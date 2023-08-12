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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1087108810891090 Додано: Нед 13 сер, 2023 00:50 flex123 написав: ЛАД написав: десь уже писали, что в начале нулевых для семьи было вполне достаточно 100 долл. в месяц. Сегодня это, наверное, эквивалентно 1000 долл. десь уже писали, что в начале нулевых для семьи было вполне достаточно 100 долл. в месяц. Сегодня это, наверное, эквивалентно 1000 долл.

цены нулевых могут вернуться в случае реализации пессимистичных сценариев цены нулевых могут вернуться в случае реализации пессимистичных сценариев

Это вряд ли. Это вряд ли. ЛАД 2 Повідомлень: 25452 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5090 раз. Подякували: 4736 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 сер, 2023 01:15 Shaman написав: [

...........

все земля на термоядерній реакції вже мільйони років живе.



на сонячній



до речі, а чому ви не кажете про відновлювальні джерела енергії? ...........все земля на термоядерній реакції вже мільйони років живе.на сонячнійдо речі, а чому ви не кажете про відновлювальні джерела енергії?

Вся Земля живёт.

И человечество жило. В доиндустриальную эпоху.

В відновлювальні джерела енергії на сегодня не верю. Вся Земля живёт.И человечество жило. В доиндустриальную эпоху.В відновлювальні джерела енергії на сегодня не верю. ЛАД 2 Повідомлень: 25452 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5090 раз. Подякували: 4736 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 сер, 2023 01:29 Wisznia2021 написав: rjkz написав:

+1

Есть еще один момент, о котором пока тут не говорилось.

Он не очевиден для тех, кто живет сегоднящним днем.

Голод.

+1Есть еще один момент, о котором пока тут не говорилось.Он не очевиден для тех, кто живет сегоднящним днем.Голод.

Совсем недавно подумала в таком же ключе( шеф, все пропало) только не про голод, а про мусор. Просто была поражена насколько загажена Испания! Последний раз там была в 2017 и сейчас просто не узнала- даже такой буржуазный когда то городок, как Тосса; утопает в пластике. В Германии при покупке напитков ты платишь за тару- и это работает! В Испании такой системы нет- поэтому вся тара от напитков - под ногами. Тоже самое говорит сейчас дочь про Америку - грязь и воняет мусором. Есть города чище/ грязнее, но общая картина не радует. Удивило, что в самой развитой стране мира тарой от напитков тоже не заморачиваться. Конечно, это не решает проблему мусора, но блин что то же надо с этим делать.. Совсем недавно подумала в таком же ключе( шеф, все пропало) только не про голод, а про мусор. Просто была поражена насколько загажена Испания! Последний раз там была в 2017 и сейчас просто не узнала- даже такой буржуазный когда то городок, как Тосса; утопает в пластике. В Германии при покупке напитков ты платишь за тару- и это работает! В Испании такой системы нет- поэтому вся тара от напитков - под ногами. Тоже самое говорит сейчас дочь про Америку - грязь и воняет мусором. Есть города чище/ грязнее, но общая картина не радует. Удивило, что в самой развитой стране мира тарой от напитков тоже не заморачиваться. Конечно, это не решает проблему мусора, но блин что то же надо с этим делать..



Вы думаете, что мы подохнем от мусора раньше чем от голода?

Оптимистичненько.

Голод сейчас в Африке, в Латинской Америке, в Индо-Тихоокеанском регионе.

До них и Украине далеко.

Я и писал о перспективах десятилетий.

Мусор в США...ну в НЙ очень грязно, но убирают. Много убирают и много мусорят.

Бутылки...в американском супермаркете, где я тоже скупаюсь, есть автоматы, которые принимают пластик, стекло и алюминиевую тару.

Только этим кажется только китайцы пользуются.

В многоквартирных домах (билдингах) раздельный сбор мусора. Пластик, стекло,метал в одни кэны, бумага в другие, несортированный мусор в мусоропровод (потом он фасуется в черные мешки машиной внизу мусоропровода).

