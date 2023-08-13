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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1089109010911092 Додано: Нед 13 сер, 2023 11:57

vitaliiangel

Повідомлень: 18724 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2179 раз. Подякували: 3128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 сер, 2023 13:37 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: щоб я правильно зрозумів - наразі до 25 років не мобілізують? так? щоб я правильно зрозумів - наразі до 25 років не мобілізують? так?

Поки що не мобілізують, якщо не служив, або не було воєнної кафедри.

Але серед скорих змін є можливе зниження віку до 22 років.

Також пропонують не випускати за кодон юнаків до 18 років, які вже стали на військовий облік.

Серед цілком йомвірних подальших закручувань гайок - відміна відстрочки для тих, хто здобуває не першу освіту. Поки що не мобілізують, якщо не служив, або не було воєнної кафедри.Але серед скорих змін є можливе зниження віку до 22 років.Також пропонують не випускати за кодон юнаків до 18 років, які вже стали на військовий облік.Серед цілком йомвірних подальших закручувань гайок - відміна відстрочки для тих, хто здобуває не першу освіту.



Думаю, так і буде. Війна ненажерлива. Вже на 90% відсікли родичів інвалідів. Знижено 27 до 25. Ті, кого вже рік бронювали з неіснуючим на сьогодні кодом ВОС, тепер просять отримати код в новій системі перед бронню. Що фактично еквівалентно мобілізації замість бронювання. Студенти наступний ласий шмат. Але його будуть відкусувати поступово, логічно, не за раз. Десь як ви написали. Спочатку повторний ступень такого ж рівня. Потім не перша освіта. 18- думаю не чіпатимуть в принципі.



Кого точно не чіпатимуть, то це чиновників та депутатів. Думаю, так і буде. Війна ненажерлива. Вже на 90% відсікли родичів інвалідів. Знижено 27 до 25. Ті, кого вже рік бронювали з неіснуючим на сьогодні кодом ВОС, тепер просять отримати код в новій системі перед бронню. Що фактично еквівалентно мобілізації замість бронювання. Студенти наступний ласий шмат. Але його будуть відкусувати поступово, логічно, не за раз. Десь як ви написали. Спочатку повторний ступень такого ж рівня. Потім не перша освіта. 18- думаю не чіпатимуть в принципі.Кого точно не чіпатимуть, то це чиновників та депутатів. adeges Повідомлень: 4342 З нами з: 14.03.06 Подякував: 397 раз. Подякували: 1000 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 сер, 2023 14:20 adeges написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав: щоб я правильно зрозумів - наразі до 25 років не мобілізують? так? щоб я правильно зрозумів - наразі до 25 років не мобілізують? так?

Поки що не мобілізують, якщо не служив, або не було воєнної кафедри.

Але серед скорих змін є можливе зниження віку до 22 років.

Також пропонують не випускати за кодон юнаків до 18 років, які вже стали на військовий облік.

Серед цілком йомвірних подальших закручувань гайок - відміна відстрочки для тих, хто здобуває не першу освіту. Поки що не мобілізують, якщо не служив, або не було воєнної кафедри.Але серед скорих змін є можливе зниження віку до 22 років.Також пропонують не випускати за кодон юнаків до 18 років, які вже стали на військовий облік.Серед цілком йомвірних подальших закручувань гайок - відміна відстрочки для тих, хто здобуває не першу освіту.



Думаю, так і буде. Війна ненажерлива. Вже на 90% відсікли родичів інвалідів. Знижено 27 до 25. Ті, кого вже рік бронювали з неіснуючим на сьогодні кодом ВОС, тепер просять отримати код в новій системі перед бронню. Що фактично еквівалентно мобілізації замість бронювання. Студенти наступний ласий шмат. Але його будуть відкусувати поступово, логічно, не за раз. Десь як ви написали. Спочатку повторний ступень такого ж рівня. Потім не перша освіта. 18- думаю не чіпатимуть в принципі.



