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#<1 ... 1092109310941095 Додано: Пон 14 сер, 2023 00:52 Starikan написав: ЛАД написав: Shaman написав: [

...........

до речі, а чому ви не кажете про відновлювальні джерела енергії? ...........до речі, а чому ви не кажете про відновлювальні джерела енергії?

Вся Земля живёт.

И человечество жило. В доиндустриальную эпоху.

В відновлювальні джерела енергії на сегодня не верю. Вся Земля живёт.И человечество жило. В доиндустриальную эпоху.В відновлювальні джерела енергії на сегодня не верю.

Я верю Петру Капице, который оценивал возможности таких источников (солнечных, приливных, ветровых, термических) и пришел к совершенно неутешительным выводам. Единственное, что с тех пор улучшилось - КПД солнечных батарей и термоэлементов.



и если еще учесть их срок жизни и расход энергии на строительство и обслуживание таких источников, не говоря уже о проблеме хранения и преобразования полученной энергии - получается совершенно неудовлетворительный результат. Есть современные оценки. Я верю Петру Капице, который оценивал возможности таких источников (солнечных, приливных, ветровых, термических) и пришел к совершенно неутешительным выводам. Единственное, что с тех пор улучшилось - КПД солнечных батарей и термоэлементов.и если еще учесть их срок жизни и расход энергии на строительство и обслуживание таких источников, не говоря уже о проблеме хранения и преобразования полученной энергии - получается совершенно неудовлетворительный результат. Есть современные оценки.

Спасибо. Я тоже.

Лень было расписывать. Спасибо. Я тоже.Лень было расписывать. ЛАД 2 Повідомлень: 25459 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5091 раз. Подякували: 4736 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 сер, 2023 01:02 Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: Как в этом году с набором студентов? Как в этом году с набором студентов?

Набрали 2/3 від минулорічного контингенту. Але переважна більшість хлопців 1 курсу будуть вчитись дистанційно, бо виїхали в Європу, а серед таких "дистанційних студентів" значна частина кидає навчання після першого року.

Серед магістрів 1/2 пішли в магістратуру вже по третьому кругу. Набрали 2/3 від минулорічного контингенту. Але переважна більшість хлопців 1 курсу будуть вчитись дистанційно, бо виїхали в Європу, а серед таких "дистанційних студентів" значна частина кидає навчання після першого року.Серед магістрів 1/2 пішли в магістратуру вже по третьому кругу.

С магистрами понятно.

А со студентами, если можно, 2 вопроса.

1. Почему "2/3 від минулорічного контингенту"?

Просто мало желающих или в прошлом году был слишком большой наплыв из-за желающих откосить от армии?

2. Почему студенты, выехавшие в Европу, часто уходят после первого года? С магистрами понятно.А со студентами, если можно, 2 вопроса.1. Почему "2/3 від минулорічного контингенту"?Просто мало желающих или в прошлом году был слишком большой наплыв из-за желающих откосить от армии?2. Почему студенты, выехавшие в Европу, часто уходят после первого года? ЛАД 2 Повідомлень: 25459 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5091 раз. Подякували: 4736 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 сер, 2023 06:40 Re: Еміграція, заробітчанство smdtranz написав: с второго-третьего курса универа уже обычно работает полгруппы а то и почти вся.

а на 4 курсе приходят только на контрольные и экзамены, всякими правдами и неправдами закрывая необходимый минимум работ. в КПИ во всяком случае именно так. идут в айти, другие технологические отрасли, но и в макдональдсы тоже много.



такое ощущение, что война поставила точку в 30-летней агонии страны. на 10 лет ускорила то, что им так бы произошло. если не будет решительных и непопулярных мер, страну через 10-20 лет мы потеряем. у нас 15 млн пенсионеров, через 20 лет они умрут и останется 15 млн человек, из которых 10 будут снова пенсионерами. и это на такой территории. сколько за это время родится детей, и сколько еще уедут, умрут до пенсии и тд? ответ сами знаете, покрыть такую потерю не выйдет и близко.

тут или репарации от рашки в виде демографического ресурса, или нормальная иммиграционная политика после войны.

у нас уже наступила та ситуация, когда заниматься популизмом и тянуть резину нет времени совершенно. с второго-третьего курса универа уже обычно работает полгруппы а то и почти вся.а на 4 курсе приходят только на контрольные и экзамены, всякими правдами и неправдами закрывая необходимый минимум работ. в КПИ во всяком случае именно так. идут в айти, другие технологические отрасли, но и в макдональдсы тоже много.такое ощущение, что война поставила точку в 30-летней агонии страны. на 10 лет ускорила то, что им так бы произошло. если не будет решительных и непопулярных мер, страну через 10-20 лет мы потеряем. у нас 15 млн пенсионеров, через 20 лет они умрут и останется 15 млн человек, из которых 10 будут снова пенсионерами. и это на такой территории. сколько за это время родится детей, и сколько еще уедут, умрут до пенсии и тд? ответ сами знаете, покрыть такую потерю не выйдет и близко.тут или репарации от рашки в виде демографического ресурса, или нормальная иммиграционная политика после войны.у нас уже наступила та ситуация, когда заниматься популизмом и тянуть резину нет времени совершенно.

