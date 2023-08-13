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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 сер, 2023 11:57
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vitaliiangel
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Додано: Нед 13 сер, 2023 13:37
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
щоб я правильно зрозумів - наразі до 25 років не мобілізують? так?
Поки що не мобілізують, якщо не служив, або не було воєнної кафедри.
Але серед скорих змін є можливе зниження віку до 22 років.
Також пропонують не випускати за кодон юнаків до 18 років, які вже стали на військовий облік.
Серед цілком йомвірних подальших закручувань гайок - відміна відстрочки для тих, хто здобуває не першу освіту.
Думаю, так і буде. Війна ненажерлива. Вже на 90% відсікли родичів інвалідів. Знижено 27 до 25. Ті, кого вже рік бронювали з неіснуючим на сьогодні кодом ВОС, тепер просять отримати код в новій системі перед бронню. Що фактично еквівалентно мобілізації замість бронювання. Студенти наступний ласий шмат. Але його будуть відкусувати поступово, логічно, не за раз. Десь як ви написали. Спочатку повторний ступень такого ж рівня. Потім не перша освіта. 18- думаю не чіпатимуть в принципі.
Кого точно не чіпатимуть, то це чиновників та депутатів.
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adeges
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Додано: Нед 13 сер, 2023 14:20
adeges написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
щоб я правильно зрозумів - наразі до 25 років не мобілізують? так?
Поки що не мобілізують, якщо не служив, або не було воєнної кафедри.
Але серед скорих змін є можливе зниження віку до 22 років.
Також пропонують не випускати за кодон юнаків до 18 років, які вже стали на військовий облік.
Серед цілком йомвірних подальших закручувань гайок - відміна відстрочки для тих, хто здобуває не першу освіту.
Думаю, так і буде. Війна ненажерлива. Вже на 90% відсікли родичів інвалідів. Знижено 27 до 25. Ті, кого вже рік бронювали з неіснуючим на сьогодні кодом ВОС, тепер просять отримати код в новій системі перед бронню. Що фактично еквівалентно мобілізації замість бронювання. Студенти наступний ласий шмат. Але його будуть відкусувати поступово, логічно, не за раз. Десь як ви написали. Спочатку повторний ступень такого ж рівня. Потім не перша освіта. 18- думаю не чіпатимуть в принципі.
Кого точно не чіпатимуть, то це чиновників та депутатів.
Так і є, будуть поступово міняти умови, як в принципі і росіяни роблять, щоб не падали сильно рейтинги ОП та Президента і не було масових заворушень.
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BIGor
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