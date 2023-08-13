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#<1 ... 1091109210931094> Додано: Нед 13 сер, 2023 19:00 akurt написав: ЛАД написав: Дюрі-бачі

Как в этом году с набором студентов? Как в этом году с набором студентов?

Хуже, чем вы даже приблизительно можете себе представить. Все данные есть на сайте vstup.

На профильные специальности технических университетов принято на бюджетные места 1 (один), 3 (три), 5 (пять), редко 8 (восемь) студентов.

Bolt наивно думает, что его сына кто-то будет учить.

Не будет. И так уже редко где доценты работают на 0,75 ставки. Обычно и массово: от 0,15 до 0,25 ставки. То есть просто числятся вроде как на работе.

В одном политехническом очень нехотя присоединили к себе умирающий филиал умершего университета: на 1 год сохранили штат (половине доцентов за 70) и поставили условие: набрать хотя бы 12 студентов по специальностям.

Набрали по одной специальности 8, по второй 4, по третьей 8. Все сидят в ужасе и с ужасом ждут конца августа, когда учебный отдел определит штат на 2023/24 учебный год. Дело в том, что штат формируется не только по объему «учебной нагрузки», но и по количеству студентов (12 студентов=1 штатная единица).

Основной контингент зачисленных имеет слабую базовую подготовку: по профильным специальностям университетов балл зачисленного по коэффициентам от баллов ЗНО выпускника школы редко превышает 160 из 200-т.

То есть теоретически читать умеют. Хуже, чем вы даже приблизительно можете себе представить. Все данные есть на сайте vstup.На профильные специальности технических университетов принято на бюджетные места 1 (один), 3 (три), 5 (пять), редко 8 (восемь) студентов.Bolt наивно думает, что его сына кто-то будет учить.Не будет. И так уже редко где доценты работают на 0,75 ставки. Обычно и массово: от 0,15 до 0,25 ставки. То есть просто числятся вроде как на работе.В одном политехническом очень нехотя присоединили к себе умирающий филиал умершего университета: на 1 год сохранили штат (половине доцентов за 70) и поставили условие: набрать хотя бы 12 студентов по специальностям.Набрали по одной специальности 8, по второй 4, по третьей 8. Все сидят в ужасе и с ужасом ждут конца августа, когда учебный отдел определит штат на 2023/24 учебный год. Дело в том, что штат формируется не только по объему «учебной нагрузки», но и по количеству студентов (12 студентов=1 штатная единица).Основной контингент зачисленных имеет слабую базовую подготовку: по профильным специальностям университетов балл зачисленного по коэффициентам от баллов ЗНО выпускника школы редко превышает 160 из 200-т.То есть теоретически читать умеют.

Я осознаю, что ни черта учить не будут. Так, продолжение детства на 4-5,5 лет ну и корочку получить. Я осознаю, что ни черта учить не будут. Так, продолжение детства на 4-5,5 лет ну и корочку получить. Bolt Повідомлень: 2197 З нами з: 09.11.17 Подякував: 3 раз. Подякували: 160 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 сер, 2023 19:06 Не хочется Вас печалить но так и есть.

Также, как «Театр начинается с вешалки», так нынче университеты начинаются с дворников.

Родителям абитуриентов надо не слушать лапшу на уши на «Дне открытых дверей», а просто поговорить с дворником на территории университета.

Неожиданно много узнают. Ходят ли студенты на занятия, а преподы - на работу. akurt

Повідомлень: 8176 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3234 раз. Подякували: 1110 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 сер, 2023 19:55 Зайшла на vstup , подивилася тільки Київ дві спеціальності " право" і " банківська справа,страхування..." -якби все норм. Не знаю, скільки було заяв раніше, але для військового часу більше тисячи заяв, тобто, 12 заяв це в академії крок- ну, туди їм і дорога.... Wisznia2021 Повідомлень: 462 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 49 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 сер, 2023 20:03 Re: Еміграція, заробітчанство Мне было это интересно.

rjkz

Повідомлень: 15245 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7887 раз. Подякували: 4810 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 сер, 2023 20:06 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Хуже, чем вы даже приблизительно можете себе представить. Все данные есть на сайте vstup.

Основной контингент зачисленных имеет слабую базовую подготовку: по профильным специальностям университетов балл зачисленного по коэффициентам от баллов ЗНО выпускника школы редко превышает 160 из 200-т.

