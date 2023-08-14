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#<1 ... 1094109510961097 Додано: Пон 14 сер, 2023 11:58 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Совсем не "саме собою". На НМТ 3 предмета. За 4-5 лет после школы человек вполне мог забыть 2, а то и все 3 предмета (в зависимости от специальности, по кот. учится в вузе). Совсем не "саме собою". На НМТ 3 предмета. За 4-5 лет после школы человек вполне мог забыть 2, а то и все 3 предмета (в зависимости от специальности, по кот. учится в вузе).

Рекомендую бажаючим пройти пробний тест.

https://zno.osvita.ua/ukraine-history/524/

Мене особисто заганяють в ступор запитання запитання в картинках, наприклад:

"Укажіть портрет історичного діяча, з іменем якого пов’язано заснування першої на українських землях слов’яно-греко-латинської школи."

чи

"Який з наведених плакатів відображає роль жінки в роки Другої світової війни?" Рекомендую бажаючим пройти пробний тест.Мене особисто заганяють в ступор запитання запитання в картинках, наприклад:"Укажіть портрет історичного діяча, з іменем якого пов’язано заснування першої на українських землях слов’яно-греко-латинської школи."чи"Який з наведених плакатів відображає роль жінки в роки Другої світової війни?" Дюрі-бачі

Повідомлень: 1146 З нами з: 29.07.22 Подякував: 142 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 сер, 2023 12:04 Раніше популярним був вислів:

«Лечиться даром - это все равно, что лечиться даром».

Зараз актуальним є інший:

«Учиться даром - это все равно, что учиться даром».



Мається на увазі не навчання за хабарі (хабарі не беруть у вишах вже років 10, нікого не відраховують, навіть якщо студент і пів-року не відвідував рідний університет, на нарадах ще років 5 тому ректори жорстко говорили пристаркуватим деканам та викладачем, які погано чують: «Разом з рапортами на відрахування прошу покласти на стіл і заяви про звільнення». Зараз вже це не говорять, бо всі засвоїли: студент - то на вагу золота!).



Мається на увазі вкладення грошей в освіту дитини за кордоном. Ніколи це не було таким доступним як зараз.

Ну і пан Bolt правий: треба ще мати десь 3000 злотих на місяць на проживання.

Не впевнений, що саме 3000 (десь 750$), можливо менше, але може бути. А що, якщо син буде мешкати в Україні, то їсти та одягатися не буде?

Син приятелів щойно закінчив Морський університет в Клайпеді (Литва), то витрати на гуртожиток не були найбільшими: 100€ на місяць.

Здається, у Варшаві така сама ціна на проживання студента в гуртожитку.

А ось харчі - так - всюди (крім дивним чином в Україні) - здорожчання.



Але якщо подивитися стратегічно та в перспективну підзорну трубу, то к.к.д. освіти за кордоном значно більше за 1,0.



На останок ще приклад: приятелі багато років живуть на півночі Туреччини. А сина відправили на навчання у Варшаву. Закінчив 2 чи 3 роки тому,

ще на третьому курсі почав працювати на канадську компанію, чи випадково, чи ні, познайомився в Польщі з канадською дівчиною. Не питав у батьків, але не здивуюся, якщо він вже десь в Торонто чи в Калгарі в пристойному місці.

Зазвичай батьки купували (часто по акції були авіаквитки і по 15€) авіаквитки з Туреччини у Варшаву та провідували сина…

К.к.д.>1.0 akurt

Повідомлень: 8180 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3234 раз. Подякували: 1110 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 сер, 2023 12:08 Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: 1. Почему "2/3 від минулорічного контингенту"?

Просто мало желающих или в прошлом году был слишком большой наплыв из-за желающих откосить от армии? 1. Почему "2/3 від минулорічного контингенту"?Просто мало желающих или в прошлом году был слишком большой наплыв из-за желающих откосить от армии?

