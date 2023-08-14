Витрачати купу часу щоб зекономити 4 тис. грн в рік (в нас вартість навчання бакалавра - 28, магістра - 32)?
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Додано: Пон 14 сер, 2023 08:38
Re: Еміграція, заробітчанство
Витрачати купу часу щоб зекономити 4 тис. грн в рік (в нас вартість навчання бакалавра - 28, магістра - 32)?
Додано: Пон 14 сер, 2023 08:50
Bolt
я писав про станом на початок 2010-х.
молодь хоче заробляти гроші і бути незалежними від батьків, будувати власне життя, а не сидіти на шиї у батьків до 23 років.
ситуація коли величезна кількість людей витрачає 5 років свого життя на дурну роботу, щоб потім працювати в АТБ касиром — це розкіш. навіть якщо вчилась за власний кошт. життя не безкінечне.
Додано: Пон 14 сер, 2023 08:55
Ну, я після закінчення інститут за 25 років, десь роки 4 по спеціальності пропрацював і ще 2 трохи по дотичній.На старших курсах не працював, але робив курсачі і розрахункові. Ну і в Польщу на канікулах їздив на заробітки. По спеціальності, як тоді, так і зараз з роботою дупа.
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