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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1093109410951096
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 08:38

Re: Еміграція, заробітчанство

  Ой+ написав:Якщо людина прораховує, що закінчує в грудні і на 8 місяців не буде студентом, то цілком мала би прорахувати, що потрібно зареєструватись на НМТ, до речі не на всі спеціальності обов'язкове, ну а здати вже маючи майже магістерський рівень, то саме собою мало би бути.
Ну то таке.

Витрачати купу часу щоб зекономити 4 тис. грн в рік (в нас вартість навчання бакалавра - 28, магістра - 32)?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 08:50

Bolt
я писав про станом на початок 2010-х.
молодь хоче заробляти гроші і бути незалежними від батьків, будувати власне життя, а не сидіти на шиї у батьків до 23 років.
ситуація коли величезна кількість людей витрачає 5 років свого життя на дурну роботу, щоб потім працювати в АТБ касиром — це розкіш. навіть якщо вчилась за власний кошт. життя не безкінечне.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 08:55

  smdtranz написав:Bolt
я писав про станом на початок 2010-х.
молодь хоче заробляти гроші і бути незалежними від батьків, будувати власне життя, а не сидіти на шиї у батьків до 23 років.
ситуація коли величезна кількість людей витрачає 5 років свого життя на дурну роботу, щоб потім працювати в АТБ касиром — це розкіш. навіть якщо вчилась за власний кошт. життя не безкінечне.

Ну, я після закінчення інститут за 25 років, десь роки 4 по спеціальності пропрацював і ще 2 трохи по дотичній.На старших курсах не працював, але робив курсачі і розрахункові. Ну і в Польщу на канікулах їздив на заробітки. По спеціальності, як тоді, так і зараз з роботою дупа.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 09:23

  Bolt написав:По спеціальності, як тоді, так і зараз з роботою дупа.

Ото ж і робіть висновки.
Я вже писав: дитина приятелів помикалася останній 1,5 роки по Чехії та Польщям.
Якось та закінчив школу.
Здав документи в три польські університети: у Вроцлаві, Варшаві та Ґданську.
Найдешевше навчання у Вроцлаві: 3000€ на рік.
Пішли у Варшавську політехніку - там 7200€ на рік.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 09:34

Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:
  Bolt написав:По спеціальності, як тоді, так і зараз з роботою дупа.

Ото ж і робіть висновки.
Я вже писав: дитина приятелів помикалася останній 1,5 роки по Чехії та Польщям.
Якось та закінчив школу.
Здав документи в три польські університети: у Вроцлаві, Варшаві та Ґданську.
Найдешевше навчання у Вроцлаві: 3000€ на рік.
Пішли у Варшавську політехніку - там 7200€ на рік.

А до того ще доложити на проживання десь під 3 тис зл в місяць треба.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 09:36

  Starikan написав:
  Wisznia2021 написав:Зайшла на vstup , подивилася тільки Київ дві спеціальності " право" і " банківська справа,страхування..." -якби все норм. Не знаю, скільки було заяв раніше, але для військового часу більше тисячи заяв, тобто, 12 заяв це в академії крок- ну, туди їм і дорога....

А чому так? Це ж айтішна "академія". Чи дуже дороге навчання?

Розвод довірливих батьків на гроші, а не академія.
Bolt
 
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