Кого точно не чіпатимуть, то це чиновників та депутатів. Думаю, так і буде. Війна ненажерлива. Вже на 90% відсікли родичів інвалідів. Знижено 27 до 25. Ті, кого вже рік бронювали з неіснуючим на сьогодні кодом ВОС, тепер просять отримати код в новій системі перед бронню. Що фактично еквівалентно мобілізації замість бронювання. Студенти наступний ласий шмат. Але його будуть відкусувати поступово, логічно, не за раз. Десь як ви написали. Спочатку повторний ступень такого ж рівня. Потім не перша освіта. 18- думаю не чіпатимуть в принципі.Кого точно не чіпатимуть, то це чиновників та депутатів.

Так і є, будуть поступово міняти умови, як в принципі і росіяни роблять, щоб не падали сильно рейтинги ОП та Президента і не було масових заворушень. Так і є, будуть поступово міняти умови, як в принципі і росіяни роблять, щоб не падали сильно рейтинги ОП та Президента і не було масових заворушень. BIGor

Повідомлень: 8064 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1212 раз. Подякували: 1641 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 сер, 2023 15:04 Ой+ написав: ЛАД написав: Честно говоря, не помню, на сколько подорожало в 2000 по сравнению с 1996, но то, что мясо в долларах практически не изменилось вызывает большие сомнения.

Так же, как средние денежные расходы домогосподарств 10124,83 грн, пусть даже на 2,5 человек.

По этим цифрам, действительно, 100 долл. в 2000 эквивалентны примерно 500 долларам в 2021. Честно говоря, не помню, на сколько подорожало в 2000 по сравнению с 1996, но то, что мясо в долларах практически не изменилось вызывает большие сомнения.Так же, как средние денежные расходы домогосподарств 10124,83 грн, пусть даже на 2,5 человек.По этим цифрам, действительно, 100 долл. в 2000 эквивалентны примерно 500 долларам в 2021.

Сестра мого діда після 2 св громадянка Польщі все дивувалась з середини 90-их, що шинка в Україні коштує дорожче як в Польщі, незважаючи на нижчі доходи і це було ще тоді 10$/кг. Зараз ця копчена шинка того ж місцевого популярного виробника 320 грн/кг, що навіть менше як в доларах як 28 років назад.

У 2021 середня пенсія 3,5 тис. тобто середнє домогосподарство з 2 пенсіонерів 7 тис., а пенсіонерів вже тоді 1/3 населення, які мають нижчі витрати чи на господарство чи на особу. Ну і так далі, є сім'ї один працюючий 2 і рідко 3 і більше дітей. Знову ж таки тільки офіційні дані, тому нічого сильно дивовижного в цих цифрах не бачу.

Ну і не їдою тільки живе людина - автомобілі, електроніка, одяг, транспорт, комуналка зовсім у 5 раз не подорожчали у валютному еквіваленті.

Ввесь парадокс, що напевно найвищу інфляцію відчули найбідніші верстви, які найбільше витрачали доходів на просте харчування.

Зараз маємо серйозну дефляцію - багато продуктів здешевіли у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, але чи не викличе це банкрутство тих же дрібних виробників і знову ж таки, чи не прийдеться їм вибиратись геть? Сестра мого діда після 2 св громадянка Польщі все дивувалась з середини 90-их, що шинка в Україні коштує дорожче як в Польщі, незважаючи на нижчі доходи і це було ще тоді 10$/кг. Зараз ця копчена шинка того ж місцевого популярного виробника 320 грн/кг, що навіть менше як в доларах як 28 років назад.У 2021 середня пенсія 3,5 тис. тобто середнє домогосподарство з 2 пенсіонерів 7 тис., а пенсіонерів вже тоді 1/3 населення, які мають нижчі витрати чи на господарство чи на особу. Ну і так далі, є сім'ї один працюючий 2 і рідко 3 і більше дітей. Знову ж таки тільки офіційні дані, тому нічого сильно дивовижного в цих цифрах не бачу.Ну і не їдою тільки живе людина - автомобілі, електроніка, одяг, транспорт, комуналка зовсім у 5 раз не подорожчали у валютному еквіваленті.Ввесь парадокс, що напевно найвищу інфляцію відчули найбідніші верстви, які найбільше витрачали доходів на просте харчування.Зараз маємо серйозну дефляцію - багато продуктів здешевіли у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, але чи не викличе це банкрутство тих же дрібних виробників і знову ж таки, чи не прийдеться їм вибиратись геть?

