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Еміграція, заробітчанство
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Додано: Нед 13 сер, 2023 19:00
akurt написав: ЛАД написав:Дюрі-бачі
Как в этом году с набором студентов?
Хуже, чем вы даже приблизительно можете себе представить. Все данные есть на сайте vstup.
На профильные специальности технических университетов принято на бюджетные места 1 (один), 3 (три), 5 (пять), редко 8 (восемь) студентов.
Bolt наивно думает, что его сына кто-то будет учить.
Не будет. И так уже редко где доценты работают на 0,75 ставки. Обычно и массово: от 0,15 до 0,25 ставки. То есть просто числятся вроде как на работе.
В одном политехническом очень нехотя присоединили к себе умирающий филиал умершего университета: на 1 год сохранили штат (половине доцентов за 70) и поставили условие: набрать хотя бы 12 студентов по специальностям.
Набрали по одной специальности 8, по второй 4, по третьей 8. Все сидят в ужасе и с ужасом ждут конца августа, когда учебный отдел определит штат на 2023/24 учебный год. Дело в том, что штат формируется не только по объему «учебной нагрузки», но и по количеству студентов (12 студентов=1 штатная единица).
Основной контингент зачисленных имеет слабую базовую подготовку: по профильным специальностям университетов балл зачисленного по коэффициентам от баллов ЗНО выпускника школы редко превышает 160 из 200-т.
То есть теоретически читать умеют.
Я осознаю, что ни черта учить не будут. Так, продолжение детства на 4-5,5 лет ну и корочку получить.
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Bolt
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Додано: Нед 13 сер, 2023 19:06
Не хочется Вас печалить но так и есть.
Также, как «Театр начинается с вешалки», так нынче университеты начинаются с дворников.
Родителям абитуриентов надо не слушать лапшу на уши на «Дне открытых дверей», а просто поговорить с дворником на территории университета.
Неожиданно много узнают. Ходят ли студенты на занятия, а преподы - на работу.
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akurt
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Додано: Нед 13 сер, 2023 19:55
Зайшла на vstup , подивилася тільки Київ дві спеціальності " право" і " банківська справа,страхування..." -якби все норм. Не знаю, скільки було заяв раніше, але для військового часу більше тисячи заяв, тобто, 12 заяв це в академії крок- ну, туди їм і дорога....
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Додано: Нед 13 сер, 2023 20:03
Мне было это интересно.
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Додано: Нед 13 сер, 2023 20:06
akurt написав:
Хуже, чем вы даже приблизительно можете себе представить. Все данные есть на сайте vstup.
Основной контингент зачисленных имеет слабую базовую подготовку: по профильным специальностям университетов балл зачисленного по коэффициентам от баллов ЗНО выпускника школы редко превышает 160 из 200-т.
То есть теоретически читать умеют.
Головна проблема це те, що виїхало багато молоді. 160 це вже "добре". Які бали потрібно по Вашому мати вступникам? Маса спеціальностей є бюджетні місця нижче 140.
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