По студентам десь так і є - також щось подібне підтверджую. Так є дефіцит молодих, енергійних, з головою і руками, то багато досить ефективно влаштовуються.

Які ефективні міри Ви бачите? Залізні завіса для всіх і примусове розмноження, а потім примусова праця-служба?

То що проблема колосальна це ясно - минулий рік народилось менше 200 тис. проти 1 млн на піку народжуваності. Відповідно через 6 років не буде школярів, через 18 студентів та працівників.

Пенсіонерів 10 млн, а не 15, та і так як є різний вік виходу, то і чимало з них спокійно перетне ще 20 років. А от хто їм заробить пенсію, то складніше питання. Тепер колишні військовослужбовці, що прослужили і повиходили на пенсію в мирний час, вже відсудили 40 млрд внаслідок масового підвищення, чорнобильці 10 млрд, так що популізм не згортається. Потрібно було вводити стелю на всілякі пенсії і пожиттєве забезпечення, а ні. Зато дитячі як рубанули за Яценюка, до речі уже відтоді демографія кожен рік вниз, так і через інфляцію ще більше та жалюгідна допомога знецінилась. А поляки, наприклад, на дітей в тому числі українських біженців до 18 років 500 злотих/місяць, з нового року 800. І то буму нема.

Дюрі-бачі написав: Друге коло закінчується в грудні, тому без третього з січня до вересня можуть мобілізувати. Друге коло закінчується в грудні, тому без третього з січня до вересня можуть мобілізувати.

Ну це така собі завбачливість. Якщо ідуть на ще одну спеціальність, не закінчивши ще другу, тільки, щоб уникнути потенційного призову, то варто було би по грошах в ПТУ, чи ту ж бакалавратуру, тим більше з вищою освітою приймають на 2-3 курс. По студентам десь так і є - також щось подібне підтверджую. Так є дефіцит молодих, енергійних, з головою і руками, то багато досить ефективно влаштовуються.Які ефективні міри Ви бачите? Залізні завіса для всіх і примусове розмноження, а потім примусова праця-служба?То що проблема колосальна це ясно - минулий рік народилось менше 200 тис. проти 1 млн на піку народжуваності. Відповідно через 6 років не буде школярів, через 18 студентів та працівників.Пенсіонерів 10 млн, а не 15, та і так як є різний вік виходу, то і чимало з них спокійно перетне ще 20 років. А от хто їм заробить пенсію, то складніше питання. Тепер колишні військовослужбовці, що прослужили і повиходили на пенсію в мирний час, вже відсудили 40 млрд внаслідок масового підвищення, чорнобильці 10 млрд, так що популізм не згортається. Потрібно було вводити стелю на всілякі пенсії і пожиттєве забезпечення, а ні. Зато дитячі як рубанули за Яценюка, до речі уже відтоді демографія кожен рік вниз, так і через інфляцію ще більше та жалюгідна допомога знецінилась. А поляки, наприклад, на дітей в тому числі українських біженців до 18 років 500 злотих/місяць, з нового року 800. І то буму нема.Ну це така собі завбачливість. Якщо ідуть на ще одну спеціальність, не закінчивши ще другу, тільки, щоб уникнути потенційного призову, то варто було би по грошах в ПТУ, чи ту ж бакалавратуру, тим більше з вищою освітою приймають на 2-3 курс. Ой+

Повідомлень: 6067 З нами з: 19.04.12 Подякував: 90 раз. Подякували: 935 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 сер, 2023 06:50 smdtranz написав: Bolt

та пусть хоть и на минималке, лучше чем минус деньги на учебу.

год работы в реальном секторе даст больше жизненного опыта и умений/знаний чем 5 лет учебы и питья пиваса в общаге.

с второго-третьего курса универа уже обычно работает полгруппы а то и почти вся.

а на 4 курсе приходят только на контрольные и экзамены, всякими правдами и неправдами закрывая необходимый минимум работ. в КПИ во всяком случае именно так. идут в айти, другие технологические отрасли, но и в макдональдсы тоже много. . та пусть хоть и на минималке, лучше чем минус деньги на учебу.год работы в реальном секторе даст больше жизненного опыта и умений/знаний чем 5 лет учебы и питья пиваса в общаге.с второго-третьего курса универа уже обычно работает полгруппы а то и почти вся.а на 4 курсе приходят только на контрольные и экзамены, всякими правдами и неправдами закрывая необходимый минимум работ. в КПИ во всяком случае именно так. идут в айти, другие технологические отрасли, но и в макдональдсы тоже много. .