Сколько стоила шинка в середине 90-х, не помню.

Автомобили и электроника изначально были привязаны к мировым ценам. Да, у нас были дороже за счёт налогов и акцизов, но всё же цены базировались на мировых, поэтому не могли подорожать в долларах в 5 раз.

Одежду и коммуналку тоже сравнивать не берусь по той же причине - не помню цены тогда. Но по одежде - то же, что по электронике. У нас большую долю составлял импорт, поэтому тоже привязка к мировым ценам хотя и слабее.

А во сколько раз выросла стоимость жилья по сравнению с 1996, не вспомните?

А вообще, честно говоря, не пойму, что Вы хотите доказать.

Вы сами назвали цифру 500 долл. Я согласился, что, вероятно/возможно, Вы правы. Теперь Вы хотите сказать, что не 500 долл., а меньше? Это принципиально?

Напомню, что разговор начался с невозможности предсказать сколько денег надо накопить к 35 годам, чтобы потом до смерти ничего не делать, т.к. в Украине сильная не только гривневая, но и долларовая инфляция.



Ну і не їдою тільки живе людина - автомобілі, електроніка, одяг, транспорт, комуналка зовсім у 5 раз не подорожчали у валютному еквіваленті.

Ввесь парадокс, що напевно найвищу інфляцію відчули найбідніші верстви, які найбільше витрачали доходів на просте харчування.

Не їдою єдиною.

Вот только на еду среднестатистическая семья по данным Госстата тратит 42% всех своих денежных расходов. Так это среднестатистическая.

Не будем принимать во внимание опросы военного времени - https://vesti.ua/strana/bolee-62-zhitelej-ukrainy-poluchayut-menee-10-tysyach-griven-v-mesyats-opros , понятно, что это не показатель.

Но можно посмотреть данные Госстата за 2020 - https://sport.znaj.ua/ru/389118-1000-grn-na-m-yaso-i-700-na-hlib-na-yaki-produkti-ukrajinci-vitrachayut-naybilshe-groshey .

Можно посмотреть ещё здесь - https://minfin.com.ua/2021/12/23/77667733/ - по оценкам Kantar Украина.

В 2021 г. ежемесячный заработок среднестатистического украинца составил 10,4 тыс грн, а затраты — более 7 тыс грн: на еду — почти 5 тыс грн и коммуналку — 2,2 тыс грн.

.......

По уровню благосостояния компания условно разделяет украинцев на три группы:



Низкое — 17%. Этой группе не хватает на еду (4%) и одежду (13%)

Среднее — 70%. Не хватает на бытовую технику (41%) и авто (29%).

Высокое — 13%. На жилье не хватает 10%. Только 3% населения не имеют материальных проблем.

В принципе согласуется и с Госстатом, и, например, с покупками новых авто - https://inventure.com.ua/analytics/investments/avtomobilnyj-rynok-ukrainy-2021-2022 .

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2021 году составили 103 650 автомобилей, что на 20% больше, чем в 2020 году. Такое количество новых авто в Украине не продавали начиная с 2013 года.

При этом б/у продано раз в 5 больше.

Так что, если верить данным Kantar Украина, "найбідніші верстви, які найбільше витрачали доходів на просте харчування" у нас составляют 87%.

И инфляция на еду и коммуналку - основное для подавляющего большинства.



Ещё интересно здесь - https://thepage.ua/economy/skolko-i-na-chto-tratyat-dengi-ukraincy-infografika :

объем потребления ряда продуктов закономерно зависит от дохода домохозяйств. Так, среднедушевое потребление мяса составляет 3 кг в месяц при доходе до 3 тыс. грн и 5,8 кг – при более 11 тыс. грн. Аналогичные показатели для рыбы составляют 0,6 кг и 1,5 кг, фруктов – 4,6 кг и 10,0 кг, овощей – 13,9 кг и 17,1 кг.

