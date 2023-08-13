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Еміграція, заробітчанство
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Додано: Нед 13 сер, 2023 21:46
akurt написав:
Не хочется Вас печалить но так и есть.
Также, как «Театр начинается с вешалки», так нынче университеты начинаются с дворников.
Родителям абитуриентов надо не слушать лапшу на уши на «Дне открытых дверей», а просто поговорить с дворником на территории университета.
Неожиданно много узнают. Ходят ли студенты на занятия, а преподы - на работу.
Да ладно, перед самой войны в Технопарке львовского политеха проработал некоторое время. Немного столкнулся с внутренней кухней,😏Эт, когда у нас заказали 500 стульев для студентов, бо нипомню уже кто сделал под себя факультет психологии (при политехе😳), должно было находится в высоте напротив Макдональдса на Черновола. Бабка которой проводит инструктаж по рож безопасности при приёме на работу рассказывала, что каждый хоть на четверть ставки хочет в политехе держатся. Мой дир слишком хитрожопый был, только строкові угоди по работе подписывал. После второй не подписал. 😡
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Додано: Нед 13 сер, 2023 21:47
ЛАД написав:
Как в этом году с набором студентов?
Набрали 2/3 від минулорічного контингенту. Але переважна більшість хлопців 1 курсу будуть вчитись дистанційно, бо виїхали в Європу, а серед таких "дистанційних студентів" значна частина кидає навчання після першого року.
Серед магістрів 1/2 пішли в магістратуру вже по третьому кругу.
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Додано: Нед 13 сер, 2023 21:54
fler написав:
Як їх навчали, так вони і складають((. Спочатку ковід, потім війна - дистанційне НІЯКЕ навчання, коли часто просто скидали завдання та якусь методичку ...
У боротьбі з ковідом таки палицю перегнули, особливо коли при теперішніх проблемах уже позаявляли, що навчання буде офлайн, а буквально позавчора поблизу від мене при ракетному обстрілі аеродрому загинув 8-річний хлопчик.
Bolt написав:
Вы так пишете, как-будто есть эта самая работа. (С более-менее норм ЗП, а не минималкой)
Та находять молоді від роботи на вельми круті фірми, до по типу офіціантом, різноробочим - хто як.
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