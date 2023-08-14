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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1094109510961097
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 11:58

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:Совсем не "саме собою". На НМТ 3 предмета. За 4-5 лет после школы человек вполне мог забыть 2, а то и все 3 предмета (в зависимости от специальности, по кот. учится в вузе).

Рекомендую бажаючим пройти пробний тест.
https://zno.osvita.ua/ukraine-history/524/
Мене особисто заганяють в ступор запитання запитання в картинках, наприклад:
"Укажіть портрет історичного діяча, з іменем якого пов’язано заснування першої на українських землях слов’яно-греко-латинської школи."
чи
"Який з наведених плакатів відображає роль жінки в роки Другої світової війни?"
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 12:04

Раніше популярним був вислів:
«Лечиться даром - это все равно, что лечиться даром».
Зараз актуальним є інший:
«Учиться даром - это все равно, что учиться даром».

Мається на увазі не навчання за хабарі (хабарі не беруть у вишах вже років 10, нікого не відраховують, навіть якщо студент і пів-року не відвідував рідний університет, на нарадах ще років 5 тому ректори жорстко говорили пристаркуватим деканам та викладачем, які погано чують: «Разом з рапортами на відрахування прошу покласти на стіл і заяви про звільнення». Зараз вже це не говорять, бо всі засвоїли: студент - то на вагу золота!).

Мається на увазі вкладення грошей в освіту дитини за кордоном. Ніколи це не було таким доступним як зараз.
Ну і пан Bolt правий: треба ще мати десь 3000 злотих на місяць на проживання.
Не впевнений, що саме 3000 (десь 750$), можливо менше, але може бути. А що, якщо син буде мешкати в Україні, то їсти та одягатися не буде?
Син приятелів щойно закінчив Морський університет в Клайпеді (Литва), то витрати на гуртожиток не були найбільшими: 100€ на місяць.
Здається, у Варшаві така сама ціна на проживання студента в гуртожитку.
А ось харчі - так - всюди (крім дивним чином в Україні) - здорожчання.

Але якщо подивитися стратегічно та в перспективну підзорну трубу, то к.к.д. освіти за кордоном значно більше за 1,0.

На останок ще приклад: приятелі багато років живуть на півночі Туреччини. А сина відправили на навчання у Варшаву. Закінчив 2 чи 3 роки тому,
ще на третьому курсі почав працювати на канадську компанію, чи випадково, чи ні, познайомився в Польщі з канадською дівчиною. Не питав у батьків, але не здивуюся, якщо він вже десь в Торонто чи в Калгарі в пристойному місці.
Зазвичай батьки купували (часто по акції були авіаквитки і по 15€) авіаквитки з Туреччини у Варшаву та провідували сина…
К.к.д.>1.0
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 12:08

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:1. Почему "2/3 від минулорічного контингенту"?
Просто мало желающих или в прошлом году был слишком большой наплыв из-за желающих откосить от армии?

2 причини, які скорочують кількість студентів роками:
1. Широкий конкурс, внаслідок якого кращі абітурієнти з регіонів їдуть до Києва і Львова.
2. Ну і основна причина: студенти їдуть в Європу. Дуже багато фірм-посередників обіцяють "безкоштовне навчання для всіх бажаючих без вступних екзаменів". Але дуже часто це просто підготовчі курси, де через рік з 500 "студентів" поступає на перший курс 20-50.
Минулого року ці фірми не встигли "задурити голову" ВПО, а за рік встигли. За рахунок ВПО минулого року був аномально високий набір. Ну ще правила вступу сприяли збільшенню набору: брали на багато спеціальностей за мотиваційним листом, без здачі НМТ.

  ЛАД написав:2. Почему студенты, выехавшие в Европу, часто уходят после первого года?

Типова історія нашого студента в Європі: влаштувався на роботу, "відчув смак грошей", закинув навчання, бо не бачить перспектив роботи за фахом в Україні.
.............

1-й пункт - это перераспределение студентов между вузами, но не уменьшение общего количества поступающих.
Типова історія нашого студента в Європі - ну хорошо, он "відчув смак грошей" в Европе. Если он собирается там остаться, то всё понятно.
А если собирается возвращаться? Или он за год успевает понять. что в Украине нет смысла в высшем образовании?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 12:11

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:А если собирается возвращаться? Или он за год успевает понять. что в Украине нет смысла в высшем образовании?

До війни поверталось менше половини. З початком війни повертаються одиниці.

  ЛАД написав:1-й пункт - это перераспределение студентов между вузами, но не уменьшение общего количества поступающих

Цього року у Львові і Києві набір на рівні минулого року. Решта набрали гірше: Ужгород, Чернівці і т.д. ще терпимо (відтік власних абітурієнтів частково компенсується ВПО), а от в Харкові, Херсоні і т.д. взагалі повний провал.

Надмірна централізація ніколи не є корисною.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 14 сер, 2023 12:16, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 12:19

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Совсем не "саме собою". На НМТ 3 предмета. За 4-5 лет после школы человек вполне мог забыть 2, а то и все 3 предмета (в зависимости от специальности, по кот. учится в вузе).

Рекомендую бажаючим пройти пробний тест.
https://zno.osvita.ua/ukraine-history/524/
Мене особисто заганяють в ступор запитання запитання в картинках, наприклад:
"Укажіть портрет історичного діяча, з іменем якого пов’язано заснування першої на українських землях слов’яно-греко-латинської школи."
чи
"Який з наведених плакатів відображає роль жінки в роки Другої світової війни?"