2 причини, які скорочують кількість студентів роками:

1. Широкий конкурс, внаслідок якого кращі абітурієнти з регіонів їдуть до Києва і Львова.

2. Ну і основна причина: студенти їдуть в Європу. Дуже багато фірм-посередників обіцяють "безкоштовне навчання для всіх бажаючих без вступних екзаменів". Але дуже часто це просто підготовчі курси, де через рік з 500 "студентів" поступає на перший курс 20-50.

Минулого року ці фірми не встигли "задурити голову" ВПО, а за рік встигли. За рахунок ВПО минулого року був аномально високий набір. Ну ще правила вступу сприяли збільшенню набору: брали на багато спеціальностей за мотиваційним листом, без здачі НМТ.



ЛАД написав: 2. Почему студенты, выехавшие в Европу, часто уходят после первого года? 2. Почему студенты, выехавшие в Европу, часто уходят после первого года?

Типова історія нашого студента в Європі: влаштувався на роботу, "відчув смак грошей", закинув навчання, бо не бачить перспектив роботи за фахом в Україні.

............. 2 причини, які скорочують кількість студентів роками:1. Широкий конкурс, внаслідок якого кращі абітурієнти з регіонів їдуть до Києва і Львова.2. Ну і основна причина: студенти їдуть в Європу. Дуже багато фірм-посередників обіцяють "безкоштовне навчання для всіх бажаючих без вступних екзаменів". Але дуже часто це просто підготовчі курси, де через рік з 500 "студентів" поступає на перший курс 20-50.Минулого року ці фірми не встигли "задурити голову" ВПО, а за рік встигли. За рахунок ВПО минулого року був аномально високий набір. Ну ще правила вступу сприяли збільшенню набору: брали на багато спеціальностей за мотиваційним листом, без здачі НМТ.Типова історія нашого студента в Європі: влаштувався на роботу, "відчув смак грошей", закинув навчання, бо не бачить перспектив роботи за фахом в Україні..............

1-й пункт - это перераспределение студентов между вузами, но не уменьшение общего количества поступающих.

Типова історія нашого студента в Європі - ну хорошо, он "відчув смак грошей" в Европе. Если он собирается там остаться, то всё понятно.

А если собирается возвращаться? Или он за год успевает понять. что в Украине нет смысла в высшем образовании? 1-й пункт - это перераспределение студентов между вузами, но не уменьшение общего количества поступающих.Типова історія нашого студента в Європі - ну хорошо, он "відчув смак грошей" в Европе. Если он собирается там остаться, то всё понятно.А если собирается возвращаться? Или он за год успевает понять. что в Украине нет смысла в высшем образовании? ЛАД 2 Повідомлень: 25461 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5091 раз. Подякували: 4736 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 сер, 2023 12:11 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: А если собирается возвращаться? Или он за год успевает понять. что в Украине нет смысла в высшем образовании? А если собирается возвращаться? Или он за год успевает понять. что в Украине нет смысла в высшем образовании?

До війни поверталось менше половини. З початком війни повертаються одиниці.



ЛАД написав: 1-й пункт - это перераспределение студентов между вузами, но не уменьшение общего количества поступающих 1-й пункт - это перераспределение студентов между вузами, но не уменьшение общего количества поступающих

Цього року у Львові і Києві набір на рівні минулого року. Решта набрали гірше: Ужгород, Чернівці і т.д. ще терпимо (відтік власних абітурієнтів частково компенсується ВПО), а от в Харкові, Херсоні і т.д. взагалі повний провал.



