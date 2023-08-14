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#<1 ... 1096109710981099> Додано: Пон 14 сер, 2023 13:57 Shaman написав: а що, польські дипломи визнають у Канаді? а що, польські дипломи визнають у Канаді?

Я не можу дати точну відповідь - щоби не звучало некваліфіковано, але:

- в США визнають і українські дипломи. Навіть приймають на навчання в магістратуру на підставі українських дипломів бакалаврів.

- в Канаді ТОЧНО визнають українські дипломи: зараз в магістратурі навчається син приятелів - після одного з університетів в Україні (і одночасно вже працює - в банку).

Так що думаю, що польські однозначно визнаються. Я не можу дати точну відповідь - щоби не звучало некваліфіковано, але:- в США визнають і українські дипломи. Навіть приймають на навчання в магістратуру на підставі українських дипломів бакалаврів.- в Канаді ТОЧНО визнають українські дипломи: зараз в магістратурі навчається син приятелів - після одного з університетів в Україні (і одночасно вже працює - в банку).Так що думаю, що польські однозначно визнаються. akurt

Повідомлень: 8181 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3235 раз. Подякували: 1110 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 сер, 2023 14:06 Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: А если собирается возвращаться? Или он за год успевает понять. что в Украине нет смысла в высшем образовании? А если собирается возвращаться? Или он за год успевает понять. что в Украине нет смысла в высшем образовании?

До війни поверталось менше половини. З початком війни повертаються одиниці. До війни поверталось менше половини. З початком війни повертаються одиниці.

Это понятно.

Пока идёт война, возвращаться не будут.

До войны, если правильно понимаю, ехали чаще те, кто ориентировался на ПМЖ.

Сейчас, в основном, беженцы, которые всё же в большинстве (пока?) думают о возврате после войны.



ЛАД написав: 1-й пункт - это перераспределение студентов между вузами, но не уменьшение общего количества поступающих 1-й пункт - это перераспределение студентов между вузами, но не уменьшение общего количества поступающих

Цього року у Львові і Києві набір на рівні минулого року. Решта набрали гірше: Ужгород, Чернівці і т.д. ще терпимо (відтік власних абітурієнтів частково компенсується ВПО), а от в Харкові, Херсоні і т.д. взагалі повний провал.

Надмірна централізація ніколи не є корисною. Цього року у Львові і Києві набір на рівні минулого року. Решта набрали гірше: Ужгород, Чернівці і т.д. ще терпимо (відтік власних абітурієнтів частково компенсується ВПО), а от в Харкові, Херсоні і т.д. взагалі повний провал.Надмірна централізація ніколи не є корисною.

Харьков, Херсон и т.д. - понятно. Ещё не все харьковчане вернулись. Кому хочется ехать в прифронтовые города. Если в Киеве, Львове и т.д. всё же будут занятия офлайн, то в Харькове, Херсоне сомнительно.

Чрезмерная централизация, действительно, плохо. Но такое явление было всегда - всегда в наиболее авторитетных крупных вузах в больших городах конкурсы были значительно выше, чем в периферийных.

Но тут пишут о снижении числа абитуриентов вообще в Украине. Демографией это не объясняется. По сравнению с прошлым годом можно объяснить аномальным приростом в прошлом году. К 2021 можно понять снижение, но не катастрофическое. Это понятно.Пока идёт война, возвращаться не будут.До войны, если правильно понимаю, ехали чаще те, кто ориентировался на ПМЖ.Сейчас, в основном, беженцы, которые всё же в большинстве (пока?) думают о возврате после войны.Харьков, Херсон и т.д. - понятно. Ещё не все харьковчане вернулись. Кому хочется ехать в прифронтовые города. Если в Киеве, Львове и т.д. всё же будут занятия офлайн, то в Харькове, Херсоне сомнительно.Чрезмерная централизация, действительно, плохо. Но такое явление было всегда - всегда в наиболее авторитетных крупных вузах в больших городах конкурсы были значительно выше, чем в периферийных.Но тут пишут о снижении числа абитуриентов вообще в Украине. Демографией это не объясняется. По сравнению с прошлым годом можно объяснить аномальным приростом в прошлом году. К 2021 можно понять снижение, но не катастрофическое. ЛАД 2 Повідомлень: 25466 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5091 раз. Подякували: 4736 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 сер, 2023 14:24 akurt написав: Shaman написав: а що, польські дипломи визнають у Канаді? а що, польські дипломи визнають у Канаді?

