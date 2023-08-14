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ЛАД написав:Совсем не "саме собою". На НМТ 3 предмета. За 4-5 лет после школы человек вполне мог забыть 2, а то и все 3 предмета (в зависимости от специальности, по кот. учится в вузе).
Рекомендую бажаючим пройти пробний тест. https://zno.osvita.ua/ukraine-history/524/ Мене особисто заганяють в ступор запитання запитання в картинках, наприклад: "Укажіть портрет історичного діяча, з іменем якого пов’язано заснування першої на українських землях слов’яно-греко-латинської школи." чи "Який з наведених плакатів відображає роль жінки в роки Другої світової війни?"
Раніше популярним був вислів: «Лечиться даром - это все равно, что лечиться даром». Зараз актуальним є інший: «Учиться даром - это все равно, что учиться даром».
Мається на увазі не навчання за хабарі (хабарі не беруть у вишах вже років 10, нікого не відраховують, навіть якщо студент і пів-року не відвідував рідний університет, на нарадах ще років 5 тому ректори жорстко говорили пристаркуватим деканам та викладачем, які погано чують: «Разом з рапортами на відрахування прошу покласти на стіл і заяви про звільнення». Зараз вже це не говорять, бо всі засвоїли: студент - то на вагу золота!).
Мається на увазі вкладення грошей в освіту дитини за кордоном. Ніколи це не було таким доступним як зараз. Ну і пан Bolt правий: треба ще мати десь 3000 злотих на місяць на проживання. Не впевнений, що саме 3000 (десь 750$), можливо менше, але може бути. А що, якщо син буде мешкати в Україні, то їсти та одягатися не буде? Син приятелів щойно закінчив Морський університет в Клайпеді (Литва), то витрати на гуртожиток не були найбільшими: 100€ на місяць. Здається, у Варшаві така сама ціна на проживання студента в гуртожитку. А ось харчі - так - всюди (крім дивним чином в Україні) - здорожчання.
Але якщо подивитися стратегічно та в перспективну підзорну трубу, то к.к.д. освіти за кордоном значно більше за 1,0.
На останок ще приклад: приятелі багато років живуть на півночі Туреччини. А сина відправили на навчання у Варшаву. Закінчив 2 чи 3 роки тому, ще на третьому курсі почав працювати на канадську компанію, чи випадково, чи ні, познайомився в Польщі з канадською дівчиною. Не питав у батьків, але не здивуюся, якщо він вже десь в Торонто чи в Калгарі в пристойному місці. Зазвичай батьки купували (часто по акції були авіаквитки і по 15€) авіаквитки з Туреччини у Варшаву та провідували сина… К.к.д.>1.0
ЛАД написав:1. Почему "2/3 від минулорічного контингенту"? Просто мало желающих или в прошлом году был слишком большой наплыв из-за желающих откосить от армии?
2 причини, які скорочують кількість студентів роками: 1. Широкий конкурс, внаслідок якого кращі абітурієнти з регіонів їдуть до Києва і Львова. 2. Ну і основна причина: студенти їдуть в Європу. Дуже багато фірм-посередників обіцяють "безкоштовне навчання для всіх бажаючих без вступних екзаменів". Але дуже часто це просто підготовчі курси, де через рік з 500 "студентів" поступає на перший курс 20-50. Минулого року ці фірми не встигли "задурити голову" ВПО, а за рік встигли. За рахунок ВПО минулого року був аномально високий набір. Ну ще правила вступу сприяли збільшенню набору: брали на багато спеціальностей за мотиваційним листом, без здачі НМТ.
ЛАД написав:2. Почему студенты, выехавшие в Европу, часто уходят после первого года?
Типова історія нашого студента в Європі: влаштувався на роботу, "відчув смак грошей", закинув навчання, бо не бачить перспектив роботи за фахом в Україні. .............
1-й пункт - это перераспределение студентов между вузами, но не уменьшение общего количества поступающих. Типова історія нашого студента в Європі - ну хорошо, он "відчув смак грошей" в Европе. Если он собирается там остаться, то всё понятно. А если собирается возвращаться? Или он за год успевает понять. что в Украине нет смысла в высшем образовании?