При этом объем потребления хлеба и масел-жиров практически не зависит от дохода. Сколько стоила шинка в середине 90-х, не помню.Автомобили и электроника изначально были привязаны к мировым ценам. Да, у нас были дороже за счёт налогов и акцизов, но всё же цены базировались на мировых, поэтому не могли подорожать в долларах в 5 раз.Одежду и коммуналку тоже сравнивать не берусь по той же причине - не помню цены тогда. Но по одежде - то же, что по электронике. У нас большую долю составлял импорт, поэтому тоже привязка к мировым ценам хотя и слабее.А во сколько раз выросла стоимость жилья по сравнению с 1996, не вспомните?А вообще, честно говоря, не пойму, что Вы хотите доказать.Вы сами назвали цифру 500 долл. Я согласился, что, вероятно/возможно, Вы правы. Теперь Вы хотите сказать, что не 500 долл., а меньше? Это принципиально?Напомню, что разговор начался с невозможности предсказать сколько денег надо накопить к 35 годам, чтобы потом до смерти ничего не делать, т.к. в Украине сильная не только гривневая, но и долларовая инфляция.Не їдою єдиною.Вот только на еду среднестатистическая семья по данным Госстата тратит 42% всех своих денежных расходов. Так это среднестатистическая.Не будем принимать во внимание опросы военного времени -, понятно, что это не показатель.Но можно посмотреть данные Госстата за 2020 -Можно посмотреть ещё здесь -- по оценкам Kantar Украина.В принципе согласуется и с Госстатом, и, например, с покупкамиавто -При этом б/у продано раз в 5 больше.Так что, если верить данным Kantar Украина, "найбідніші верстви, які найбільше витрачали доходів на просте харчування" у нас составляют 87%.И инфляция на еду и коммуналку - основное для подавляющего большинства.Ещё интересно здесь - ЛАД 2 Повідомлень: 25457 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5090 раз. Подякували: 4736 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 сер, 2023 15:44 Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав: [

...........

все земля на термоядерній реакції вже мільйони років живе.



на сонячній



до речі, а чому ви не кажете про відновлювальні джерела енергії? ...........все земля на термоядерній реакції вже мільйони років живе.на сонячнійдо речі, а чому ви не кажете про відновлювальні джерела енергії?

Вся Земля живёт.

И человечество жило. В доиндустриальную эпоху.

В відновлювальні джерела енергії на сегодня не верю. Вся Земля живёт.И человечество жило. В доиндустриальную эпоху.В відновлювальні джерела енергії на сегодня не верю.

насправді нафта та газ - здається теж продукти сонячної енергії, тільки мільйонної давнини. тож живемо й зараз. насправді нафта та газ - здається теж продукти сонячної енергії, тільки мільйонної давнини. тож живемо й зараз.

Уголь и торф тоже.

Но в доиндустриальную эпоху пользовались, в основном, "текущими поставками" солнечной энергии ("возобновляемыми источниками"). Для отопления использовали дерево и даже кизяки.

Сейчас - запасы "земного аккумулятора". Они не бесконечны, а "зарядка", если и происходит, то гораздо медленнее, чем расходование.



ви не вірите, а розвинені країни вірять. наразі це робочі проекти. як тільки будуть відповідні акумулятори - це взагалі стане буденністю.

Верят. Но пока ни в одной "розвиненій країні" не видел планов о полном переходе на возобновляемую энергию. И проблемы связаны не только с наличием "відповідних акумуляторів".



а от утримувати плазму з мільйонною температурою в магнітному полі - це поки що більш фантастично.

Я, вроде, писал, что за 70 лет пока не удалось.

Но на сегодня и "відповідні акумулятори" тоже фантастика.

А каких-то 90 лет назад атомные станции тоже показались бы фантастикой.