В 21 м году, когда у мну малая завалила ЗНО по математике(сделала только 8 заданий при проходных 10), прошёл тот же тест дома(когда появился в свободном доступе), нарезал на 155 балов, мог бы и больше, но не охота было подниматься на мансарду за ручкой и бумагой для расчётов. Но думаю при желании под 190 баллов написал бы. Смотрел тест по истории-мрак полный. Какие-то факты даны выдкрнутые из контекста, чисто на заучивание. Как предмет в жизни не пригодиться.,, История нас учит, что ничему не учит"Как с географией, сосед окончил географию в ЛНУ - барбершопе во Вроцлав, у жены двоюродный брат тоже самое - учитель в школе за еду, сотрудница, тоже после географии ЛНУ-нач отдела сертификации-муж замдира организации протолкнул, главное её дочка тоже на географическом сейчас учится, но думаю к себе будет пристравать. 😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 12:39

Re: Еміграція, заробітчанство

Навчання у ЗВО розвиває крім сугубо професійних навичок так звані софт-скіл - уміння комунікувати (особливо при проживанні в гуртожитку), вести здоровіший і щасливіший спосіб життя і т.д. І в багатьох випадках на певні посади необхідно мати хоч якийсь диплом про вищу освіту. Знову ж таки вища освіта дошліфовує вже готову особистість. І якщо ця особистість заледве перевалює 100 балів, а то і ні де йдуть по мотиваційним, то на чудо розраховувати не приходиться. Не буває так, щоб батьки прохлопали, в школі били баклуші, а тоді раз і в ЗВО сягнули вершин професійного та інтелектуального розвитку.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 12:55

  akurt написав:Раніше популярним був вислів:
«Лечиться даром - это все равно, что лечиться даром».
Зараз актуальним є інший:
«Учиться даром - это все равно, что учиться даром».

Мається на увазі не навчання за хабарі (хабарі не беруть у вишах вже років 10, нікого не відраховують, навіть якщо студент і пів-року не відвідував рідний університет, на нарадах ще років 5 тому ректори жорстко говорили пристаркуватим деканам та викладачем, які погано чують: «Разом з рапортами на відрахування прошу покласти на стіл і заяви про звільнення». Зараз вже це не говорять, бо всі засвоїли: студент - то на вагу золота!).

Мається на увазі вкладення грошей в освіту дитини за кордоном. Ніколи це не було таким доступним як зараз.
Ну і пан Bolt правий: треба ще мати десь 3000 злотих на місяць на проживання.
Не впевнений, що саме 3000 (десь 750$), можливо менше, але може бути. А що, якщо син буде мешкати в Україні, то їсти та одягатися не буде?
Син приятелів щойно закінчив Морський університет в Клайпеді (Литва), то витрати на гуртожиток не були найбільшими: 100€ на місяць.
Здається, у Варшаві така сама ціна на проживання студента в гуртожитку.
А ось харчі - так - всюди (крім дивним чином в Україні) - здорожчання.

Але якщо подивитися стратегічно та в перспективну підзорну трубу, то к.к.д. освіти за кордоном значно більше за 1,0.

На останок ще приклад: приятелі багато років живуть на півночі Туреччини. А сина відправили на навчання у Варшаву. Закінчив 2 чи 3 роки тому,
ще на третьому курсі почав працювати на канадську компанію, чи випадково, чи ні, познайомився в Польщі з канадською дівчиною. Не питав у батьків, але не здивуюся, якщо він вже десь в Торонто чи в Калгарі в пристойному місці.
Зазвичай батьки купували (часто по акції були авіаквитки і по 15€) авіаквитки з Туреччини у Варшаву та провідували сина…
К.к.д.>1.0

Не давно стаття в Виборчій була стосовно гуртожитків у В-ві. З ними напряг. В найпопулярніших вузах UW, політехніка забезпечення гуртожитками менше 20% студентів .Так, в якихось парканобудівельних буває і 40.Так в статті згадувалось що деяким кмітливим студентам вдається поступити відразу в два вузи. Причому вони навчаються в хорошому, а гірший будь-як стараються тягнути, щоб не вигнали, за для гуртожитка. Не знаю, як їм то в здається 🤷‍♂️Бо інакше орендувати каваоірку на умовні Празі за 2000 зл в місяць то накладно.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 13:17

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:стосовно гуртожитків у В-ві. З ними напряг.
Зараз так у всій Європі.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 13:24

  akurt написав:...
На останок ще приклад: приятелі багато років живуть на півночі Туреччини. А сина відправили на навчання у Варшаву. Закінчив 2 чи 3 роки тому,
ще на третьому курсі почав працювати на канадську компанію, чи випадково, чи ні, познайомився в Польщі з канадською дівчиною. Не питав у батьків, але не здивуюся, якщо він вже десь в Торонто чи в Калгарі в пристойному місці.
Зазвичай батьки купували (часто по акції були авіаквитки і по 15€) авіаквитки з Туреччини у Варшаву та провідували сина…
К.к.д.>1.0

а що, польські дипломи визнають у Канаді?
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 13:40

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:а що, польські дипломи визнають у Канаді?
Теоретично за Лісабонською конвенцією мали б визнавати і Польські і наші, на практиці кожне визнання індивідуальне.
Дюрі-бачі
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