То есть теоретически читать умеют. Хуже, чем вы даже приблизительно можете себе представить. Все данные есть на сайте vstup.Основной контингент зачисленных имеет слабую базовую подготовку: по профильным специальностям университетов балл зачисленного по коэффициентам от баллов ЗНО выпускника школы редко превышает 160 из 200-т.То есть теоретически читать умеют.

Головна проблема це те, що виїхало багато молоді. 160 це вже "добре". Які бали потрібно по Вашому мати вступникам? Маса спеціальностей є бюджетні місця нижче 140. Головна проблема це те, що виїхало багато молоді. 160 це вже "добре". Які бали потрібно по Вашому мати вступникам? Маса спеціальностей є бюджетні місця нижче 140. Ой+

Повідомлень: 6065 З нами з: 19.04.12 Подякував: 90 раз. Подякували: 935 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 сер, 2023 20:25 Re: Еміграція, заробітчанство в условиях демографического спада и жопы в экономике было бы впору сократить школьное образование до лет 7 и потом на работу. с 14 уже можно что-то делать наравне со взрослыми.

а не сидеть пинать до 23 лет за деньги бюджета или родителей.

в вузы давно идут не за учебой, а за корочкой или ради отсрочки от армии, содержать эту армию преподов, отапливать сотни помещений, где происходит неинтересный обеим сторонам процесс — не вижу смысла. или приватизировать все, кроме одного-двух универов на областной центр. smdtranz

Повідомлень: 236 З нами з: 05.08.13 Подякував: 7 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 сер, 2023 20:29 akurt написав: ЛАД написав: Дюрі-бачі

Как в этом году с набором студентов? Как в этом году с набором студентов?

Хуже, чем вы даже приблизительно можете себе представить. Все данные есть на сайте vstup. Хуже, чем вы даже приблизительно можете себе представить. Все данные есть на сайте vstup.

Підтверджую, бо теж слідкую за цим і відвідувала приймальні комісії чотирьох універів Києва, три з яких за рейтингом у першій десятці в Україні. Можу сказати абсолютно впевнено - мутять із набором, використовують різні схеми. Цікаво спостерігати за вступними іспитами, за їх оцінюванням, за тим, як зявляється інформація в ЄДЕБО та на сайтах універів. Скрізь є нюанси Зокрема, на магістратуру подано набагато більше заяв, ніж показує ЄДЕБО, просто деякі виші ще не обробили деякі заяви, тому їх не видно і виглядає так, наче в той універ подано мало заяв, тобто є шанс вступити. Потім під кінець терміну подачі всі заяви різко з'являться і в деяких утвориться шалений конкурс.

Щодо навчання - кажуть, що універи можуть самостійно вирішувати - офлайн чи онлайн. Один універ вже прямо заявив, що буде навчати онлайн, правда невідомо, чи на всіх спеціальностях і курсах, чи лише на окремих та на старших.

Можу лише здогадуватись, що відбувається у ЗВО в "провінціях". Підтверджую, бо теж слідкую за цим і відвідувала приймальні комісії чотирьох універів Києва, три з яких за рейтингом у першій десятці в Україні. Можу сказати абсолютно впевнено - мутять із набором, використовують різні схеми. Цікаво спостерігати за вступними іспитами, за їх оцінюванням, за тим, як зявляється інформація в ЄДЕБО та на сайтах універів. Скрізь є нюансиЗокрема, на магістратуру подано набагато більше заяв, ніж показує ЄДЕБО, просто деякі виші ще не обробили деякі заяви, тому їх не видно і виглядає так, наче в той універ подано мало заяв, тобто є шанс вступити. Потім під кінець терміну подачі всі заяви різко з'являться і в деяких утвориться шалений конкурс.Щодо навчання - кажуть, що універи можуть самостійно вирішувати - офлайн чи онлайн. Один універ вже прямо заявив, що буде навчати онлайн, правда невідомо, чи на всіх спеціальностях і курсах, чи лише на окремих та на старших.Можу лише здогадуватись, що відбувається у ЗВО в "провінціях". fler

Повідомлень: 4106 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1144 раз. Подякували: 1297 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 сер, 2023 20:33 Ой+ написав: akurt написав: Хуже, чем вы даже приблизительно можете себе представить. Все данные есть на сайте vstup.

Основной контингент зачисленных имеет слабую базовую подготовку: по профильным специальностям университетов балл зачисленного по коэффициентам от баллов ЗНО выпускника школы редко превышает 160 из 200-т.

То есть теоретически читать умеют. Хуже, чем вы даже приблизительно можете себе представить. Все данные есть на сайте vstup.Основной контингент зачисленных имеет слабую базовую подготовку: по профильным специальностям университетов балл зачисленного по коэффициентам от баллов ЗНО выпускника школы редко превышает 160 из 200-т.То есть теоретически читать умеют.

