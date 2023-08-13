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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1088108910901091
Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 08:39

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:А яким чином він потрапив відразу до гімназії, а не, до, як тут вже писали вище, школи нижчого рівня, яка не передбачає вступу до Вишу?!

Допомогла релігійна громада. В Німеччині також можливо домовитись, щоб взяли "по блату"
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 13 сер, 2023 08:44, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 08:39

  ЛАД написав:
  Shaman написав:[
...........
все земля на термоядерній реакції вже мільйони років живе.

на сонячній :D

до речі, а чому ви не кажете про відновлювальні джерела енергії?

Вся Земля живёт.
И человечество жило. В доиндустриальную эпоху.
В відновлювальні джерела енергії на сегодня не верю.

насправді нафта та газ - здається теж продукти сонячної енергії, тільки мільйонної давнини. тож живемо й зараз.

ви не вірите, а розвинені країни вірять. наразі це робочі проекти. як тільки будуть відповідні акумулятори - це взагалі стане буденністю.

а от утримувати плазму з мільйонною температурою в магнітному полі - це поки що більш фантастично.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 08:43

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:щоб я правильно зрозумів - наразі до 25 років не мобілізують? так?

Поки що не мобілізують, якщо не служив, або не було воєнної кафедри.
Але серед скорих змін є можливе зниження віку до 22 років.
Також пропонують не випускати за кодон юнаків до 18 років, які вже стали на військовий облік.
Серед цілком йомвірних подальших закручувань гайок - відміна відстрочки для тих, хто здобуває не першу освіту.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 08:46

  ЛАД написав:
  Shaman написав:не все людство. чим темніше, тим більше надає перевагу війнам.

з білих людей - хіба що кацапи такі :lol:

Вы ошибаетесь.
Напомнить? Корея, Вьетнам, Югославия, Ирак, Иран... Продолжать?
Не знаю, кого Вы относите к "тёмным". Уточните, чтобы я их не назвал.
Да, в Европе и США последние десятилетия не было ни переворотов, ни войн (кроме Югославии). Хотя 6 января 2021 года США были близки к перевороту или чему-то похожему.
Но их сильно напугала 2-я мировая.
Ну а то, что США тратит астрономические суммы на вооружения, уверен, для Вас не секрет.

це вже схоже на радянську/російську агітку.

в Африці багато покладів різних копалин. але більшість їх ватажків витрачає доходи не на імпорт їжі, а на імпорт зброї. чому вони калашникова на герб помістили?

не хочу вдаватися в подробиці історії війн, але є сучасний приклад - Україна. нам теж США допомогає воювати проти агресора. от з цього погляду й подивиться на війну в Кореї, В'єтнамі. в КНДР досі в концтаборі живуть - вже навіть звикли. в Югославії братушки серби вирішили погеноцидить - я ж кажу кацапи й близькі до них. Ірак вирішив пограти в агресора. по Ірану що саме маєте на увазі - те що вони декларують, що Ізраіль треба знищити?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 08:47

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:щоб я правильно зрозумів - наразі до 25 років не мобілізують? так?

Поки що не мобілізують, якщо не служив, або не було воєнної кафедри.
Але серед скорих змін є можливе зниження віку до 22 років.
Також пропонують не випускати за кодон юнаків до 18 років, які вже стали на військовий облік.
Серед цілком йомвірних подальших закручувань гайок - відміна відстрочки для тих, хто здобуває не першу освіту.

тобто з військовою кафедрою можуть мобілізувати до 25 років? не чув

це ж більше на 30-40 річних здобувачів, які раптово вирішили магістра отримати :D

чи повернулися на доцента на ці сльози :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 08:51

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:Також пропонують не випускати за кодон юнаків до 18 років, які вже стали на військовий облік.

Наразі якраз навпаки:
Фактично, з 16 років хлопець має стояти на військовому обліку. Інакше прикордонники можуть не випустити таку особу за кордон.
https://24tv.ua/hloptsi-16-17-rokiv-may ... i_n2289996

Перед 18-річчям виїзд доволі масовий. А навчання в ЗНО получається в плані відстрочки нічого не дає - строкової нема, а мобілізують з 25-ти.
Якщо магістра вперше, то і в 30-40 є відстрочка. Головне йти по освітнім сходинкам вверх.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 08:53

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:тобто з військовою кафедрою можуть мобілізувати до 25 років? не чув

Так можуть, в нас кілька студентів, які закінчили 4 курс (~20 років) мобілізували за літо не давши вступити до магістратури.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 08:53

  Ой+ написав:
  Дюрі-бачі написав:Також пропонують не випускати за кодон юнаків до 18 років, які вже стали на військовий облік.

Наразі якраз навпаки:
Фактично, з 16 років хлопець має стояти на військовому обліку. Інакше прикордонники можуть не випустити таку особу за кордон.
https://24tv.ua/hloptsi-16-17-rokiv-may ... i_n2289996

Перед 18-річчям виїзд доволі масовий. А навчання в ЗНО получається в плані відстрочки нічого не дає - строкової нема, а мобілізують з 25-ти.
Якщо магістра вперше, то і в 30-40 є відстрочка. Головне йти по освітнім сходинкам вверх.

тобто треба поступати в ВНЗ років в 23-24 :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 08:56

Re: Еміграція, заробітчанство

  Ой+ написав:Якщо магістра вперше, то і в 30-40 є відстрочка. Головне йти по освітнім сходинкам вверх.
Поки-що всім є відстрочка (в нас дехто на третього магістра вже пішов), але так не буде завжди.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 09:05

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:тобто треба поступати в ВНЗ років в 23-24

Достатньо в ПТУ, тоді ЗВО по сходинкам. А от зараз чимало є що з вищою освітою, та ще поступають в ПТУ, щоб мати відстрочку, то таке пропонують відмінити. А то були випадки, що адміністрація ПТУ бере гроші з "вступників" отримує замість них стипендію, а вони по факту уяви не мають де то ПТУ. Якщо би провели одномоментну ревізію, то цифри би вразили скільки птушників поза Україною і скільки там мертвих душ.
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