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Shaman написав:щоб я правильно зрозумів - наразі до 25 років не мобілізують? так?
Поки що не мобілізують, якщо не служив, або не було воєнної кафедри. Але серед скорих змін є можливе зниження віку до 22 років. Також пропонують не випускати за кодон юнаків до 18 років, які вже стали на військовий облік. Серед цілком йомвірних подальших закручувань гайок - відміна відстрочки для тих, хто здобуває не першу освіту.
Думаю, так і буде. Війна ненажерлива. Вже на 90% відсікли родичів інвалідів. Знижено 27 до 25. Ті, кого вже рік бронювали з неіснуючим на сьогодні кодом ВОС, тепер просять отримати код в новій системі перед бронню. Що фактично еквівалентно мобілізації замість бронювання. Студенти наступний ласий шмат. Але його будуть відкусувати поступово, логічно, не за раз. Десь як ви написали. Спочатку повторний ступень такого ж рівня. Потім не перша освіта. 18- думаю не чіпатимуть в принципі.
Кого точно не чіпатимуть, то це чиновників та депутатів.
Shaman написав:щоб я правильно зрозумів - наразі до 25 років не мобілізують? так?
Поки що не мобілізують, якщо не служив, або не було воєнної кафедри. Але серед скорих змін є можливе зниження віку до 22 років. Також пропонують не випускати за кодон юнаків до 18 років, які вже стали на військовий облік. Серед цілком йомвірних подальших закручувань гайок - відміна відстрочки для тих, хто здобуває не першу освіту.
Думаю, так і буде. Війна ненажерлива. Вже на 90% відсікли родичів інвалідів. Знижено 27 до 25. Ті, кого вже рік бронювали з неіснуючим на сьогодні кодом ВОС, тепер просять отримати код в новій системі перед бронню. Що фактично еквівалентно мобілізації замість бронювання. Студенти наступний ласий шмат. Але його будуть відкусувати поступово, логічно, не за раз. Десь як ви написали. Спочатку повторний ступень такого ж рівня. Потім не перша освіта. 18- думаю не чіпатимуть в принципі.
Кого точно не чіпатимуть, то це чиновників та депутатів.
Так і є, будуть поступово міняти умови, як в принципі і росіяни роблять, щоб не падали сильно рейтинги ОП та Президента і не було масових заворушень.
ЛАД написав:Честно говоря, не помню, на сколько подорожало в 2000 по сравнению с 1996, но то, что мясо в долларах практически не изменилось вызывает большие сомнения. Так же, как средние денежные расходы домогосподарств 10124,83 грн, пусть даже на 2,5 человек. По этим цифрам, действительно, 100 долл. в 2000 эквивалентны примерно 500 долларам в 2021.
Сестра мого діда після 2 св громадянка Польщі все дивувалась з середини 90-их, що шинка в Україні коштує дорожче як в Польщі, незважаючи на нижчі доходи і це було ще тоді 10$/кг. Зараз ця копчена шинка того ж місцевого популярного виробника 320 грн/кг, що навіть менше як в доларах як 28 років назад. У 2021 середня пенсія 3,5 тис. тобто середнє домогосподарство з 2 пенсіонерів 7 тис., а пенсіонерів вже тоді 1/3 населення, які мають нижчі витрати чи на господарство чи на особу. Ну і так далі, є сім'ї один працюючий 2 і рідко 3 і більше дітей. Знову ж таки тільки офіційні дані, тому нічого сильно дивовижного в цих цифрах не бачу. Ну і не їдою тільки живе людина - автомобілі, електроніка, одяг, транспорт, комуналка зовсім у 5 раз не подорожчали у валютному еквіваленті. Ввесь парадокс, що напевно найвищу інфляцію відчули найбідніші верстви, які найбільше витрачали доходів на просте харчування. Зараз маємо серйозну дефляцію - багато продуктів здешевіли у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, але чи не викличе це банкрутство тих же дрібних виробників і знову ж таки, чи не прийдеться їм вибиратись геть?