Головна проблема це те, що виїхало багато молоді. 160 це вже "добре". Які бали потрібно по Вашому мати вступникам? Маса спеціальностей є бюджетні місця нижче 140. те, що виїхало багато молоді. 160 це вже "добре". Які бали потрібно по Вашому мати вступникам? Маса спеціальностей є бюджетні місця нижче 140.



Когда я поступал в начале 90-х, на факультеты типа САПР, АСУ в КИСИ был конкурс более 10 человек на место.

Мой факультет ПГС тогда принимал 330 человек (2 потока, 11 кажется групп) на стационар + групп 5 на заочное.

С точки зрения государства, то да. То что выделенно.

С точки зрения тех кто выехал, то они таким образом решили СВОЮ главную проблему.

С точки зрения того, кто остался, то судя по последним нескольким страницам, как-то надо решать СВОЮ главную проблему.

Как обычно, не всегда интересы индивидуума и государства совпадают.

Обратите внимание, примерно на 35-й минуте того видео, что я выложил выше, Украинская Православная церковь находится в том здании с 1961 года. Это о многом говорит. Когда я поступал в начале 90-х, на факультеты типа САПР, АСУ в КИСИ был конкурс более 10 человек на место.Мой факультет ПГС тогда принимал 330 человек (2 потока, 11 кажется групп) на стационар + групп 5 на заочное.С точки зрения государства, то да. То что выделенно.С точки зрения тех кто выехал, то они таким образом решили СВОЮ главную проблему.С точки зрения того, кто остался, то судя по последним нескольким страницам, как-то надо решать СВОЮ главную проблему.Как обычно, не всегда интересы индивидуума и государства совпадают.Обратите внимание, примерно на 35-й минуте того видео, что я выложил выше,. Это о многом говорит. rjkz

Повідомлень: 15245 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7887 раз. Подякували: 4810 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 сер, 2023 20:37 Ой+ написав: Головна проблема це те, що виїхало багато молоді. 160 це вже "добре". Які бали потрібно по Вашому мати вступникам? Маса спеціальностей є бюджетні місця нижче 140. Головна проблема це те, що виїхало багато молоді. 160 це вже "добре". Які бали потрібно по Вашому мати вступникам? Маса спеціальностей є бюджетні місця нижче 140.

Як їх навчали, так вони і складають((. Спочатку ковід, потім війна - дистанційне НІЯКЕ навчання, коли часто просто скидали завдання та якусь методичку ...

Цікаво, що на вступних іспитах на деяких спеціальностях давали списувати, а на деяких -ні. Це залежало виключно від комісії, яка приймала іспит. Як їх навчали, так вони і складають((. Спочатку ковід, потім війна - дистанційне НІЯКЕ навчання, коли часто просто скидали завдання та якусь методичку ...Цікаво, що на вступних іспитах на деяких спеціальностях давали списувати, а на деяких -ні. Це залежало виключно від комісії, яка приймала іспит. fler

Повідомлень: 4106 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1144 раз. Подякували: 1297 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 сер, 2023 21:38 smdtranz написав: в условиях демографического спада и жопы в экономике было бы впору сократить школьное образование до лет 7 и потом на работу. с 14 уже можно что-то делать наравне со взрослыми.

а не сидеть пинать до 23 лет за деньги бюджета или родителей.

в вузы давно идут не за учебой, а за корочкой или ради отсрочки от армии, содержать эту армию преподов, отапливать сотни помещений, где происходит неинтересный обеим сторонам процесс — не вижу смысла. или приватизировать все, кроме одного-двух универов на областной центр. в условиях демографического спада и жопы в экономике было бы впору сократить школьное образование до лет 7 и потом на работу. с 14 уже можно что-то делать наравне со взрослыми.а не сидеть пинать до 23 лет за деньги бюджета или родителей.в вузы давно идут не за учебой, а за корочкой или ради отсрочки от армии, содержать эту армию преподов, отапливать сотни помещений, где происходит неинтересный обеим сторонам процесс — не вижу смысла. или приватизировать все, кроме одного-двух универов на областной центр.

Вы так пишете, как-будто есть эта самая работа. (С более-менее норм ЗП, а не минималкой) Вы так пишете, как-будто есть эта самая работа. (С более-менее норм ЗП, а не минималкой) Bolt Повідомлень: 2197 З нами з: 09.11.17 Подякував: 3 раз. Подякували: 160 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1091109210931094> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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