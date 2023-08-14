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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 сер, 2023 08:38
Ой+ написав:
Якщо людина прораховує, що закінчує в грудні і на 8 місяців не буде студентом, то цілком мала би прорахувати, що потрібно зареєструватись на НМТ, до речі не на всі спеціальності обов'язкове, ну а здати вже маючи майже магістерський рівень, то саме собою мало би бути.
Ну то таке.
Витрачати купу часу щоб зекономити 4 тис. грн в рік (в нас вартість навчання бакалавра - 28, магістра - 32)?
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Додано: Пон 14 сер, 2023 08:50
Bolt
я писав про станом на початок 2010-х.
молодь хоче заробляти гроші і бути незалежними від батьків, будувати власне життя, а не сидіти на шиї у батьків до 23 років.
ситуація коли величезна кількість людей витрачає 5 років свого життя на дурну роботу, щоб потім працювати в АТБ касиром — це розкіш. навіть якщо вчилась за власний кошт. життя не безкінечне.
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smdtranz
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Додано: Пон 14 сер, 2023 08:55
smdtranz написав:Bolt
я писав про станом на початок 2010-х.
молодь хоче заробляти гроші і бути незалежними від батьків, будувати власне життя, а не сидіти на шиї у батьків до 23 років.
ситуація коли величезна кількість людей витрачає 5 років свого життя на дурну роботу, щоб потім працювати в АТБ касиром — це розкіш. навіть якщо вчилась за власний кошт. життя не безкінечне.
Ну, я після закінчення інститут за 25 років, десь роки 4 по спеціальності пропрацював і ще 2 трохи по дотичній.На старших курсах не працював, але робив курсачі і розрахункові. Ну і в Польщу на канікулах їздив на заробітки. По спеціальності, як тоді, так і зараз з роботою дупа.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 09:23
Bolt написав:
По спеціальності, як тоді, так і зараз з роботою дупа.
Ото ж і робіть висновки.
Я вже писав: дитина приятелів помикалася останній 1,5 роки по Чехії та Польщям.
Якось та закінчив школу.
Здав документи в три польські університети: у Вроцлаві, Варшаві та Ґданську.
Найдешевше навчання у Вроцлаві: 3000€ на рік.
Пішли у Варшавську політехніку - там 7200€ на рік.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 09:34
akurt написав: Bolt написав:
По спеціальності, як тоді, так і зараз з роботою дупа.
Ото ж і робіть висновки.
Я вже писав: дитина приятелів помикалася останній 1,5 роки по Чехії та Польщям.
Якось та закінчив школу.
Здав документи в три польські університети: у Вроцлаві, Варшаві та Ґданську.
Найдешевше навчання у Вроцлаві: 3000€ на рік.
Пішли у Варшавську політехніку - там 7200€ на рік.
А до того ще доложити на проживання десь під 3 тис зл в місяць треба.
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Bolt
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Додано: Пон 14 сер, 2023 09:36
Starikan написав: Wisznia2021 написав:
Зайшла на vstup , подивилася тільки Київ дві спеціальності " право" і " банківська справа,страхування..." -якби все норм. Не знаю, скільки було заяв раніше, але для військового часу більше тисячи заяв, тобто, 12 заяв це в академії крок- ну, туди їм і дорога
....
А чому так? Це ж айтішна "академія". Чи дуже дороге навчання?
Розвод довірливих батьків на гроші, а не академія.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 11:17
Дюрі-бачі написав:
Витрачати купу часу щоб зекономити 4 тис. грн в рік (в нас вартість навчання бакалавра - 28, магістра - 32)?
Якщо я вас правильно зрозумів, то один семестр людина навчається і проплачує 2 магістратури зразу, а це ще +16 тис і того для неї мінус 20 тис за 5 місяців, ну вольному воля.
Для мене це виключно абстрактні розрахунки, можливо ще передбачається якась користь від ще одного диплому.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 11:29
Ой+ написав:
то один семестр людина навчається і проплачує 2 магістратури зразу, а це ще +16 тис і того для неї мінус 20 тис за 5 місяців, ну вольному воля.
Не проплачує, а йде в академічну відпустку.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 11:47
Ой+ написав: Дюрі-бачі написав:
На бакалаврат не варіант - для зарахування потрібно мати здане НМТ чи ЗНО (МОН закрило лазівки для "Польського" вступу).
Якщо людина прораховує, що закінчує в грудні і на 8 місяців не буде студентом, то цілком мала би прорахувати, що потрібно зареєструватись на НМТ, до речі не на всі спеціальності обов'язкове, ну а здати вже маючи майже магістерський рівень, то саме собою мало би бути.
......
Совсем не "саме собою". На НМТ 3 предмета. За 4-5 лет после школы человек вполне мог забыть 2, а то и все 3 предмета (в зависимости от специальности, по кот. учится в вузе).
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Додано: Пон 14 сер, 2023 11:54
adeges написав:
Це просто говорить про якість вищої освіти а україні. В 95% випадків - це треш
Не буду сильно ідеалізувати нашу освіту, але все далеко не так погано, як тут розповідають.
Наприклад є досвід роботи з студентами, які здобувають подвійні дипломи в Італії, Польщі, Словаччині. Є досвід ведення курсів на замовлення ІТ фірми.
Набутих знань в університеті цілком достатньо для роботи за фахом.
Також ситуація кардинально змінилась в порівнянні з тим, коли 15 років тому я був студентом: читають значно менше "філерних", не потрібних предметів.
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