Надмірна централізація ніколи не є корисною. До війни поверталось менше половини. З початком війни повертаються одиниці.Цього року у Львові і Києві набір на рівні минулого року. Решта набрали гірше: Ужгород, Чернівці і т.д. ще терпимо (відтік власних абітурієнтів частково компенсується ВПО), а от в Харкові, Херсоні і т.д. взагалі повний провал.Надмірна централізація ніколи не є корисною. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 14 сер, 2023 12:16, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1146 З нами з: 29.07.22 Подякував: 142 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 сер, 2023 12:19 Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: Совсем не "саме собою". На НМТ 3 предмета. За 4-5 лет после школы человек вполне мог забыть 2, а то и все 3 предмета (в зависимости от специальности, по кот. учится в вузе). Совсем не "саме собою". На НМТ 3 предмета. За 4-5 лет после школы человек вполне мог забыть 2, а то и все 3 предмета (в зависимости от специальности, по кот. учится в вузе).

Рекомендую бажаючим пройти пробний тест.

https://zno.osvita.ua/ukraine-history/524/

Мене особисто заганяють в ступор запитання запитання в картинках, наприклад:

"Укажіть портрет історичного діяча, з іменем якого пов’язано заснування першої на українських землях слов’яно-греко-латинської школи."

чи

"Який з наведених плакатів відображає роль жінки в роки Другої світової війни?" Рекомендую бажаючим пройти пробний тест.Мене особисто заганяють в ступор запитання запитання в картинках, наприклад:"Укажіть портрет історичного діяча, з іменем якого пов’язано заснування першої на українських землях слов’яно-греко-латинської школи."чи"Який з наведених плакатів відображає роль жінки в роки Другої світової війни?"

В 21 м году, когда у мну малая завалила ЗНО по математике(сделала только 8 заданий при проходных 10), прошёл тот же тест дома(когда появился в свободном доступе), нарезал на 155 балов, мог бы и больше, но не охота было подниматься на мансарду за ручкой и бумагой для расчётов. Но думаю при желании под 190 баллов написал бы. Смотрел тест по истории-мрак полный. Какие-то факты даны выдкрнутые из контекста, чисто на заучивание. Как предмет в жизни не пригодиться.,, История нас учит, что ничему не учит"Как с географией, сосед окончил географию в ЛНУ - барбершопе во Вроцлав, у жены двоюродный брат тоже самое - учитель в школе за еду, сотрудница, тоже после географии ЛНУ-нач отдела сертификации-муж замдира организации протолкнул, главное её дочка тоже на географическом сейчас учится, но думаю к себе будет пристравать. 😏 В 21 м году, когда у мну малая завалила ЗНО по математике(сделала только 8 заданий при проходных 10), прошёл тот же тест дома(когда появился в свободном доступе), нарезал на 155 балов, мог бы и больше, но не охота было подниматься на мансарду за ручкой и бумагой для расчётов. Но думаю при желании под 190 баллов написал бы. Смотрел тест по истории-мрак полный. Какие-то факты даны выдкрнутые из контекста, чисто на заучивание. Как предмет в жизни не пригодиться.,, История нас учит, что ничему не учит"Как с географией, сосед окончил географию в ЛНУ - барбершопе во Вроцлав, у жены двоюродный брат тоже самое - учитель в школе за еду, сотрудница, тоже после географии ЛНУ-нач отдела сертификации-муж замдира организации протолкнул, главное её дочка тоже на географическом сейчас учится, но думаю к себе будет пристравать. 😏 Bolt Повідомлень: 2210 З нами з: 09.11.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 161 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 сер, 2023 12:39 Re: Еміграція, заробітчанство Навчання у ЗВО розвиває крім сугубо професійних навичок так звані софт-скіл - уміння комунікувати (особливо при проживанні в гуртожитку), вести здоровіший і щасливіший спосіб життя і т.д. І в багатьох випадках на певні посади необхідно мати хоч якийсь диплом про вищу освіту. Знову ж таки вища освіта дошліфовує вже готову особистість. І якщо ця особистість заледве перевалює 100 балів, а то і ні де йдуть по мотиваційним, то на чудо розраховувати не приходиться. Не буває так, щоб батьки прохлопали, в школі били баклуші, а тоді раз і в ЗВО сягнули вершин професійного та інтелектуального розвитку. Ой+

Повідомлень: 6071 З нами з: 19.04.12 Подякував: 90 раз. Подякували: 935 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 сер, 2023 12:55 akurt написав: Раніше популярним був вислів:

«Лечиться даром - это все равно, что лечиться даром».

