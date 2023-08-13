Допомогла релігійна громада. В Німеччині також можливо домовитись, щоб взяли "по блату"
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Додано: Нед 13 сер, 2023 08:39
Re: Еміграція, заробітчанство
Допомогла релігійна громада. В Німеччині також можливо домовитись, щоб взяли "по блату"
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 13 сер, 2023 08:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 13 сер, 2023 08:39
насправді нафта та газ - здається теж продукти сонячної енергії, тільки мільйонної давнини. тож живемо й зараз.
ви не вірите, а розвинені країни вірять. наразі це робочі проекти. як тільки будуть відповідні акумулятори - це взагалі стане буденністю.
а от утримувати плазму з мільйонною температурою в магнітному полі - це поки що більш фантастично.
Додано: Нед 13 сер, 2023 08:43
Re: Еміграція, заробітчанство
Поки що не мобілізують, якщо не служив, або не було воєнної кафедри.
Але серед скорих змін є можливе зниження віку до 22 років.
Також пропонують не випускати за кодон юнаків до 18 років, які вже стали на військовий облік.
Серед цілком йомвірних подальших закручувань гайок - відміна відстрочки для тих, хто здобуває не першу освіту.
Додано: Нед 13 сер, 2023 08:46
це вже схоже на радянську/російську агітку.
в Африці багато покладів різних копалин. але більшість їх ватажків витрачає доходи не на імпорт їжі, а на імпорт зброї. чому вони калашникова на герб помістили?
не хочу вдаватися в подробиці історії війн, але є сучасний приклад - Україна. нам теж США допомогає воювати проти агресора. от з цього погляду й подивиться на війну в Кореї, В'єтнамі. в КНДР досі в концтаборі живуть - вже навіть звикли. в Югославії братушки серби вирішили погеноцидить - я ж кажу кацапи й близькі до них. Ірак вирішив пограти в агресора. по Ірану що саме маєте на увазі - те що вони декларують, що Ізраіль треба знищити?
Додано: Нед 13 сер, 2023 08:47
тобто з військовою кафедрою можуть мобілізувати до 25 років? не чув
це ж більше на 30-40 річних здобувачів, які раптово вирішили магістра отримати
чи повернулися на доцента на ці сльози
Додано: Нед 13 сер, 2023 08:51
Re: Еміграція, заробітчанство
Наразі якраз навпаки:
Перед 18-річчям виїзд доволі масовий. А навчання в ЗНО получається в плані відстрочки нічого не дає - строкової нема, а мобілізують з 25-ти.
Якщо магістра вперше, то і в 30-40 є відстрочка. Головне йти по освітнім сходинкам вверх.
Додано: Нед 13 сер, 2023 08:53
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Нед 13 сер, 2023 08:53
тобто треба поступати в ВНЗ років в 23-24
Додано: Нед 13 сер, 2023 08:56
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Нед 13 сер, 2023 09:05
Re: Еміграція, заробітчанство
Достатньо в ПТУ, тоді ЗВО по сходинкам. А от зараз чимало є що з вищою освітою, та ще поступають в ПТУ, щоб мати відстрочку, то таке пропонують відмінити. А то були випадки, що адміністрація ПТУ бере гроші з "вступників" отримує замість них стипендію, а вони по факту уяви не мають де то ПТУ. Якщо би провели одномоментну ревізію, то цифри би вразили скільки птушників поза Україною і скільки там мертвих душ.
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