Потом этот мусор вывозится на улицу 2 раза в неделю.

И...пластик тут-же потрошат китайцы, чтобы идти сдавать в супермаркетовские машины (эти-же машины дробят этто и потом это все везется на перерабатывающие заводы).

Так вот. Каково-же было мое удивление, когда я узнал, что у китаянки, которая роется в мусоре, на соседней улице свой давно выплаченный дом на 3 юнита, она 2 сдает. Знакомый купил дом рядом. Рассказывал, что эта китаянка на мусоре имеет около 2 куе в месяц. Там еще у них дикая конкуренция за право потрошить мусорные мешки. До драк доходит. Я несколько раз видел (ну не мордобой, но было недолго до этого).

Но китайцы это делают, а американцы - нет.



Ах, да, чуть не забыл.

Мусор - бич больших городов.

Был неделю в Нью-Джерси, в разных маленьких городках.

Чистота идеальная. Газоны пострижены, дороги вылизаны. Ни бумажки ни бутылки не валяется. За неделю, при том, что постоянно ездили по разным городкам и местам - нигде. Ни в парках ни на парковках ни на тротуарах (они там таки есть) ни на дорогах. Потому что люди, которые там живут, чувствуют что это все вокруг - их.

А НЙ - это большой котел, где каждый сам за себя. Много понаехов со всего мира.

У одних одно принято, у других другое. Вы думаете, что мы подохнем от мусора раньше чем от голода?Оптимистичненько.Голод сейчас в Африке, в Латинской Америке, в Индо-Тихоокеанском регионе.До них и Украине далеко.Я и писал о перспективах десятилетий.Мусор в США...ну в НЙ очень грязно, но убирают. Много убирают и много мусорят.Бутылки...в американском супермаркете, где я тоже скупаюсь, есть автоматы, которые принимают пластик, стекло и алюминиевую тару.Только этим кажется только китайцы пользуются.В многоквартирных домах (билдингах) раздельный сбор мусора. Пластик, стекло,метал в одни кэны, бумага в другие, несортированный мусор в мусоропровод (потом он фасуется в черные мешки машиной внизу мусоропровода).Потом этот мусор вывозится на улицу 2 раза в неделю.И...пластик тут-же потрошат китайцы, чтобы идти сдавать в супермаркетовские машины (эти-же машины дробят этто и потом это все везется на перерабатывающие заводы).Так вот. Каково-же было мое удивление, когда я узнал, что у китаянки, которая роется в мусоре, на соседней улице свой давно выплаченный дом на 3 юнита, она 2 сдает. Знакомый купил дом рядом. Рассказывал, что эта китаянка на мусоре имеет около 2 куе в месяц. Там еще у них дикая конкуренция за право потрошить мусорные мешки. До драк доходит. Я несколько раз видел (ну не мордобой, но было недолго до этого).Но китайцы это делают, а американцы - нет.Ах, да, чуть не забыл.Мусор - бич больших городов.Был неделю в Нью-Джерси, в разных маленьких городках.Чистота идеальная. Газоны пострижены, дороги вылизаны. Ни бумажки ни бутылки не валяется. За неделю, при том, что постоянно ездили по разным городкам и местам - нигде. Ни в парках ни на парковках ни на тротуарах (они там таки есть) ни на дорогах. Потому что люди, которые там живут, чувствуют что это все вокруг - их.А НЙ - это большой котел, где каждый сам за себя. Много понаехов со всего мира.У одних одно принято, у других другое. rjkz

Повідомлень: 15240 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7886 раз. Подякували: 4809 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 сер, 2023 01:35 Shaman написав: ЛАД написав: ............

Человечество уже давно "може" освоить Луну и Марс. В принципе.

Но предпочитает устраивать перевороты и войны на Земле и тратить деньги на оружие.