Це просто говорить про якість вищої освіти а україні. В 95% випадків - це треш Це просто говорить про якість вищої освіти а україні. В 95% випадків - це треш adeges Повідомлень: 4343 З нами з: 14.03.06 Подякував: 397 раз. Подякували: 1000 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 сер, 2023 07:19 Re: Еміграція, заробітчанство adeges написав: Це просто говорить про якість вищої освіти а україні. В 95% випадків - це треш Це просто говорить про якість вищої освіти а україні. В 95% випадків - це треш

Вища освіта надається вже на 99% сформованим батьками, дошкільними і шкільними закладами особистостям. Чи Ви чекаєте, що запущена 17-18 річна "дитина" раптом прозріє і зробить якийсь розчудесний стрибок у розвитку? Вже у початковій школі досить чітко видно потенціал кожної, але інших дітей нема. Я от передивлявся ряд педагогічних спеціальностей, то там вступники на бюджет мали нижче 140 балів, відповідно в перспективі ці ж слабкі учні, слабкі студенти та ще і на дистанційному навчанні колись стануть вчителями, а інших не буде. Вища освіта надається вже на 99% сформованим батьками, дошкільними і шкільними закладами особистостям. Чи Ви чекаєте, що запущена 17-18 річна "дитина" раптом прозріє і зробить якийсь розчудесний стрибок у розвитку? Вже у початковій школі досить чітко видно потенціал кожної, але інших дітей нема. Я от передивлявся ряд педагогічних спеціальностей, то там вступники на бюджет мали нижче 140 балів, відповідно в перспективі ці ж слабкі учні, слабкі студенти та ще і на дистанційному навчанні колись стануть вчителями, а інших не буде. Ой+

Повідомлень: 6067 З нами з: 19.04.12 Подякував: 90 раз. Подякували: 935 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 сер, 2023 07:24 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: 1. Почему "2/3 від минулорічного контингенту"?

Просто мало желающих или в прошлом году был слишком большой наплыв из-за желающих откосить от армии? 1. Почему "2/3 від минулорічного контингенту"?Просто мало желающих или в прошлом году был слишком большой наплыв из-за желающих откосить от армии?

2 причини, які скорочують кількість студентів роками:

1. Широкий конкурс, внаслідок якого кращі абітурієнти з регіонів їдуть до Києва і Львова.

2. Ну і основна причина: студенти їдуть в Європу. Дуже багато фірм-посередників обіцяють "безкоштовне навчання для всіх бажаючих без вступних екзаменів". Але дуже часто це просто підготовчі курси, де через рік з 500 "студентів" поступає на перший курс 20-50.

Минулого року ці фірми не встигли "задурити голову" ВПО, а за рік встигли. Саме тому минулого року бува аномально високий набір.



Ой+ написав: Ну це така собі завбачливість. Якщо ідуть на ще одну спеціальність, не закінчивши ще другу, тільки, щоб уникнути потенційного призову, то варто було би по грошах в ПТУ, чи ту ж бакалавратуру, тим більше з вищою освітою приймають на 2-3 курс. Ну це така собі завбачливість. Якщо ідуть на ще одну спеціальність, не закінчивши ще другу, тільки, щоб уникнути потенційного призову, то варто було би по грошах в ПТУ, чи ту ж бакалавратуру, тим більше з вищою освітою приймають на 2-3 курс.

На бакалаврат не варіант - для зарахування потрібно мати здане НМТ (МОН закрило лазівки для "Польського" вступу). В магістратуру беруть по мотиваційному листу.

Та і соціальні зв'язки мають значення: простіше вчитись там, де вже знаєш викладачів. 2 причини, які скорочують кількість студентів роками:1. Широкий конкурс, внаслідок якого кращі абітурієнти з регіонів їдуть до Києва і Львова.2. Ну і основна причина: студенти їдуть в Європу. Дуже багато фірм-посередників обіцяють "безкоштовне навчання для всіх бажаючих без вступних екзаменів". Але дуже часто це просто підготовчі курси, де через рік з 500 "студентів" поступає на перший курс 20-50.Минулого року ці фірми не встигли "задурити голову" ВПО, а за рік встигли. Саме тому минулого року бува аномально високий набір.На бакалаврат не варіант - для зарахування потрібно мати здане НМТ (МОН закрило лазівки для "Польського" вступу). В магістратуру беруть по мотиваційному листу.Та і соціальні зв'язки мають значення: простіше вчитись там, де вже знаєш викладачів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1135 З нами з: 29.07.22 Подякував: 141 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1092109310941095 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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