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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 сер, 2023 00:52
Starikan написав: ЛАД написав: Shaman написав:
[
...........
до речі, а чому ви не кажете про відновлювальні джерела енергії?
Вся Земля живёт.
И человечество жило. В доиндустриальную эпоху.
В відновлювальні джерела енергії на сегодня не верю.
Я верю Петру Капице, который оценивал возможности таких источников (солнечных, приливных, ветровых, термических) и пришел к совершенно неутешительным выводам. Единственное, что с тех пор улучшилось - КПД солнечных батарей и термоэлементов.
и если еще учесть их срок жизни и расход энергии на строительство и обслуживание таких источников, не говоря уже о проблеме хранения и преобразования полученной энергии - получается совершенно неудовлетворительный результат. Есть современные оценки.
Спасибо. Я тоже.
Лень было расписывать.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 01:02
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
Как в этом году с набором студентов?
Набрали 2/3 від минулорічного контингенту. Але переважна більшість хлопців 1 курсу будуть вчитись дистанційно, бо виїхали в Європу, а серед таких "дистанційних студентів" значна частина кидає навчання після першого року.
Серед магістрів 1/2 пішли в магістратуру вже по третьому кругу.
С магистрами понятно.
А со студентами, если можно, 2 вопроса.
1. Почему "2/3 від минулорічного контингенту"?
Просто мало желающих или в прошлом году был слишком большой наплыв из-за желающих откосить от армии?
2. Почему студенты, выехавшие в Европу, часто уходят после первого года?
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Додано: Пон 14 сер, 2023 06:40
smdtranz написав:
с второго-третьего курса универа уже обычно работает полгруппы а то и почти вся.
а на 4 курсе приходят только на контрольные и экзамены, всякими правдами и неправдами закрывая необходимый минимум работ. в КПИ во всяком случае именно так. идут в айти, другие технологические отрасли, но и в макдональдсы тоже много.
такое ощущение, что война поставила точку в 30-летней агонии страны. на 10 лет ускорила то, что им так бы произошло. если не будет решительных и непопулярных мер, страну через 10-20 лет мы потеряем. у нас 15 млн пенсионеров, через 20 лет они умрут и останется 15 млн человек, из которых 10 будут снова пенсионерами. и это на такой территории. сколько за это время родится детей, и сколько еще уедут, умрут до пенсии и тд? ответ сами знаете, покрыть такую потерю не выйдет и близко.
тут или репарации от рашки в виде демографического ресурса, или нормальная иммиграционная политика после войны.
у нас уже наступила та ситуация, когда заниматься популизмом и тянуть резину нет времени совершенно.
По студентам десь так і є - також щось подібне підтверджую. Так є дефіцит молодих, енергійних, з головою і руками, то багато досить ефективно влаштовуються.
Які ефективні міри Ви бачите? Залізні завіса для всіх і примусове розмноження, а потім примусова праця-служба?
То що проблема колосальна це ясно - минулий рік народилось менше 200 тис. проти 1 млн на піку народжуваності. Відповідно через 6 років не буде школярів, через 18 студентів та працівників.
Пенсіонерів 10 млн, а не 15, та і так як є різний вік виходу, то і чимало з них спокійно перетне ще 20 років. А от хто їм заробить пенсію, то складніше питання. Тепер колишні військовослужбовці, що прослужили і повиходили на пенсію в мирний час, вже відсудили 40 млрд внаслідок масового підвищення, чорнобильці 10 млрд, так що популізм не згортається. Потрібно було вводити стелю на всілякі пенсії і пожиттєве забезпечення, а ні. Зато дитячі як рубанули за Яценюка, до речі уже відтоді демографія кожен рік вниз, так і через інфляцію ще більше та жалюгідна допомога знецінилась. А поляки, наприклад, на дітей в тому числі українських біженців до 18 років 500 злотих/місяць, з нового року 800. І то буму нема.
Дюрі-бачі написав:
Друге коло закінчується в грудні, тому без третього з січня до вересня можуть мобілізувати.
Ну це така собі завбачливість. Якщо ідуть на ще одну спеціальність, не закінчивши ще другу, тільки, щоб уникнути потенційного призову, то варто було би по грошах в ПТУ, чи ту ж бакалавратуру, тим більше з вищою освітою приймають на 2-3 курс.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 06:50
smdtranz написав:Bolt
та пусть хоть и на минималке, лучше чем минус деньги на учебу.
год работы в реальном секторе даст больше жизненного опыта и умений/знаний чем 5 лет учебы и питья пиваса в общаге.
с второго-третьего курса универа уже обычно работает полгруппы а то и почти вся.
а на 4 курсе приходят только на контрольные и экзамены, всякими правдами и неправдами закрывая необходимый минимум работ. в КПИ во всяком случае именно так. идут в айти, другие технологические отрасли, но и в макдональдсы тоже много. .
Це просто говорить про якість вищої освіти а україні. В 95% випадків - це треш
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Додано: Пон 14 сер, 2023 07:19
adeges написав:
Це просто говорить про якість вищої освіти а україні. В 95% випадків - це треш
Вища освіта надається вже на 99% сформованим батьками, дошкільними і шкільними закладами особистостям. Чи Ви чекаєте, що запущена 17-18 річна "дитина" раптом прозріє і зробить якийсь розчудесний стрибок у розвитку? Вже у початковій школі досить чітко видно потенціал кожної, але інших дітей нема. Я от передивлявся ряд педагогічних спеціальностей, то там вступники на бюджет мали нижче 140 балів, відповідно в перспективі ці ж слабкі учні, слабкі студенти та ще і на дистанційному навчанні колись стануть вчителями, а інших не буде.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 07:24
ЛАД написав:
1. Почему "2/3 від минулорічного контингенту"?
Просто мало желающих или в прошлом году был слишком большой наплыв из-за желающих откосить от армии?
2 причини, які скорочують кількість студентів роками:
1. Широкий конкурс, внаслідок якого кращі абітурієнти з регіонів їдуть до Києва і Львова.
2. Ну і основна причина: студенти їдуть в Європу. Дуже багато фірм-посередників обіцяють "безкоштовне навчання для всіх бажаючих без вступних екзаменів". Але дуже часто це просто підготовчі курси, де через рік з 500 "студентів" поступає на перший курс 20-50.
Минулого року ці фірми не встигли "задурити голову" ВПО, а за рік встигли. Саме тому минулого року бува аномально високий набір.
Ой+ написав:
Ну це така собі завбачливість. Якщо ідуть на ще одну спеціальність, не закінчивши ще другу, тільки, щоб уникнути потенційного призову, то варто було би по грошах в ПТУ, чи ту ж бакалавратуру, тим більше з вищою освітою приймають на 2-3 курс.
На бакалаврат не варіант - для зарахування потрібно мати здане НМТ (МОН закрило лазівки для "Польського" вступу). В магістратуру беруть по мотиваційному листу.
Та і соціальні зв'язки мають значення: простіше вчитись там, де вже знаєш викладачів.
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