И правильно написал Faceless. ............Человечество уже давно "може" освоить Луну и Марс. В принципе.Нона Земле и тратить деньги на оружие.И правильно написал

не все людство. чим темніше, тим більше надає перевагу війнам.



з білих людей - хіба що кацапи такі не все людство. чим темніше, тим більше надає перевагу війнам.з білих людей - хіба що кацапи такі

Вы ошибаетесь.

Напомнить? Корея, Вьетнам, Югославия, Ирак, Иран... Продолжать?

Не знаю, кого Вы относите к "тёмным". Уточните, чтобы я их не назвал.

Да, в Европе и США последние десятилетия не было ни переворотов, ни войн (кроме Югославии). Хотя 6 января 2021 года США были близки к перевороту или чему-то похожему.

Но их сильно напугала 2-я мировая.

Ну а то, что США тратит астрономические суммы на вооружения, уверен, для Вас не секрет. Вы ошибаетесь.Напомнить? Корея, Вьетнам, Югославия, Ирак, Иран... Продолжать?Не знаю, кого Вы относите к "тёмным". Уточните, чтобы я их не назвал.Да, в Европе и США последние десятилетия не было ни переворотов, ни войн (кроме Югославии). Хотя 6 января 2021 года США были близки к перевороту или чему-то похожему.Но их сильно напугала 2-я мировая.Ну а то, что США тратит астрономические суммы на вооружения, уверен, для Вас не секрет. ЛАД 2 Повідомлень: 25452 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5090 раз. Подякували: 4736 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 сер, 2023 01:57 Что касается учёбы в Германии.

Поступление в вуз, действительно, только из гимназии.

Учёбе в гимназии нашим детям мешает слабое знание языка, остаются 2 варианта. Один - хорошо выучить язык, а потом поступать в гимназию. Второй - получать украинский аттестат, потом поучиться ещё 2 года в Германии (у них 12-летняя школа) - не знаю, как для наших беженцев, но для тех, кто туда выезжал на ПМЖ, было такое требование.

Система в некоторой степени разумная. Зачем забивать голову очень серьёзной учёбой, если ребёнок не собирается поступать в вуз. Можно получить необходимый минимум знаний без избыточного напряга. ЛАД 2 Повідомлень: 25452 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5090 раз. Подякували: 4736 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 сер, 2023 02:04 Bolt написав: ...............

Ну, якщо виступлять на стаціонар, то отримають відстрочку.

До речі цю ж задачу буду розв'язувати в наступному році. Малому скоро 17.😟 ...............Ну, якщо виступлять на стаціонар, то отримають відстрочку.До речі цю ж задачу буду розв'язувати в наступному році. Малому скоро 17.😟

Надо успеть поступить, пока не исполнилось 18. Надо успеть поступить, пока не исполнилось 18. ЛАД 2 Повідомлень: 25452 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5090 раз. Подякували: 4736 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 сер, 2023 06:13 ЛАД написав: Bolt написав: ...............

Ну, якщо виступлять на стаціонар, то отримають відстрочку.

До речі цю ж задачу буду розв'язувати в наступному році. Малому скоро 17.😟 ...............Ну, якщо виступлять на стаціонар, то отримають відстрочку.До речі цю ж задачу буду розв'язувати в наступному році. Малому скоро 17.😟

Надо успеть поступить, пока не исполнилось 18. Надо успеть поступить, пока не исполнилось 18.