Поживём, увидим. Уголь и торф тоже.Но в доиндустриальную эпоху пользовались, в основном, "текущими поставками" солнечной энергии ("возобновляемыми источниками"). Для отопления использовали дерево и даже кизяки.Сейчас - запасы "земного аккумулятора". Они не бесконечны, а "зарядка", если и происходит, то гораздо медленнее, чем расходование.Верят. Но пока ни в одной "розвиненій країні" не видел планов опереходе на возобновляемую энергию. И проблемы связаны не только с наличием "відповідних акумуляторів".Я, вроде, писал, что за 70 лет пока не удалось.Но на сегодня и "відповідні акумулятори" тоже фантастика.А каких-то 90 лет назад атомные станции тоже показались бы фантастикой.Поживём, увидим. ЛАД 2 Повідомлень: 25457 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5090 раз. Подякували: 4736 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 сер, 2023 17:36 Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав: не все людство. чим темніше, тим більше надає перевагу війнам.



з білих людей - хіба що кацапи такі не все людство. чим темніше, тим більше надає перевагу війнам.з білих людей - хіба що кацапи такі

Вы ошибаетесь.

Напомнить? Корея, Вьетнам, Югославия, Ирак, Иран... Продолжать?

Не знаю, кого Вы относите к "тёмным". Уточните, чтобы я их не назвал.

Да, в Европе и США последние десятилетия не было ни переворотов, ни войн (кроме Югославии). Хотя 6 января 2021 года США были близки к перевороту или чему-то похожему.

Но их сильно напугала 2-я мировая.

Ну а то, что США тратит астрономические суммы на вооружения, уверен, для Вас не секрет. Вы ошибаетесь.Напомнить? Корея, Вьетнам, Югославия, Ирак, Иран... Продолжать?Не знаю, кого Вы относите к "тёмным". Уточните, чтобы я их не назвал.Да, в Европе и США последние десятилетия не было ни переворотов, ни войн (кроме Югославии). Хотя 6 января 2021 года США были близки к перевороту или чему-то похожему.Но их сильно напугала 2-я мировая.Ну а то, что США тратит астрономические суммы на вооружения, уверен, для Вас не секрет.

це вже схоже на радянську/російську агітку. це вже схоже на радянську/російську агітку.

Промовчу, на що схожа ця фраза.



в Африці багато покладів різних копалин. але більшість їх ватажків витрачає доходи не на імпорт їжі, а на імпорт зброї. чому вони калашникова на герб помістили?

Це Ви до чого? Приклад "тёмных"?



не хочу вдаватися в подробиці історії війн, але є сучасний приклад - Україна. нам теж США допомогає воювати проти агресора. от з цього погляду й подивиться на війну в Кореї, В'єтнамі. в КНДР досі в концтаборі живуть - вже навіть звикли. в Югославії братушки серби вирішили погеноцидить - я ж кажу кацапи й близькі до них. Ірак вирішив пограти в агресора. по Ірану що саме маєте на увазі - те що вони декларують, що Ізраіль треба знищити?

Корейская и вьетнамская войны были первоначально войнами за объединение страны и гражданскими войнами. Прямое вмешательство Китая в Корее началось только после угрозы полного поражения Севера и уже после вмешательства США.

О Югославии.

Ваши слова "схожі на агітку".

Практически не сомневаюсь, что "геноцидили" не только сербы, но и албанцы. И кстати, косовские специализированные палаты и специализированная прокуратура работают и сегодня - https://www.scp-ks.org/en . Пока что Салих Мустафа 16 декабря 2022 года признан виновным и приговорен к 26 годам тюрьмы.