Сколько стоила шинка в середине 90-х, не помню. Автомобили и электроника изначально были привязаны к мировым ценам. Да, у нас были дороже за счёт налогов и акцизов, но всё же цены базировались на мировых, поэтому не могли подорожать в долларах в 5 раз. Одежду и коммуналку тоже сравнивать не берусь по той же причине - не помню цены тогда. Но по одежде - то же, что по электронике. У нас большую долю составлял импорт, поэтому тоже привязка к мировым ценам хотя и слабее. А во сколько раз выросла стоимость жилья по сравнению с 1996, не вспомните? А вообще, честно говоря, не пойму, что Вы хотите доказать. Вы сами назвали цифру 500 долл. Я согласился, что, вероятно/возможно, Вы правы. Теперь Вы хотите сказать, что не 500 долл., а меньше? Это принципиально? Напомню, что разговор начался с невозможности предсказать сколько денег надо накопить к 35 годам, чтобы потом до смерти ничего не делать, т.к. в Украине сильная не только гривневая, но и долларовая инфляция.
Ну і не їдою тільки живе людина - автомобілі, електроніка, одяг, транспорт, комуналка зовсім у 5 раз не подорожчали у валютному еквіваленті. Ввесь парадокс, що напевно найвищу інфляцію відчули найбідніші верстви, які найбільше витрачали доходів на просте харчування.
В 2021 г. ежемесячный заработок среднестатистического украинца составил 10,4 тыс грн, а затраты — более 7 тыс грн: на еду — почти 5 тыс грн и коммуналку — 2,2 тыс грн. ....... По уровню благосостояния компания условно разделяет украинцев на три группы:
Низкое — 17%. Этой группе не хватает на еду (4%) и одежду (13%) Среднее — 70%. Не хватает на бытовую технику (41%) и авто (29%). Высокое — 13%. На жилье не хватает 10%. Только 3% населения не имеют материальных проблем.
Продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2021 году составили 103 650 автомобилей, что на 20% больше, чем в 2020 году. Такое количество новых авто в Украине не продавали начиная с 2013 года.
При этом б/у продано раз в 5 больше. Так что, если верить данным Kantar Украина, "найбідніші верстви, які найбільше витрачали доходів на просте харчування" у нас составляют 87%. И инфляция на еду и коммуналку - основное для подавляющего большинства.
объем потребления ряда продуктов закономерно зависит от дохода домохозяйств. Так, среднедушевое потребление мяса составляет 3 кг в месяц при доходе до 3 тыс. грн и 5,8 кг – при более 11 тыс. грн. Аналогичные показатели для рыбы составляют 0,6 кг и 1,5 кг, фруктов – 4,6 кг и 10,0 кг, овощей – 13,9 кг и 17,1 кг. При этом объем потребления хлеба и масел-жиров практически не зависит от дохода.
Shaman написав:[ ........... все земля на термоядерній реакції вже мільйони років живе.
на сонячній
до речі, а чому ви не кажете про відновлювальні джерела енергії?
Вся Земля живёт. И человечество жило. В доиндустриальную эпоху. В відновлювальні джерела енергії на сегодня не верю.
насправді нафта та газ - здається теж продукти сонячної енергії, тільки мільйонної давнини. тож живемо й зараз.
Уголь и торф тоже. Но в доиндустриальную эпоху пользовались, в основном, "текущими поставками" солнечной энергии ("возобновляемыми источниками"). Для отопления использовали дерево и даже кизяки. Сейчас - запасы "земного аккумулятора". Они не бесконечны, а "зарядка", если и происходит, то гораздо медленнее, чем расходование.
ви не вірите, а розвинені країни вірять. наразі це робочі проекти. як тільки будуть відповідні акумулятори - це взагалі стане буденністю.
Верят. Но пока ни в одной "розвиненій країні" не видел планов о полном переходе на возобновляемую энергию. И проблемы связаны не только с наличием "відповідних акумуляторів".
а от утримувати плазму з мільйонною температурою в магнітному полі - це поки що більш фантастично.
Я, вроде, писал, что за 70 лет пока не удалось. Но на сегодня и "відповідні акумулятори" тоже фантастика. А каких-то 90 лет назад атомные станции тоже показались бы фантастикой. Поживём, увидим.