18ть в ноябре. То есть если, что успеет выехать. Другой вопрос, что потом делать?! Хотя учитывая, что уже в этом году можна было поступить с мотивационным письмом вместо сдачи НМТ, а в следующем поступающих будет и того меньше Тож будут гребсти всех подряд, чтобы не закрывать факультеты. 18ть в ноябре. То есть если, что успеет выехать. Другой вопрос, что потом делать?! Хотя учитывая, что уже в этом году можна было поступить с мотивационным письмом вместо сдачи НМТ, а в следующем поступающих будет и того меньше Тож будут гребсти всех подряд, чтобы не закрывать факультеты. Bolt Повідомлень: 2182 З нами з: 09.11.17 Подякував: 3 раз. Подякували: 160 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 сер, 2023 06:52 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz

Повідомлень: 15240 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7886 раз. Подякували: 4809 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 сер, 2023 07:47 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Честно говоря, не помню, на сколько подорожало в 2000 по сравнению с 1996, но то, что мясо в долларах практически не изменилось вызывает большие сомнения.

Так же, как средние денежные расходы домогосподарств 10124,83 грн, пусть даже на 2,5 человек.

По этим цифрам, действительно, 100 долл. в 2000 эквивалентны примерно 500 долларам в 2021. Честно говоря, не помню, на сколько подорожало в 2000 по сравнению с 1996, но то, что мясо в долларах практически не изменилось вызывает большие сомнения.Так же, как средние денежные расходы домогосподарств 10124,83 грн, пусть даже на 2,5 человек.По этим цифрам, действительно, 100 долл. в 2000 эквивалентны примерно 500 долларам в 2021.

Сестра мого діда після 2 св громадянка Польщі все дивувалась з середини 90-их, що шинка в Україні коштує дорожче як в Польщі, незважаючи на нижчі доходи і це було ще тоді 10$/кг. Зараз ця копчена шинка того ж місцевого популярного виробника 320 грн/кг, що навіть менше як в доларах як 28 років назад.

У 2021 середня пенсія 3,5 тис. тобто середнє домогосподарство з 2 пенсіонерів 7 тис., а пенсіонерів вже тоді 1/3 населення, які мають нижчі витрати чи на господарство чи на особу. Ну і так далі, є сім'ї один працюючий 2 і рідко 3 і більше дітей. Знову ж таки тільки офіційні дані, тому нічого сильно дивовижного в цих цифрах не бачу.

Ну і не їдою тільки живе людина - автомобілі, електроніка, одяг, транспорт, комуналка зовсім у 5 раз не подорожчали у валютному еквіваленті.

Ввесь парадокс, що напевно найвищу інфляцію відчули найбідніші верстви, які найбільше витрачали доходів на просте харчування.

Зараз маємо серйозну дефляцію - багато продуктів здешевіли у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, але чи не викличе це банкрутство тих же дрібних виробників і знову ж таки, чи не прийдеться їм вибиратись геть? Сестра мого діда після 2 св громадянка Польщі все дивувалась з середини 90-их, що шинка в Україні коштує дорожче як в Польщі, незважаючи на нижчі доходи і це було ще тоді 10$/кг. Зараз ця копчена шинка того ж місцевого популярного виробника 320 грн/кг, що навіть менше як в доларах як 28 років назад.У 2021 середня пенсія 3,5 тис. тобто середнє домогосподарство з 2 пенсіонерів 7 тис., а пенсіонерів вже тоді 1/3 населення, які мають нижчі витрати чи на господарство чи на особу. Ну і так далі, є сім'ї один працюючий 2 і рідко 3 і більше дітей. Знову ж таки тільки офіційні дані, тому нічого сильно дивовижного в цих цифрах не бачу.Ну і не їдою тільки живе людина - автомобілі, електроніка, одяг, транспорт, комуналка зовсім у 5 раз не подорожчали у валютному еквіваленті.Ввесь парадокс, що напевно найвищу інфляцію відчули найбідніші верстви, які найбільше витрачали доходів на просте харчування.Зараз маємо серйозну дефляцію - багато продуктів здешевіли у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, але чи не викличе це банкрутство тих же дрібних виробників і знову ж таки, чи не прийдеться їм вибиратись геть? Ой+

Повідомлень: 6060 З нами з: 19.04.12 Подякував: 89 раз. Подякували: 934 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1087108810891090 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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