Декларациям я уделяю не слишком много внимания. И кроме деклараций Иран просто не признаёт Израиль. Но серьёзнее то, что Иран, например, работает над созданием ЯО. Да и в ирано-иракской войне Иран тоже не "белый и пушистый", хотя начал войну, действительно, Ирак. Промовчу, на що схожа ця фраза.Це Ви до чого? Приклад "тёмных"?Корейская и вьетнамская войны были первоначально войнами за объединение страны и гражданскими войнами. Прямое вмешательство Китая в Корее началось только после угрозы полного поражения Севера и ужевмешательства США.О Югославии.Ваши слова "схожі на агітку".Практически не сомневаюсь, что "геноцидили" не только сербы, но и албанцы. И кстати, косовские специализированные палаты и специализированная прокуратура работают и сегодня -. Пока что Салих Мустафа 16 декабря 2022 года признан виновным и приговорен к 26 годам тюрьмы.Декларациям я уделяю не слишком много внимания. И кроме деклараций Иран просто не признаёт Израиль. Но серьёзнее то, что Иран, например, работает над созданием ЯО. Да и в ирано-иракской войне Иран тоже не "белый и пушистый", хотя начал войну, действительно, Ирак. ЛАД 2 Повідомлень: 25457 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5090 раз. Подякували: 4736 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 сер, 2023 17:38 Bolt написав: ЛАД написав: Bolt написав: ...............

Ну, якщо виступлять на стаціонар, то отримають відстрочку.

До речі цю ж задачу буду розв'язувати в наступному році. Малому скоро 17.😟 ...............Ну, якщо виступлять на стаціонар, то отримають відстрочку.До речі цю ж задачу буду розв'язувати в наступному році. Малому скоро 17.😟

Надо успеть поступить, пока не исполнилось 18. Надо успеть поступить, пока не исполнилось 18.

18ть в ноябре. То есть если, что успеет выехать. Другой вопрос, что потом делать?! Хотя учитывая, что уже в этом году можна было поступить с мотивационным письмом вместо сдачи НМТ, а в следующем поступающих будет и того меньше Тож будут гребсти всех подряд, чтобы не закрывать факультеты. 18ть в ноябре. То есть если, что успеет выехать. Другой вопрос, что потом делать?! Хотя учитывая, что уже в этом году можна было поступить с мотивационным письмом вместо сдачи НМТ, а в следующем поступающих будет и того меньше Тож будут гребсти всех подряд, чтобы не закрывать факультеты.

А об учёбе за границей не думали/-ете? А об учёбе за границей не думали/-ете? ЛАД 2 Повідомлень: 25457 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5090 раз. Подякували: 4736 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 сер, 2023 17:40 Дюрі-бачі

Как в этом году с набором студентов? ЛАД 2 Повідомлень: 25457 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5090 раз. Подякували: 4736 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 сер, 2023 18:01 ЛАД написав: Bolt написав: ЛАД написав: Надо успеть поступить, пока не исполнилось 18. Надо успеть поступить, пока не исполнилось 18.

18ть в ноябре. То есть если, что успеет выехать. Другой вопрос, что потом делать?! Хотя учитывая, что уже в этом году можна было поступить с мотивационным письмом вместо сдачи НМТ, а в следующем поступающих будет и того меньше Тож будут гребсти всех подряд, чтобы не закрывать факультеты. 18ть в ноябре. То есть если, что успеет выехать. Другой вопрос, что потом делать?! Хотя учитывая, что уже в этом году можна было поступить с мотивационным письмом вместо сдачи НМТ, а в следующем поступающих будет и того меньше Тож будут гребсти всех подряд, чтобы не закрывать факультеты.

А об учёбе за границей не думали/-ете? А об учёбе за границей не думали/-ете?

Думаю, что не потянем, а если потянем то недолго. В условной Варшаве каварерку за 2000 зл в течение более продолжительного времени снимать не потянем, с общагами там даже для местных напряг. Да и не факт, что поступит, а если поступит, то не вылетит после первого семестра.🤷‍♂️ Думаю, что не потянем, а если потянем то недолго. В условной Варшаве каварерку за 2000 зл в течение более продолжительного времени снимать не потянем, с общагами там даже для местных напряг. Да и не факт, что поступит, а если поступит, то не вылетит после первого семестра.🤷‍♂️ Bolt Повідомлень: 2193 З нами з: 09.11.17 Подякував: 3 раз. Подякували: 160 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1089109010911092 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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