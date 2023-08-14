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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1092109310941095
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 00:52

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:[
...........
до речі, а чому ви не кажете про відновлювальні джерела енергії?

Вся Земля живёт.
И человечество жило. В доиндустриальную эпоху.
В відновлювальні джерела енергії на сегодня не верю.

Я верю Петру Капице, который оценивал возможности таких источников (солнечных, приливных, ветровых, термических) и пришел к совершенно неутешительным выводам. Единственное, что с тех пор улучшилось - КПД солнечных батарей и термоэлементов.

и если еще учесть их срок жизни и расход энергии на строительство и обслуживание таких источников, не говоря уже о проблеме хранения и преобразования полученной энергии - получается совершенно неудовлетворительный результат. Есть современные оценки.

Спасибо. Я тоже.
Лень было расписывать.
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 01:02

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Как в этом году с набором студентов?

Набрали 2/3 від минулорічного контингенту. Але переважна більшість хлопців 1 курсу будуть вчитись дистанційно, бо виїхали в Європу, а серед таких "дистанційних студентів" значна частина кидає навчання після першого року.
Серед магістрів 1/2 пішли в магістратуру вже по третьому кругу.

С магистрами понятно.
А со студентами, если можно, 2 вопроса.
1. Почему "2/3 від минулорічного контингенту"?
Просто мало желающих или в прошлом году был слишком большой наплыв из-за желающих откосить от армии?
2. Почему студенты, выехавшие в Европу, часто уходят после первого года?
ЛАД
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Повідомлень: 25459
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Подякували: 4736 раз.
 
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2
5
  #<1 ... 1092109310941095
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