася"- присутствовала в гімназії, бо мабуть не було інших шкіл чи щось таке, а потім з'явилася можливість і її відправили туди, де вона повинна бути. Але якщо дитина розумна, то все в її руках- тримаймо кулаки за неї.
це один з факторів - родина буде повертатися в Україну - частина вже повернулася
В вашому прикладі дівчина, а я знаю декілька прикладів родин - де хлопці. Вони будуть вступати в університети України, бо закордонні не тягнуть, а в Україні типу з цього року тільки очна форма навчання, тобто їм треба повертатись з закордону. А в Україні- повістки в воєнкомат. Тобто, задачка з зірочкою.
Ну, якщо виступлять на стаціонар, то отримають відстрочку. До речі цюж задачу буду розв'язувати в наступному році. Малому скоро 17.😟
Ну і середнє українське домогосподарство це 2,5 осіб, а не 3-4. А що 100$ на початку нульових вистачало на ікру з коньяком? справа в тому, що до доброго легко і швидко звикається. Я от реально шукав скільки в грошах коштував споживчий кошик у 2000, але не знайшов і потім той кошик довго не змінювали і можна було порівняти. Qwerty згадував га валютній, що в 1995 купив жигулі 99 за 10 кбаксів і такі ціни дійсно були. Ну і картинку: ....https://i.ibb.co/x23xy3q/rbc-info-produkti-ciny2-1.jpg[/img]... 2000 це приблизно у 2 рази ціни вищі від 1996, а 2023 у 1,5 від 2021.
По таблице, которую Вы привели, меньше всего подорожало мясо - "всего" в 12,5 раз и олия - в 27,5 раз. Остальное от 33 до 60 раз. Правда, не знаю, где Госстат нашёл в 2021 мясо по 50 грн за кило. Ну да ладно, не будем придираться. Если 2000 к 1996 в 2 раза подорожание, то 2021 к 2000 подорожание от 6 до 30 раз. При этом курс доллара изменился примерно в 5 раз. Т.е. в долларах цены на мясо почти не изменились, остальные выросли от от 2-3 до 5-6 раз. Честно говоря, не помню, на сколько подорожало в 2000 по сравнению с 1996, но то, что мясо в долларах практически не изменилось вызывает большие сомнения. Так же, как средние денежные расходы домогосподарств 10124,83 грн, пусть даже на 2,5 человек. По этим цифрам, действительно, 100 долл. в 2000 эквивалентны примерно 500 долларам в 2021. Уже писал, спорить не могу, объективных данных нет. Возможно, я ошибался.