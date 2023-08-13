|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 сер, 2023 21:46
akurt написав:
Не хочется Вас печалить но так и есть.
Также, как «Театр начинается с вешалки», так нынче университеты начинаются с дворников.
Родителям абитуриентов надо не слушать лапшу на уши на «Дне открытых дверей», а просто поговорить с дворником на территории университета.
Неожиданно много узнают. Ходят ли студенты на занятия, а преподы - на работу.
Да ладно, перед самой войны в Технопарке львовского политеха проработал некоторое время. Немного столкнулся с внутренней кухней,😏Эт, когда у нас заказали 500 стульев для студентов, бо нипомню уже кто сделал под себя факультет психологии (при политехе😳), должно было находится в высоте напротив Макдональдса на Черновола. Бабка которой проводит инструктаж по рож безопасности при приёме на работу рассказывала, что каждый хоть на четверть ставки хочет в политехе держатся. Мой дир слишком хитрожопый был, только строкові угоди по работе подписывал. После второй не подписал. 😡
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2200
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 сер, 2023 21:47
ЛАД написав:
Как в этом году с набором студентов?
Набрали 2/3 від минулорічного контингенту. Але переважна більшість хлопців 1 курсу будуть вчитись дистанційно, бо виїхали в Європу, а серед таких "дистанційних студентів" значна частина кидає навчання після першого року.
Серед магістрів 1/2 пішли в магістратуру вже по третьому кругу.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 1134
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 сер, 2023 21:54
fler написав:
Як їх навчали, так вони і складають((. Спочатку ковід, потім війна - дистанційне НІЯКЕ навчання, коли часто просто скидали завдання та якусь методичку ...
У боротьбі з ковідом таки палицю перегнули, особливо коли при теперішніх проблемах уже позаявляли, що навчання буде офлайн, а буквально позавчора поблизу від мене при ракетному обстрілі аеродрому загинув 8-річний хлопчик.
Bolt написав:
Вы так пишете, как-будто есть эта самая работа. (С более-менее норм ЗП, а не минималкой)
Та находять молоді від роботи на вельми круті фірми, до по типу офіціантом, різноробочим - хто як.
Дюрі-бачі написав:
Серед магістрів 1/2 пішли в магістратуру вже по третьому кругу.
Якщо 2 коло минулого року, то ще не закінчили, а третє, то хіба ще швидше мали 2 магістерські ступені.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 6065
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 935 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 сер, 2023 22:00
fler написав: Ой+ написав:
Головна проблема це те, що виїхало багато молоді. 160 це вже "добре". Які бали потрібно по Вашому мати вступникам? Маса спеціальностей є бюджетні місця нижче 140.
Як їх навчали, так вони і складають((. Спочатку ковід, потім війна - дистанційне НІЯКЕ навчання, коли часто просто скидали завдання та якусь методичку ...
Цікаво, що на вступних іспитах на деяких спеціальностях давали списувати, а на деяких -ні. Це залежало виключно від комісії, яка приймала іспит.
Та того року НМТ, взагалі цирк був. Дехто навіть завдання скидував репетиторам, щоб розв'язували. 🤦♂️
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2200
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 сер, 2023 22:00
Ой+ написав:
Якщо 2 коло минулого року, то ще не закінчили, а третє, то хіба ще швидше мали 2 магістерські ступені.
Друге коло закінчується в грудні, тому без третього з січня до вересня можуть мобілізувати.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 1134
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 сер, 2023 22:03
Ой+ написав: fler написав:
Як їх навчали, так вони і складають((. Спочатку ковід, потім війна - дистанційне НІЯКЕ навчання, коли часто просто скидали завдання та якусь методичку ...
У боротьбі з ковідом таки палицю перегнули, особливо коли при теперішніх проблемах уже позаявляли, що навчання буде офлайн, а буквально позавчора поблизу від мене при ракетному обстрілі аеродрому загинув 8-річний хлопчик.
Bolt написав:
Вы так пишете, как-будто есть эта самая работа. (С более-менее норм ЗП, а не минималкой)
Та находять молоді від роботи на вельми круті фірми, до по типу офіціантом, різноробочим - хто як.
