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Shaman написав:а що, польські дипломи визнають у Канаді?
Я не можу дати точну відповідь - щоби не звучало некваліфіковано, але: - в США визнають і українські дипломи. Навіть приймають на навчання в магістратуру на підставі українських дипломів бакалаврів. - в Канаді ТОЧНО визнають українські дипломи: зараз в магістратурі навчається син приятелів - після одного з університетів в Україні (і одночасно вже працює - в банку). Так що думаю, що польські однозначно визнаються.
ЛАД написав:А если собирается возвращаться? Или он за год успевает понять. что в Украине нет смысла в высшем образовании?
До війни поверталось менше половини. З початком війни повертаються одиниці.
Это понятно. Пока идёт война, возвращаться не будут. До войны, если правильно понимаю, ехали чаще те, кто ориентировался на ПМЖ. Сейчас, в основном, беженцы, которые всё же в большинстве (пока?) думают о возврате после войны.
ЛАД написав:1-й пункт - это перераспределение студентов между вузами, но не уменьшение общего количества поступающих
Цього року у Львові і Києві набір на рівні минулого року. Решта набрали гірше: Ужгород, Чернівці і т.д. ще терпимо (відтік власних абітурієнтів частково компенсується ВПО), а от в Харкові, Херсоні і т.д. взагалі повний провал. Надмірна централізація ніколи не є корисною.
Харьков, Херсон и т.д. - понятно. Ещё не все харьковчане вернулись. Кому хочется ехать в прифронтовые города. Если в Киеве, Львове и т.д. всё же будут занятия офлайн, то в Харькове, Херсоне сомнительно. Чрезмерная централизация, действительно, плохо. Но такое явление было всегда - всегда в наиболее авторитетных крупных вузах в больших городах конкурсы были значительно выше, чем в периферийных. Но тут пишут о снижении числа абитуриентов вообще в Украине. Демографией это не объясняется. По сравнению с прошлым годом можно объяснить аномальным приростом в прошлом году. К 2021 можно понять снижение, но не катастрофическое.
Shaman написав:а що, польські дипломи визнають у Канаді?
Я не можу дати точну відповідь - щоби не звучало некваліфіковано, але: - в США визнають і українські дипломи. Навіть приймають на навчання в магістратуру на підставі українських дипломів бакалаврів. - в Канаді ТОЧНО визнають українські дипломи: зараз в магістратурі навчається син приятелів - після одного з університетів в Україні (і одночасно вже працює - в банку). Так що думаю, що польські однозначно визнаються.
Ваши примеры подтверждают, что с дипломом бакалавра можно поступить в магистратуру на Западе. Это так и есть. А вот можно ли работать с украинским дипломом - совсем другой вопрос. Во многих странах нельзя. Насчёт польского не знаю.
adeges написав:Це просто говорить про якість вищої освіти а україні. В 95% випадків - це треш
Не буду сильно ідеалізувати нашу освіту, але все далеко не так погано, як тут розповідають. Наприклад є досвід роботи з студентами, які здобувають подвійні дипломи в Італії, Польщі, Словаччині. Є досвід ведення курсів на замовлення ІТ фірми. Набутих знань в університеті цілком достатньо для роботи за фахом. Також ситуація кардинально змінилась в порівнянні з тим, коли 15 років тому я був студентом: читають значно менше "філерних", не потрібних предметів.
По-моему, у нас проблема, скорее, не в качестве образования, а в отношении к нему. Когда молодёжь видит невозможность трудоустроиться по полученной профессии, а выпускники работают "кассирами в АТБ", у большинства пропадает стимул учиться.
Shaman написав:а що, польські дипломи визнають у Канаді?
Я не можу дати точну відповідь - щоби не звучало некваліфіковано, але: - в США визнають і українські дипломи. Навіть приймають на навчання в магістратуру на підставі українських дипломів бакалаврів. - в Канаді ТОЧНО визнають українські дипломи: зараз в магістратурі навчається син приятелів - після одного з університетів в Україні (і одночасно вже працює - в банку). Так що думаю, що польські однозначно визнаються.
