Это вряд ли.
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Додано: Нед 13 сер, 2023 00:50
Додано: Нед 13 сер, 2023 01:15
Додано: Нед 13 сер, 2023 01:29
Вы думаете, что мы подохнем от мусора раньше чем от голода?
Оптимистичненько.
Голод сейчас в Африке, в Латинской Америке, в Индо-Тихоокеанском регионе.
До них и Украине далеко.
Я и писал о перспективах десятилетий.
Мусор в США...ну в НЙ очень грязно, но убирают. Много убирают и много мусорят.
Бутылки...в американском супермаркете, где я тоже скупаюсь, есть автоматы, которые принимают пластик, стекло и алюминиевую тару.
Только этим кажется только китайцы пользуются.
В многоквартирных домах (билдингах) раздельный сбор мусора. Пластик, стекло,метал в одни кэны, бумага в другие, несортированный мусор в мусоропровод (потом он фасуется в черные мешки машиной внизу мусоропровода).
Потом этот мусор вывозится на улицу 2 раза в неделю.
И...пластик тут-же потрошат китайцы, чтобы идти сдавать в супермаркетовские машины (эти-же машины дробят этто и потом это все везется на перерабатывающие заводы).
Так вот. Каково-же было мое удивление, когда я узнал, что у китаянки, которая роется в мусоре, на соседней улице свой давно выплаченный дом на 3 юнита, она 2 сдает. Знакомый купил дом рядом. Рассказывал, что эта китаянка на мусоре имеет около 2 куе в месяц. Там еще у них дикая конкуренция за право потрошить мусорные мешки. До драк доходит. Я несколько раз видел (ну не мордобой, но было недолго до этого).
Но китайцы это делают, а американцы - нет.
Ах, да, чуть не забыл.
Мусор - бич больших городов.
Был неделю в Нью-Джерси, в разных маленьких городках.
Чистота идеальная. Газоны пострижены, дороги вылизаны. Ни бумажки ни бутылки не валяется. За неделю, при том, что постоянно ездили по разным городкам и местам - нигде. Ни в парках ни на парковках ни на тротуарах (они там таки есть) ни на дорогах. Потому что люди, которые там живут, чувствуют что это все вокруг - их.
А НЙ - это большой котел, где каждый сам за себя. Много понаехов со всего мира.
У одних одно принято, у других другое.
Додано: Нед 13 сер, 2023 01:35
Вы ошибаетесь.
Напомнить? Корея, Вьетнам, Югославия, Ирак, Иран... Продолжать?
Не знаю, кого Вы относите к "тёмным". Уточните, чтобы я их не назвал.
Да, в Европе и США последние десятилетия не было ни переворотов, ни войн (кроме Югославии). Хотя 6 января 2021 года США были близки к перевороту или чему-то похожему.
Но их сильно напугала 2-я мировая.
Ну а то, что США тратит астрономические суммы на вооружения, уверен, для Вас не секрет.
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