Зараз актуальним є інший:

«Учиться даром - это все равно, что учиться даром».



Мається на увазі не навчання за хабарі (хабарі не беруть у вишах вже років 10, нікого не відраховують, навіть якщо студент і пів-року не відвідував рідний університет, на нарадах ще років 5 тому ректори жорстко говорили пристаркуватим деканам та викладачем, які погано чують: «Разом з рапортами на відрахування прошу покласти на стіл і заяви про звільнення». Зараз вже це не говорять, бо всі засвоїли: студент - то на вагу золота!).



Мається на увазі вкладення грошей в освіту дитини за кордоном. Ніколи це не було таким доступним як зараз.

Ну і пан Bolt правий: треба ще мати десь 3000 злотих на місяць на проживання.

Не впевнений, що саме 3000 (десь 750$), можливо менше, але може бути. А що, якщо син буде мешкати в Україні, то їсти та одягатися не буде?

Син приятелів щойно закінчив Морський університет в Клайпеді (Литва), то витрати на гуртожиток не були найбільшими: 100€ на місяць.

Здається, у Варшаві така сама ціна на проживання студента в гуртожитку.

А ось харчі - так - всюди (крім дивним чином в Україні) - здорожчання.



Але якщо подивитися стратегічно та в перспективну підзорну трубу, то к.к.д. освіти за кордоном значно більше за 1,0.



На останок ще приклад: приятелі багато років живуть на півночі Туреччини. А сина відправили на навчання у Варшаву. Закінчив 2 чи 3 роки тому,

ще на третьому курсі почав працювати на канадську компанію, чи випадково, чи ні, познайомився в Польщі з канадською дівчиною. Не питав у батьків, але не здивуюся, якщо він вже десь в Торонто чи в Калгарі в пристойному місці.

Зазвичай батьки купували (часто по акції були авіаквитки і по 15€) авіаквитки з Туреччини у Варшаву та провідували сина…

К.к.д.>1.0 Раніше популярним був вислів:«Лечиться даром - это все равно, что лечиться даром».Зараз актуальним є інший:«Учиться даром - это все равно, что учиться даром».Мається на увазі не навчання за хабарі (хабарі не беруть у вишах вже років 10, нікого не відраховують, навіть якщо студент і пів-року не відвідував рідний університет, на нарадах ще років 5 тому ректори жорстко говорили пристаркуватим деканам та викладачем, які погано чують: «Разом з рапортами на відрахування прошу покласти на стіл і заяви про звільнення». Зараз вже це не говорять, бо всі засвоїли: студент - то на вагу золота!).Мається на увазі вкладення грошей в освіту дитини за кордоном. Ніколи це не було таким доступним як зараз.Ну і пан Bolt правий: треба ще мати десь 3000 злотих на місяць на проживання.Не впевнений, що саме 3000 (десь 750$), можливо менше, але може бути. А що, якщо син буде мешкати в Україні, то їсти та одягатися не буде?Син приятелів щойно закінчив Морський університет в Клайпеді (Литва), то витрати на гуртожиток не були найбільшими: 100€ на місяць.Здається, у Варшаві така сама ціна на проживання студента в гуртожитку.А ось харчі - так - всюди (крім дивним чином в Україні) - здорожчання.Але якщо подивитися стратегічно та в перспективну підзорну трубу, то к.к.д. освіти за кордоном значно більше за 1,0.На останок ще приклад: приятелі багато років живуть на півночі Туреччини. А сина відправили на навчання у Варшаву. Закінчив 2 чи 3 роки тому,ще на третьому курсі почав працювати на канадську компанію, чи випадково, чи ні, познайомився в Польщі з канадською дівчиною. Не питав у батьків, але не здивуюся, якщо він вже десь в Торонто чи в Калгарі в пристойному місці.Зазвичай батьки купували (часто по акції були авіаквитки і по 15€) авіаквитки з Туреччини у Варшаву та провідували сина…К.к.д.>1.0

