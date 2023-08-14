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Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 1096109710981099>
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 13:57

  Shaman написав:а що, польські дипломи визнають у Канаді?

Я не можу дати точну відповідь - щоби не звучало некваліфіковано, але:
- в США визнають і українські дипломи. Навіть приймають на навчання в магістратуру на підставі українських дипломів бакалаврів.
- в Канаді ТОЧНО визнають українські дипломи: зараз в магістратурі навчається син приятелів - після одного з університетів в Україні (і одночасно вже працює - в банку).
Так що думаю, що польські однозначно визнаються.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 14:06

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:А если собирается возвращаться? Или он за год успевает понять. что в Украине нет смысла в высшем образовании?

До війни поверталось менше половини. З початком війни повертаються одиниці.

Это понятно.
Пока идёт война, возвращаться не будут.
До войны, если правильно понимаю, ехали чаще те, кто ориентировался на ПМЖ.
Сейчас, в основном, беженцы, которые всё же в большинстве (пока?) думают о возврате после войны.

  ЛАД написав:1-й пункт - это перераспределение студентов между вузами, но не уменьшение общего количества поступающих

Цього року у Львові і Києві набір на рівні минулого року. Решта набрали гірше: Ужгород, Чернівці і т.д. ще терпимо (відтік власних абітурієнтів частково компенсується ВПО), а от в Харкові, Херсоні і т.д. взагалі повний провал.
Надмірна централізація ніколи не є корисною.

Харьков, Херсон и т.д. - понятно. Ещё не все харьковчане вернулись. Кому хочется ехать в прифронтовые города. Если в Киеве, Львове и т.д. всё же будут занятия офлайн, то в Харькове, Херсоне сомнительно.
Чрезмерная централизация, действительно, плохо. Но такое явление было всегда - всегда в наиболее авторитетных крупных вузах в больших городах конкурсы были значительно выше, чем в периферийных.
Но тут пишут о снижении числа абитуриентов вообще в Украине. Демографией это не объясняется. По сравнению с прошлым годом можно объяснить аномальным приростом в прошлом году. К 2021 можно понять снижение, но не катастрофическое.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 14:24

  akurt написав:
  Shaman написав:а що, польські дипломи визнають у Канаді?

Я не можу дати точну відповідь - щоби не звучало некваліфіковано, але:
- в США визнають і українські дипломи. Навіть приймають на навчання в магістратуру на підставі українських дипломів бакалаврів.
- в Канаді ТОЧНО визнають українські дипломи: зараз в магістратурі навчається син приятелів - після одного з університетів в Україні (і одночасно вже працює - в банку).
Так що думаю, що польські однозначно визнаються.

Ваши примеры подтверждают, что с дипломом бакалавра можно поступить в магистратуру на Западе. Это так и есть.
А вот можно ли работать с украинским дипломом - совсем другой вопрос. Во многих странах нельзя. Насчёт польского не знаю.

И вопрос.
Где Вы смотрите количество поступивших - на https://vstup.osvita.ua/ или на https://vstup.edbo.gov.ua/?

Bolt
Вы не думали посмотреть не Польшу, а Германию, Францию? Там, конечно, бОльшая проблема с языком, но обучение бесплатное. Как сегодня ситуация с общежитиями, не знаю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 14:33

  Дюрі-бачі написав:
  adeges написав:Це просто говорить про якість вищої освіти а україні. В 95% випадків - це треш

Не буду сильно ідеалізувати нашу освіту, але все далеко не так погано, як тут розповідають.
Наприклад є досвід роботи з студентами, які здобувають подвійні дипломи в Італії, Польщі, Словаччині. Є досвід ведення курсів на замовлення ІТ фірми.
Набутих знань в університеті цілком достатньо для роботи за фахом.
Також ситуація кардинально змінилась в порівнянні з тим, коли 15 років тому я був студентом: читають значно менше "філерних", не потрібних предметів.

По-моему, у нас проблема, скорее, не в качестве образования, а в отношении к нему.
Когда молодёжь видит невозможность трудоустроиться по полученной профессии, а выпускники работают "кассирами в АТБ", у большинства пропадает стимул учиться.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 14:38

  ЛАД написав:
  akurt написав:
  Shaman написав:а що, польські дипломи визнають у Канаді?

Я не можу дати точну відповідь - щоби не звучало некваліфіковано, але:
- в США визнають і українські дипломи. Навіть приймають на навчання в магістратуру на підставі українських дипломів бакалаврів.
- в Канаді ТОЧНО визнають українські дипломи: зараз в магістратурі навчається син приятелів - після одного з університетів в Україні (і одночасно вже працює - в банку).
Так що думаю, що польські однозначно визнаються.

