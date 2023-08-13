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#<1 ... 1091109210931094 Додано: Нед 13 сер, 2023 21:46 akurt написав: Не хочется Вас печалить но так и есть.

Также, как «Театр начинается с вешалки», так нынче университеты начинаются с дворников.

Родителям абитуриентов надо не слушать лапшу на уши на «Дне открытых дверей», а просто поговорить с дворником на территории университета.

Неожиданно много узнают. Ходят ли студенты на занятия, а преподы - на работу. Не хочется Вас печалить но так и есть.Также, как «Театр начинается с вешалки», так нынче университеты начинаются с дворников.Родителям абитуриентов надо не слушать лапшу на уши на «Дне открытых дверей», а просто поговорить с дворником на территории университета.Неожиданно много узнают. Ходят ли студенты на занятия, а преподы - на работу.

Да ладно, перед самой войны в Технопарке львовского политеха проработал некоторое время. Немного столкнулся с внутренней кухней,😏Эт, когда у нас заказали 500 стульев для студентов, бо нипомню уже кто сделал под себя факультет психологии (при политехе😳), должно было находится в высоте напротив Макдональдса на Черновола. Бабка которой проводит инструктаж по рож безопасности при приёме на работу рассказывала, что каждый хоть на четверть ставки хочет в политехе держатся. Мой дир слишком хитрожопый был, только строкові угоди по работе подписывал. После второй не подписал. 😡 Да ладно, перед самой войны в Технопарке львовского политеха проработал некоторое время. Немного столкнулся с внутренней кухней,😏Эт, когда у нас заказали 500 стульев для студентов, бо нипомню уже кто сделал под себя факультет психологии (при политехе😳), должно было находится в высоте напротив Макдональдса на Черновола. Бабка которой проводит инструктаж по рож безопасности при приёме на работу рассказывала, что каждый хоть на четверть ставки хочет в политехе держатся. Мой дир слишком хитрожопый был, только строкові угоди по работе подписывал. После второй не подписал. 😡 Bolt Повідомлень: 2200 З нами з: 09.11.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 160 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 сер, 2023 21:47 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Как в этом году с набором студентов? Как в этом году с набором студентов?

Набрали 2/3 від минулорічного контингенту. Але переважна більшість хлопців 1 курсу будуть вчитись дистанційно, бо виїхали в Європу, а серед таких "дистанційних студентів" значна частина кидає навчання після першого року.

Серед магістрів 1/2 пішли в магістратуру вже по третьому кругу. Набрали 2/3 від минулорічного контингенту. Але переважна більшість хлопців 1 курсу будуть вчитись дистанційно, бо виїхали в Європу, а серед таких "дистанційних студентів" значна частина кидає навчання після першого року.Серед магістрів 1/2 пішли в магістратуру вже по третьому кругу. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1134 З нами з: 29.07.22 Подякував: 141 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 сер, 2023 21:54 Re: Еміграція, заробітчанство fler написав: Як їх навчали, так вони і складають((. Спочатку ковід, потім війна - дистанційне НІЯКЕ навчання, коли часто просто скидали завдання та якусь методичку ... Як їх навчали, так вони і складають((. Спочатку ковід, потім війна - дистанційне НІЯКЕ навчання, коли часто просто скидали завдання та якусь методичку ...

У боротьбі з ковідом таки палицю перегнули, особливо коли при теперішніх проблемах уже позаявляли, що навчання буде офлайн, а буквально позавчора поблизу від мене при ракетному обстрілі аеродрому загинув 8-річний хлопчик.

Bolt написав: Вы так пишете, как-будто есть эта самая работа. (С более-менее норм ЗП, а не минималкой) Вы так пишете, как-будто есть эта самая работа. (С более-менее норм ЗП, а не минималкой)

Та находять молоді від роботи на вельми круті фірми, до по типу офіціантом, різноробочим - хто як.

Дюрі-бачі написав: Серед магістрів 1/2 пішли в магістратуру вже по третьому кругу. Серед магістрів 1/2 пішли в магістратуру вже по третьому кругу.

Якщо 2 коло минулого року, то ще не закінчили, а третє, то хіба ще швидше мали 2 магістерські ступені. У боротьбі з ковідом таки палицю перегнули, особливо коли при теперішніх проблемах уже позаявляли, що навчання буде офлайн, а буквально позавчора поблизу від мене при ракетному обстрілі аеродрому загинув 8-річний хлопчик.Та находять молоді від роботи на вельми круті фірми, до по типу офіціантом, різноробочим - хто як.Якщо 2 коло минулого року, то ще не закінчили, а третє, то хіба ще швидше мали 2 магістерські ступені. Ой+

Повідомлень: 6065 З нами з: 19.04.12 Подякував: 90 раз. Подякували: 935 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 сер, 2023 22:00 fler написав: Ой+ написав: Головна проблема це те, що виїхало багато молоді. 160 це вже "добре". Які бали потрібно по Вашому мати вступникам? Маса спеціальностей є бюджетні місця нижче 140. Головна проблема це те, що виїхало багато молоді. 160 це вже "добре". Які бали потрібно по Вашому мати вступникам? Маса спеціальностей є бюджетні місця нижче 140.