Ваши примеры подтверждают, что с дипломом бакалавра можно поступить в магистратуру на Западе. Это так и есть. А вот можно ли работать с украинским дипломом - совсем другой вопрос. Во многих странах нельзя. Насчёт польского не знаю.
Bolt Вы не думали посмотреть не Польшу, а Германию, Францию? Там, конечно, бОльшая проблема с языком, но обучение бесплатное. Как сегодня ситуация с общежитиями, не знаю.
На Германию смотрю для старшей дочери которая на третий курс нем. Филологии перейшла. Пробовать поступать туда в магистратуру.(где бы узнать, как выглядит этот процесс) С малым вряд ли потянем. Потому поступление куда нибудь во Львове , для диплома. И так, племяш жены постарается натягать его на тестировщика. Потенциальные 10-12куе/год в той же Польше за учёбу с проживанием не потянем. 😟
ЛАД написав:По-моему, у нас проблема, скорее, не в качестве образования, а в отношении к нему. Когда молодёжь видит невозможность трудоустроиться по полученной профессии, а выпускники работают "кассирами в АТБ", у большинства пропадает стимул учиться.
Проблема комплексна і не передбачає простого вирішення навіть за наявності фінансування. Без фінансування її вирішити неможливо. Серйозні проблеми з мотивацією є навіть серед студентів, які навчаються на спеціальностях, пов'язаних з ІТ, коли були хороші перспективи працевлаштування (наприклад: направили на практику на фірму 10 студентів, директор каже, що візьме 3 кращих на роботу, а в результаті тільки 1 студент сумлінно виконував всі завдання, решті - "достатньо мінімального балу"). Для якісної освіти одна з першочергових потреб: 30-60% студентів виганяти після першої сесії.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 14 сер, 2023 14:59, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:По-моему, у нас проблема, скорее, не в качестве образования, а в отношении к нему. Когда молодёжь видит невозможность трудоустроиться по полученной профессии, а выпускники работают "кассирами в АТБ", у большинства пропадает стимул учиться.
Проблема комплексна і не передбачає простого вирішення навіть за наявності фінансування. Без фінансування її вирішити неможливо.
Согласен. Но мне кажется, что даже хорошее финансирование не решит проблему. Если молодёжь будет видеть, что образование в стране не востребовано, то зачем учиться? Разве что для выезда за границу. Но тогда зачем государству финансировать это?
Пока писал, Вы дописали пост.
Серйозні проблеми з мотивацією є навіть серед студентів, які навчаються на спеціальностях, пов'язаних з ІТ, коли були хороші перспективи працевлаштування.
Это уже удивительно. У них-то почему?
Для якісної освіти одна з першочергових потреб: 30-60% студентів виганяти після першої сесії
В моё время примерно так и было. У нас после первого курса, если не ошибаюсь, из 180 поступивших на стационар осталось 120. На заочном была вообще катастрофа. Но для этого, как понимаю, надо сократить штаты вузов?
Bolt написав:.............. Пробовать поступать туда в магистратуру.(где бы узнать, как выглядит этот процесс)
Проще всего написать запросы в немецкие вузы. И лучше не затягивать.
С малым вряд ли потянем. Потому поступление куда нибудь во Львове , для диплома. И так, племяш жены постарается натягать его на тестировщика. Потенциальные 10-12куе/год в той же Польше за учёбу с проживанием не потянем. 😟
Почему и говорю о Германии-Франции. Может оказаться дешевле, если решится проблема с общежитием.
adeges написав:Це просто говорить про якість вищої освіти а україні. В 95% випадків - це треш
Вища освіта надається вже на 99% сформованим батьками, дошкільними і шкільними закладами особистостям. Чи Ви чекаєте, що запущена 17-18 річна "дитина" раптом прозріє і зробить якийсь розчудесний стрибок у розвитку?
Я говорю саме про якість освіти. В мене є особистий досвід. Я був той самий, прозрілий або непрозрілий, проте якість освіти розрізнялась на порядок, як і його результативність.