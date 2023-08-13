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Еміграція, заробітчанство
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Додано: Нед 13 сер, 2023 19:00
akurt написав: ЛАД написав:Дюрі-бачі
Как в этом году с набором студентов?
Хуже, чем вы даже приблизительно можете себе представить. Все данные есть на сайте vstup.
На профильные специальности технических университетов принято на бюджетные места 1 (один), 3 (три), 5 (пять), редко 8 (восемь) студентов.
Bolt наивно думает, что его сына кто-то будет учить.
Не будет. И так уже редко где доценты работают на 0,75 ставки. Обычно и массово: от 0,15 до 0,25 ставки. То есть просто числятся вроде как на работе.
В одном политехническом очень нехотя присоединили к себе умирающий филиал умершего университета: на 1 год сохранили штат (половине доцентов за 70) и поставили условие: набрать хотя бы 12 студентов по специальностям.
Набрали по одной специальности 8, по второй 4, по третьей 8. Все сидят в ужасе и с ужасом ждут конца августа, когда учебный отдел определит штат на 2023/24 учебный год. Дело в том, что штат формируется не только по объему «учебной нагрузки», но и по количеству студентов (12 студентов=1 штатная единица).
Основной контингент зачисленных имеет слабую базовую подготовку: по профильным специальностям университетов балл зачисленного по коэффициентам от баллов ЗНО выпускника школы редко превышает 160 из 200-т.
То есть теоретически читать умеют.
Я осознаю, что ни черта учить не будут. Так, продолжение детства на 4-5,5 лет ну и корочку получить.
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Bolt
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Додано: Нед 13 сер, 2023 19:06
Не хочется Вас печалить но так и есть.
Также, как «Театр начинается с вешалки», так нынче университеты начинаются с дворников.
Родителям абитуриентов надо не слушать лапшу на уши на «Дне открытых дверей», а просто поговорить с дворником на территории университета.
Неожиданно много узнают. Ходят ли студенты на занятия, а преподы - на работу.
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akurt
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Додано: Нед 13 сер, 2023 19:55
Зайшла на vstup , подивилася тільки Київ дві спеціальності " право" і " банківська справа,страхування..." -якби все норм. Не знаю, скільки було заяв раніше, але для військового часу більше тисячи заяв, тобто, 12 заяв це в академії крок- ну, туди їм і дорога....
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Додано: Нед 13 сер, 2023 20:03
Мне было это интересно.
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Додано: Нед 13 сер, 2023 20:06
akurt написав:
Хуже, чем вы даже приблизительно можете себе представить. Все данные есть на сайте vstup.
Основной контингент зачисленных имеет слабую базовую подготовку: по профильным специальностям университетов балл зачисленного по коэффициентам от баллов ЗНО выпускника школы редко превышает 160 из 200-т.
То есть теоретически читать умеют.
Головна проблема це те, що виїхало багато молоді. 160 це вже "добре". Які бали потрібно по Вашому мати вступникам? Маса спеціальностей є бюджетні місця нижче 140.
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Ой+
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Додано: Нед 13 сер, 2023 20:25
в условиях демографического спада и жопы в экономике было бы впору сократить школьное образование до лет 7 и потом на работу. с 14 уже можно что-то делать наравне со взрослыми.
а не сидеть пинать до 23 лет за деньги бюджета или родителей.
в вузы давно идут не за учебой, а за корочкой или ради отсрочки от армии, содержать эту армию преподов, отапливать сотни помещений, где происходит неинтересный обеим сторонам процесс — не вижу смысла. или приватизировать все, кроме одного-двух универов на областной центр.
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smdtranz
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Додано: Нед 13 сер, 2023 20:29
akurt написав: ЛАД написав:Дюрі-бачі
Как в этом году с набором студентов?
Хуже, чем вы даже приблизительно можете себе представить. Все данные есть на сайте vstup.
Підтверджую, бо теж слідкую за цим і відвідувала приймальні комісії чотирьох універів Києва, три з яких за рейтингом у першій десятці в Україні. Можу сказати абсолютно впевнено - мутять із набором, використовують різні схеми. Цікаво спостерігати за вступними іспитами, за їх оцінюванням, за тим, як зявляється інформація в ЄДЕБО та на сайтах універів. Скрізь є нюанси
Зокрема, на магістратуру подано набагато більше заяв, ніж показує ЄДЕБО, просто деякі виші ще не обробили деякі заяви, тому їх не видно і виглядає так, наче в той універ подано мало заяв, тобто є шанс вступити. Потім під кінець терміну подачі всі заяви різко з'являться і в деяких утвориться шалений конкурс.
Щодо навчання - кажуть, що універи можуть самостійно вирішувати - офлайн чи онлайн. Один універ вже прямо заявив, що буде навчати онлайн, правда невідомо, чи на всіх спеціальностях і курсах, чи лише на окремих та на старших.
Можу лише здогадуватись, що відбувається у ЗВО в "провінціях".
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Додано: Нед 13 сер, 2023 20:33
Ой+ написав:
Головна проблема це
akurt написав:
Хуже, чем вы даже приблизительно можете себе представить. Все данные есть на сайте vstup.
Основной контингент зачисленных имеет слабую базовую подготовку: по профильным специальностям университетов балл зачисленного по коэффициентам от баллов ЗНО выпускника школы редко превышает 160 из 200-т.
То есть теоретически читать умеют.
те, що виїхало багато молоді. 160 це вже "добре". Які бали потрібно по Вашому мати вступникам? Маса спеціальностей є бюджетні місця нижче 140.
Когда я поступал в начале 90-х, на факультеты типа САПР, АСУ в КИСИ был конкурс более 10 человек на место.
Мой факультет ПГС тогда принимал 330 человек (2 потока, 11 кажется групп) на стационар + групп 5 на заочное.
С точки зрения государства, то да. То что выделенно.
С точки зрения тех кто выехал, то они таким образом решили СВОЮ главную проблему.
С точки зрения того, кто остался, то судя по последним нескольким страницам, как-то надо решать СВОЮ главную проблему.
Как обычно, не всегда интересы индивидуума и государства совпадают.
Обратите внимание, примерно на 35-й минуте того видео, что я выложил выше, Украинская Православная церковь находится в том здании с 1961 года
. Это о многом говорит.
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Додано: Нед 13 сер, 2023 20:37
Ой+ написав:
Головна проблема це те, що виїхало багато молоді. 160 це вже "добре". Які бали потрібно по Вашому мати вступникам? Маса спеціальностей є бюджетні місця нижче 140.
Як їх навчали, так вони і складають((. Спочатку ковід, потім війна - дистанційне НІЯКЕ навчання, коли часто просто скидали завдання та якусь методичку ...
Цікаво, що на вступних іспитах на деяких спеціальностях давали списувати, а на деяких -ні. Це залежало виключно від комісії, яка приймала іспит.
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Додано: Нед 13 сер, 2023 21:38
smdtranz написав:
в условиях демографического спада и жопы в экономике было бы впору сократить школьное образование до лет 7 и потом на работу. с 14 уже можно что-то делать наравне со взрослыми.
а не сидеть пинать до 23 лет за деньги бюджета или родителей.
в вузы давно идут не за учебой, а за корочкой или ради отсрочки от армии, содержать эту армию преподов, отапливать сотни помещений, где происходит неинтересный обеим сторонам процесс — не вижу смысла. или приватизировать все, кроме одного-двух универов на областной центр.
Вы так пишете, как-будто есть эта самая работа. (С более-менее норм ЗП, а не минималкой)
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