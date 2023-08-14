Wisznia2021 написав:

12 заяв це в академії крок- ну, туди їм і дорога

Зайшла на vstup , подивилася тільки Київ дві спеціальності " право" і " банківська справа,страхування..." -якби все норм. Не знаю, скільки було заяв раніше, але для військового часу більше тисячи заяв, тобто,....