Як їх навчали, так вони і складають((. Спочатку ковід, потім війна - дистанційне НІЯКЕ навчання, коли часто просто скидали завдання та якусь методичку ...

Цікаво, що на вступних іспитах на деяких спеціальностях давали списувати, а на деяких -ні. Це залежало виключно від комісії, яка приймала іспит. Як їх навчали, так вони і складають((. Спочатку ковід, потім війна - дистанційне НІЯКЕ навчання, коли часто просто скидали завдання та якусь методичку ...Цікаво, що на вступних іспитах на деяких спеціальностях давали списувати, а на деяких -ні. Це залежало виключно від комісії, яка приймала іспит.

Та того року НМТ, взагалі цирк був. Дехто навіть завдання скидував репетиторам, щоб розв'язували. 🤦‍♂️ Та того року НМТ, взагалі цирк був. Дехто навіть завдання скидував репетиторам, щоб розв'язували. 🤦‍♂️ Bolt Повідомлень: 2200 З нами з: 09.11.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 160 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 сер, 2023 22:00 Re: Еміграція, заробітчанство Ой+ написав: Якщо 2 коло минулого року, то ще не закінчили, а третє, то хіба ще швидше мали 2 магістерські ступені. Якщо 2 коло минулого року, то ще не закінчили, а третє, то хіба ще швидше мали 2 магістерські ступені.

Друге коло закінчується в грудні, тому без третього з січня до вересня можуть мобілізувати. Друге коло закінчується в грудні, тому без третього з січня до вересня можуть мобілізувати. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1134 З нами з: 29.07.22 Подякував: 141 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 сер, 2023 22:03 Ой+ написав: fler написав: Як їх навчали, так вони і складають((. Спочатку ковід, потім війна - дистанційне НІЯКЕ навчання, коли часто просто скидали завдання та якусь методичку ... Як їх навчали, так вони і складають((. Спочатку ковід, потім війна - дистанційне НІЯКЕ навчання, коли часто просто скидали завдання та якусь методичку ...

У боротьбі з ковідом таки палицю перегнули, особливо коли при теперішніх проблемах уже позаявляли, що навчання буде офлайн, а буквально позавчора поблизу від мене при ракетному обстрілі аеродрому загинув 8-річний хлопчик.

Bolt написав: Вы так пишете, как-будто есть эта самая работа. (С более-менее норм ЗП, а не минималкой) Вы так пишете, как-будто есть эта самая работа. (С более-менее норм ЗП, а не минималкой)

Та находять молоді від роботи на вельми круті фірми, до по типу офіціантом, різноробочим - хто як.

Дюрі-бачі написав: Серед магістрів 1/2 пішли в магістратуру вже по третьому кругу. Серед магістрів 1/2 пішли в магістратуру вже по третьому кругу.

Якщо 2 коло минулого року, то ще не закінчили, а третє, то хіба ще швидше мали 2 магістерські ступені. У боротьбі з ковідом таки палицю перегнули, особливо коли при теперішніх проблемах уже позаявляли, що навчання буде офлайн, а буквально позавчора поблизу від мене при ракетному обстрілі аеродрому загинув 8-річний хлопчик.Та находять молоді від роботи на вельми круті фірми, до по типу офіціантом, різноробочим - хто як.Якщо 2 коло минулого року, то ще не закінчили, а третє, то хіба ще швидше мали 2 магістерські ступені.

Розмовляв з людиною, в неї донька вчилась на магістратури іноземної мови в ЛНУ. По великому рахунку викинуті гроші. Мала перейшла на 3 курс нім мови. Тре якось думати, як забугор в магістратуру поступити. Розмовляв з людиною, в неї донька вчилась на магістратури іноземної мови в ЛНУ. По великому рахунку викинуті гроші. Мала перейшла на 3 курс нім мови. Тре якось думати, як забугор в магістратуру поступити. Bolt Повідомлень: 2200 З нами з: 09.11.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 160 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 сер, 2023 22:08 ЛАД написав: Shaman написав: [

...........

до речі, а чому ви не кажете про відновлювальні джерела енергії? ...........до речі, а чому ви не кажете про відновлювальні джерела енергії?

Вся Земля живёт.

И человечество жило. В доиндустриальную эпоху.

В відновлювальні джерела енергії на сегодня не верю. Вся Земля живёт.И человечество жило. В доиндустриальную эпоху.В відновлювальні джерела енергії на сегодня не верю.