Ваши примеры подтверждают, что с дипломом бакалавра можно поступить в магистратуру на Западе. Это так и есть.
А вот можно ли работать с украинским дипломом - совсем другой вопрос. Во многих странах нельзя. Насчёт польского не знаю.

И вопрос.
Где Вы смотрите количество поступивших - на https://vstup.osvita.ua/ или на https://vstup.edbo.gov.ua/?

Bolt
Вы не думали посмотреть не Польшу, а Германию, Францию? Там, конечно, бОльшая проблема с языком, но обучение бесплатное. Как сегодня ситуация с общежитиями, не знаю.

На Германию смотрю для старшей дочери которая на третий курс нем. Филологии перейшла. Пробовать поступать туда в магистратуру.(где бы узнать, как выглядит этот процесс)
С малым вряд ли потянем. Потому поступление куда нибудь во Львове , для диплома. И так, племяш жены постарается натягать его на тестировщика.
Потенциальные 10-12куе/год в той же Польше за учёбу с проживанием не потянем. 😟
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 14:44

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:По-моему, у нас проблема, скорее, не в качестве образования, а в отношении к нему.
Когда молодёжь видит невозможность трудоустроиться по полученной профессии, а выпускники работают "кассирами в АТБ", у большинства пропадает стимул учиться.

Проблема комплексна і не передбачає простого вирішення навіть за наявності фінансування. Без фінансування її вирішити неможливо.
Серйозні проблеми з мотивацією є навіть серед студентів, які навчаються на спеціальностях, пов'язаних з ІТ, коли були хороші перспективи працевлаштування (наприклад: направили на практику на фірму 10 студентів, директор каже, що візьме 3 кращих на роботу, а в результаті тільки 1 студент сумлінно виконував всі завдання, решті - "достатньо мінімального балу").
Для якісної освіти одна з першочергових потреб: 30-60% студентів виганяти після першої сесії.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 14 сер, 2023 14:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 14:56

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:По-моему, у нас проблема, скорее, не в качестве образования, а в отношении к нему.
Когда молодёжь видит невозможность трудоустроиться по полученной профессии, а выпускники работают "кассирами в АТБ", у большинства пропадает стимул учиться.

Проблема комплексна і не передбачає простого вирішення навіть за наявності фінансування. Без фінансування її вирішити неможливо.

Согласен.
Но мне кажется, что даже хорошее финансирование не решит проблему.
Если молодёжь будет видеть, что образование в стране не востребовано, то зачем учиться?
Разве что для выезда за границу. Но тогда зачем государству финансировать это?

Пока писал, Вы дописали пост. :)
Серйозні проблеми з мотивацією є навіть серед студентів, які навчаються на спеціальностях, пов'язаних з ІТ, коли були хороші перспективи працевлаштування.

Это уже удивительно. У них-то почему? :shock:
Для якісної освіти одна з першочергових потреб: 30-60% студентів виганяти після першої сесії

В моё время примерно так и было. У нас после первого курса, если не ошибаюсь, из 180 поступивших на стационар осталось 120. На заочном была вообще катастрофа.
Но для этого, как понимаю, надо сократить штаты вузов?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 15:04

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:Но для этого, как понимаю, надо сократить штаты вузов?
Звісно. Якщо грубо округлити, то діє правило 10 студентів == 1 ставка.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 15:06

  Bolt написав:..............
Пробовать поступать туда в магистратуру.(где бы узнать, как выглядит этот процесс)

Проще всего написать запросы в немецкие вузы. И лучше не затягивать.
С малым вряд ли потянем. Потому поступление куда нибудь во Львове , для диплома. И так, племяш жены постарается натягать его на тестировщика.
Потенциальные 10-12куе/год в той же Польше за учёбу с проживанием не потянем. 😟

Почему и говорю о Германии-Франции. Может оказаться дешевле, если решится проблема с общежитием.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 15:07

  Ой+ написав:
  adeges написав:Це просто говорить про якість вищої освіти а україні. В 95% випадків - це треш

Вища освіта надається вже на 99% сформованим батьками, дошкільними і шкільними закладами особистостям. Чи Ви чекаєте, що запущена 17-18 річна "дитина" раптом прозріє і зробить якийсь розчудесний стрибок у розвитку?


Я говорю саме про якість освіти. В мене є особистий досвід. Я був той самий, прозрілий або непрозрілий, проте якість освіти розрізнялась на порядок, як і його результативність.
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