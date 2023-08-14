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#<1 ... 1092109310941095 Додано: Пон 14 сер, 2023 00:52 Starikan написав: ЛАД написав: Shaman написав: [

...........

до речі, а чому ви не кажете про відновлювальні джерела енергії? ...........до речі, а чому ви не кажете про відновлювальні джерела енергії?

Вся Земля живёт.

И человечество жило. В доиндустриальную эпоху.

В відновлювальні джерела енергії на сегодня не верю. Вся Земля живёт.И человечество жило. В доиндустриальную эпоху.В відновлювальні джерела енергії на сегодня не верю.

Я верю Петру Капице, который оценивал возможности таких источников (солнечных, приливных, ветровых, термических) и пришел к совершенно неутешительным выводам. Единственное, что с тех пор улучшилось - КПД солнечных батарей и термоэлементов.



и если еще учесть их срок жизни и расход энергии на строительство и обслуживание таких источников, не говоря уже о проблеме хранения и преобразования полученной энергии - получается совершенно неудовлетворительный результат. Есть современные оценки. Я верю Петру Капице, который оценивал возможности таких источников (солнечных, приливных, ветровых, термических) и пришел к совершенно неутешительным выводам. Единственное, что с тех пор улучшилось - КПД солнечных батарей и термоэлементов.и если еще учесть их срок жизни и расход энергии на строительство и обслуживание таких источников, не говоря уже о проблеме хранения и преобразования полученной энергии - получается совершенно неудовлетворительный результат. Есть современные оценки.

Спасибо. Я тоже.

Лень было расписывать. Спасибо. Я тоже.Лень было расписывать. ЛАД 2 Повідомлень: 25459 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5091 раз. Подякували: 4736 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 сер, 2023 01:02 Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: Как в этом году с набором студентов? Как в этом году с набором студентов?

Набрали 2/3 від минулорічного контингенту. Але переважна більшість хлопців 1 курсу будуть вчитись дистанційно, бо виїхали в Європу, а серед таких "дистанційних студентів" значна частина кидає навчання після першого року.

Серед магістрів 1/2 пішли в магістратуру вже по третьому кругу. Набрали 2/3 від минулорічного контингенту. Але переважна більшість хлопців 1 курсу будуть вчитись дистанційно, бо виїхали в Європу, а серед таких "дистанційних студентів" значна частина кидає навчання після першого року.Серед магістрів 1/2 пішли в магістратуру вже по третьому кругу.

С магистрами понятно.

А со студентами, если можно, 2 вопроса.

1. Почему "2/3 від минулорічного контингенту"?

Просто мало желающих или в прошлом году был слишком большой наплыв из-за желающих откосить от армии?

2. Почему студенты, выехавшие в Европу, часто уходят после первого года? С магистрами понятно.А со студентами, если можно, 2 вопроса.1. Почему "2/3 від минулорічного контингенту"?Просто мало желающих или в прошлом году был слишком большой наплыв из-за желающих откосить от армии?2. Почему студенты, выехавшие в Европу, часто уходят после первого года? ЛАД 2 Повідомлень: 25459 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5091 раз. Подякували: 4736 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1092109310941095 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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