Не давно стаття в Виборчій була стосовно гуртожитків у В-ві. З ними напряг. В найпопулярніших вузах UW, політехніка забезпечення гуртожитками менше 20% студентів .Так, в якихось парканобудівельних буває і 40.Так в статті згадувалось що деяким кмітливим студентам вдається поступити відразу в два вузи. Причому вони навчаються в хорошому, а гірший будь-як стараються тягнути, щоб не вигнали, за для гуртожитка. Не знаю, як їм то в здається 🤷‍♂️Бо інакше орендувати каваоірку на умовні Празі за 2000 зл в місяць то накладно. Не давно стаття в Виборчій була стосовно гуртожитків у В-ві. З ними напряг. В найпопулярніших вузах UW, політехніка забезпечення гуртожитками менше 20% студентів .Так, в якихось парканобудівельних буває і 40.Так в статті згадувалось що деяким кмітливим студентам вдається поступити відразу в два вузи. Причому вони навчаються в хорошому, а гірший будь-як стараються тягнути, щоб не вигнали, за для гуртожитка. Не знаю, як їм то в здається 🤷‍♂️Бо інакше орендувати каваоірку на умовні Празі за 2000 зл в місяць то накладно. Bolt Повідомлень: 2210 З нами з: 09.11.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 161 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 сер, 2023 13:17 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: стосовно гуртожитків у В-ві. З ними напряг. стосовно гуртожитків у В-ві. З ними напряг. Зараз так у всій Європі. Зараз так у всій Європі. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1146 З нами з: 29.07.22 Подякував: 142 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 сер, 2023 13:24 akurt написав: ...

На останок ще приклад: приятелі багато років живуть на півночі Туреччини. А сина відправили на навчання у Варшаву. Закінчив 2 чи 3 роки тому,

ще на третьому курсі почав працювати на канадську компанію, чи випадково, чи ні, познайомився в Польщі з канадською дівчиною. Не питав у батьків, але не здивуюся, якщо він вже десь в Торонто чи в Калгарі в пристойному місці.

Зазвичай батьки купували (часто по акції були авіаквитки і по 15€) авіаквитки з Туреччини у Варшаву та провідували сина…

К.к.д.>1.0 ...На останок ще приклад: приятелі багато років живуть на півночі Туреччини. А сина відправили на навчання у Варшаву. Закінчив 2 чи 3 роки тому,ще на третьому курсі почав працювати на канадську компанію, чи випадково, чи ні, познайомився в Польщі з канадською дівчиною. Не питав у батьків, але не здивуюся, якщо він вже десь в Торонто чи в Калгарі в пристойному місці.Зазвичай батьки купували (часто по акції були авіаквитки і по 15€) авіаквитки з Туреччини у Варшаву та провідували сина…К.к.д.>1.0

а що, польські дипломи визнають у Канаді? а що, польські дипломи визнають у Канаді? Shaman

Повідомлень: 4028 З нами з: 29.09.19 Подякував: 486 раз. Подякували: 1135 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 сер, 2023 13:40 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: а що, польські дипломи визнають у Канаді? а що, польські дипломи визнають у Канаді? Теоретично за Лісабонською конвенцією мали б визнавати і Польські і наші, на практиці кожне визнання індивідуальне. Теоретично за Лісабонською конвенцією мали б визнавати і Польські і наші, на практиці кожне визнання індивідуальне. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1146 З нами з: 29.07.22 Подякував: 142 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1094109510961097 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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