Дюрі-бачі написав:
Серед магістрів 1/2 пішли в магістратуру вже по третьому кругу.
Якщо 2 коло минулого року, то ще не закінчили, а третє, то хіба ще швидше мали 2 магістерські ступені.
Розмовляв з людиною, в неї донька вчилась на магістратури іноземної мови в ЛНУ. По великому рахунку викинуті гроші. Мала перейшла на 3 курс нім мови. Тре якось думати, як забугор в магістратуру поступити.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2200
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 сер, 2023 22:08
ЛАД написав: Shaman написав:
[
...........
до речі, а чому ви не кажете про відновлювальні джерела енергії?
Вся Земля живёт.
И человечество жило. В доиндустриальную эпоху.
В відновлювальні джерела енергії на сегодня не верю.
Я верю Петру Капице, который оценивал возможности таких источников (солнечных, приливных, ветровых, термических) и пришел к совершенно неутешительным выводам. Единственное, что с тех пор улучшилось - КПД солнечных батарей и термоэлементов.
и если еще учесть их срок жизни и расход энергии на строительство и обслуживание таких источников, не говоря уже о проблеме хранения и прелбразования полученной энергии - получается совершенно неудовлетворительный результат. Есть современные оценки.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 19644
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2563 раз.
- Подякували: 3117 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 13 сер, 2023 22:13
rjkz написав:
Ах, да, чуть не забыл.
Мусор - бич больших городов.
Был неделю в Нью-Джерси, в разных маленьких городках.
Чистота идеальная. Газоны пострижены, дороги вылизаны. Ни бумажки ни бутылки не валяется. За неделю, при том, что постоянно ездили по разным городкам и местам - нигде. Ни в парках ни на парковках ни на тротуарах (они там таки есть) ни на дорогах. Потому что люди, которые там живут, чувствуют что это все вокруг - их.
А НЙ - это большой котел, где каждый сам за себя. Много понаехов со всего мира.
У одних одно принято, у других другое.
"Это точно" (с), подтверждаю.
Но в Вашике и Чикаго (был наездами) тоже довольно чисто.
НЙ - это вообще другая планета (не был, жена была).
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 19644
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2563 раз.
- Подякували: 3117 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 13 сер, 2023 22:23
Bolt
та пусть хоть и на минималке, лучше чем минус деньги на учебу.
год работы в реальном секторе даст больше жизненного опыта и умений/знаний чем 5 лет учебы и питья пиваса в общаге.
с второго-третьего курса универа уже обычно работает полгруппы а то и почти вся.
а на 4 курсе приходят только на контрольные и экзамены, всякими правдами и неправдами закрывая необходимый минимум работ. в КПИ во всяком случае именно так. идут в айти, другие технологические отрасли, но и в макдональдсы тоже много.
такое ощущение, что война поставила точку в 30-летней агонии страны. на 10 лет ускорила то, что им так бы произошло. если не будет решительных и непопулярных мер, страну через 10-20 лет мы потеряем. у нас 15 млн пенсионеров, через 20 лет они умрут и останется 15 млн человек, из которых 10 будут снова пенсионерами. и это на такой территории. сколько за это время родится детей, и сколько еще уедут, умрут до пенсии и тд? ответ сами знаете, покрыть такую потерю не выйдет и близко.
тут или репарации от рашки в виде демографического ресурса, или нормальная иммиграционная политика после войны.
у нас уже наступила та ситуация, когда заниматься популизмом и тянуть резину нет времени совершенно.
-
smdtranz
-
-
- Повідомлень: 237
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 сер, 2023 23:11
Wisznia2021 написав:
Зайшла на vstup , подивилася тільки Київ дві спеціальності " право" і " банківська справа,страхування..." -якби все норм. Не знаю, скільки було заяв раніше, але для військового часу більше тисячи заяв, тобто, 12 заяв це в академії крок- ну, туди їм і дорога
....
А чому так? Це ж айтішна "академія". Чи дуже дороге навчання?
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 19644
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2563 раз.
- Подякували: 3117 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|