Я верю Петру Капице, который оценивал возможности таких источников (солнечных, приливных, ветровых, термических) и пришел к совершенно неутешительным выводам. Единственное, что с тех пор улучшилось - КПД солнечных батарей и термоэлементов.



и если еще учесть их срок жизни и расход энергии на строительство и обслуживание таких источников, не говоря уже о проблеме хранения и прелбразования полученной энергии - получается совершенно неудовлетворительный результат. Есть современные оценки. Я верю Петру Капице, который оценивал возможности таких источников (солнечных, приливных, ветровых, термических) и пришел к совершенно неутешительным выводам. Единственное, что с тех пор улучшилось - КПД солнечных батарей и термоэлементов.и если еще учесть их срок жизни и расход энергии на строительство и обслуживание таких источников, не говоря уже о проблеме хранения и прелбразования полученной энергии - получается совершенно неудовлетворительный результат. Есть современные оценки. Starikan 2 Повідомлень: 19644 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2563 раз. Подякували: 3117 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 сер, 2023 22:13 rjkz написав: Ах, да, чуть не забыл.

Мусор - бич больших городов.

Был неделю в Нью-Джерси, в разных маленьких городках.

Чистота идеальная. Газоны пострижены, дороги вылизаны. Ни бумажки ни бутылки не валяется. За неделю, при том, что постоянно ездили по разным городкам и местам - нигде. Ни в парках ни на парковках ни на тротуарах (они там таки есть) ни на дорогах. Потому что люди, которые там живут, чувствуют что это все вокруг - их.

А НЙ - это большой котел, где каждый сам за себя. Много понаехов со всего мира.

У одних одно принято, у других другое. Ах, да, чуть не забыл.Мусор - бич больших городов.Был неделю в Нью-Джерси, в разных маленьких городках.Чистота идеальная. Газоны пострижены, дороги вылизаны. Ни бумажки ни бутылки не валяется. За неделю, при том, что постоянно ездили по разным городкам и местам - нигде. Ни в парках ни на парковках ни на тротуарах (они там таки есть) ни на дорогах. Потому что люди, которые там живут, чувствуют что это все вокруг - их.А НЙ - это большой котел, где каждый сам за себя. Много понаехов со всего мира.У одних одно принято, у других другое.

"Это точно" (с), подтверждаю.

Но в Вашике и Чикаго (был наездами) тоже довольно чисто.

НЙ - это вообще другая планета (не был, жена была). "Это точно" (с), подтверждаю.Но в Вашике и Чикаго (был наездами) тоже довольно чисто.НЙ - это вообще другая планета (не был, жена была). Starikan 2 Повідомлень: 19644 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2563 раз. Подякували: 3117 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 сер, 2023 22:23 Bolt

та пусть хоть и на минималке, лучше чем минус деньги на учебу.

год работы в реальном секторе даст больше жизненного опыта и умений/знаний чем 5 лет учебы и питья пиваса в общаге.

с второго-третьего курса универа уже обычно работает полгруппы а то и почти вся.

а на 4 курсе приходят только на контрольные и экзамены, всякими правдами и неправдами закрывая необходимый минимум работ. в КПИ во всяком случае именно так. идут в айти, другие технологические отрасли, но и в макдональдсы тоже много.



такое ощущение, что война поставила точку в 30-летней агонии страны. на 10 лет ускорила то, что им так бы произошло. если не будет решительных и непопулярных мер, страну через 10-20 лет мы потеряем. у нас 15 млн пенсионеров, через 20 лет они умрут и останется 15 млн человек, из которых 10 будут снова пенсионерами. и это на такой территории. сколько за это время родится детей, и сколько еще уедут, умрут до пенсии и тд? ответ сами знаете, покрыть такую потерю не выйдет и близко.

тут или репарации от рашки в виде демографического ресурса, или нормальная иммиграционная политика после войны.

у нас уже наступила та ситуация, когда заниматься популизмом и тянуть резину нет времени совершенно. smdtranz

Повідомлень: 237 З нами з: 05.08.13 Подякував: 7 раз. Подякували: 51 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 сер, 2023 23:11 Wisznia2021 написав: Зайшла на vstup , подивилася тільки Київ дві спеціальності " право" і " банківська справа,страхування..." -якби все норм. Не знаю, скільки було заяв раніше, але для військового часу більше тисячи заяв, тобто, 12 заяв це в академії крок- ну, туди їм і дорога .... Зайшла на vstup , подивилася тільки Київ дві спеціальності " право" і " банківська справа,страхування..." -якби все норм. Не знаю, скільки було заяв раніше, але для військового часу більше тисячи заяв, тобто,....

А чому так? Це ж айтішна "академія". Чи дуже дороге навчання? А чому так? Це ж айтішна "академія". Чи дуже дороге навчання? Starikan 2 Повідомлень: 19644 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2563 раз. Подякували: 3117 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1091109210931094 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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