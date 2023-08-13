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Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 1090109110921093
Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 19:00

  akurt написав:
  ЛАД написав:Дюрі-бачі
Как в этом году с набором студентов?

Хуже, чем вы даже приблизительно можете себе представить. Все данные есть на сайте vstup.
На профильные специальности технических университетов принято на бюджетные места 1 (один), 3 (три), 5 (пять), редко 8 (восемь) студентов.
Bolt наивно думает, что его сына кто-то будет учить.
Не будет. И так уже редко где доценты работают на 0,75 ставки. Обычно и массово: от 0,15 до 0,25 ставки. То есть просто числятся вроде как на работе.
В одном политехническом очень нехотя присоединили к себе умирающий филиал умершего университета: на 1 год сохранили штат (половине доцентов за 70) и поставили условие: набрать хотя бы 12 студентов по специальностям.
Набрали по одной специальности 8, по второй 4, по третьей 8. Все сидят в ужасе и с ужасом ждут конца августа, когда учебный отдел определит штат на 2023/24 учебный год. Дело в том, что штат формируется не только по объему «учебной нагрузки», но и по количеству студентов (12 студентов=1 штатная единица).
Основной контингент зачисленных имеет слабую базовую подготовку: по профильным специальностям университетов балл зачисленного по коэффициентам от баллов ЗНО выпускника школы редко превышает 160 из 200-т.
То есть теоретически читать умеют.

Я осознаю, что ни черта учить не будут. Так, продолжение детства на 4-5,5 лет ну и корочку получить.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 19:06

Не хочется Вас печалить но так и есть.
Также, как «Театр начинается с вешалки», так нынче университеты начинаются с дворников.
Родителям абитуриентов надо не слушать лапшу на уши на «Дне открытых дверей», а просто поговорить с дворником на территории университета.
Неожиданно много узнают. Ходят ли студенты на занятия, а преподы - на работу.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 19:55

Зайшла на vstup , подивилася тільки Київ дві спеціальності " право" і " банківська справа,страхування..." -якби все норм. Не знаю, скільки було заяв раніше, але для військового часу більше тисячи заяв, тобто, 12 заяв це в академії крок- ну, туди їм і дорога....
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 20:03

Re: Еміграція, заробітчанство

Мне было это интересно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 20:06

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Хуже, чем вы даже приблизительно можете себе представить. Все данные есть на сайте vstup.
Основной контингент зачисленных имеет слабую базовую подготовку: по профильным специальностям университетов балл зачисленного по коэффициентам от баллов ЗНО выпускника школы редко превышает 160 из 200-т.
То есть теоретически читать умеют.

Головна проблема це те, що виїхало багато молоді. 160 це вже "добре". Які бали потрібно по Вашому мати вступникам? Маса спеціальностей є бюджетні місця нижче 140.
Ой+
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  #<1 ... 1090109110921093
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