Я не можу дати точну відповідь - щоби не звучало некваліфіковано, але:

- в США визнають і українські дипломи. Навіть приймають на навчання в магістратуру на підставі українських дипломів бакалаврів.

- в Канаді ТОЧНО визнають українські дипломи: зараз в магістратурі навчається син приятелів - після одного з університетів в Україні (і одночасно вже працює - в банку).

Так що думаю, що польські однозначно визнаються. Я не можу дати точну відповідь - щоби не звучало некваліфіковано, але:- в США визнають і українські дипломи. Навіть приймають на навчання в магістратуру на підставі українських дипломів бакалаврів.- в Канаді ТОЧНО визнають українські дипломи: зараз в магістратурі навчається син приятелів - після одного з університетів в Україні (і одночасно вже працює - в банку).Так що думаю, що польські однозначно визнаються.

Ваши примеры подтверждают, что с дипломом бакалавра можно поступить в магистратуру на Западе. Это так и есть.

А вот можно ли работать с украинским дипломом - совсем другой вопрос. Во многих странах нельзя. Насчёт польского не знаю.



И вопрос.

Где Вы смотрите количество поступивших - на https://vstup.osvita.ua/ или на https://vstup.edbo.gov.ua/ ?



Bolt

Вы не думали посмотреть не Польшу, а Германию, Францию? Там, конечно, бОльшая проблема с языком, но обучение бесплатное. Как сегодня ситуация с общежитиями, не знаю. Ваши примеры подтверждают, что с дипломом бакалавра можно поступить в магистратуру на Западе. Это так и есть.А вот можно ли работать с украинским дипломом - совсем другой вопрос. Во многих странах нельзя. Насчёт польского не знаю.И вопрос.Где Вы смотрите количество поступивших - наили наВы не думали посмотреть не Польшу, а Германию, Францию? Там, конечно, бОльшая проблема с языком, но обучение бесплатное. Как сегодня ситуация с общежитиями, не знаю. ЛАД 2 Повідомлень: 25466 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5091 раз. Подякували: 4736 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 сер, 2023 14:33 Дюрі-бачі написав: adeges написав: Це просто говорить про якість вищої освіти а україні. В 95% випадків - це треш Це просто говорить про якість вищої освіти а україні. В 95% випадків - це треш

Не буду сильно ідеалізувати нашу освіту, але все далеко не так погано, як тут розповідають.

Наприклад є досвід роботи з студентами, які здобувають подвійні дипломи в Італії, Польщі, Словаччині. Є досвід ведення курсів на замовлення ІТ фірми.

Набутих знань в університеті цілком достатньо для роботи за фахом.

Також ситуація кардинально змінилась в порівнянні з тим, коли 15 років тому я був студентом: читають значно менше "філерних", не потрібних предметів. Не буду сильно ідеалізувати нашу освіту, але все далеко не так погано, як тут розповідають.Наприклад є досвід роботи з студентами, які здобувають подвійні дипломи в Італії, Польщі, Словаччині. Є досвід ведення курсів на замовлення ІТ фірми.Набутих знань в університеті цілком достатньо для роботи за фахом.Також ситуація кардинально змінилась в порівнянні з тим, коли 15 років тому я був студентом: читають значно менше "філерних", не потрібних предметів.

По-моему, у нас проблема, скорее, не в качестве образования, а в отношении к нему.

Когда молодёжь видит невозможность трудоустроиться по полученной профессии, а выпускники работают "кассирами в АТБ", у большинства пропадает стимул учиться. По-моему, у нас проблема, скорее, не в качестве образования, а в отношении к нему.Когда молодёжь видит невозможность трудоустроиться по полученной профессии, а выпускники работают "кассирами в АТБ", у большинства пропадает стимул учиться. ЛАД 2 Повідомлень: 25466 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5091 раз. Подякували: 4736 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 сер, 2023 14:38 ЛАД написав: akurt написав: Shaman написав: а що, польські дипломи визнають у Канаді? а що, польські дипломи визнають у Канаді?

Я не можу дати точну відповідь - щоби не звучало некваліфіковано, але:

- в США визнають і українські дипломи. Навіть приймають на навчання в магістратуру на підставі українських дипломів бакалаврів.

- в Канаді ТОЧНО визнають українські дипломи: зараз в магістратурі навчається син приятелів - після одного з університетів в Україні (і одночасно вже працює - в банку).

Так що думаю, що польські однозначно визнаються. Я не можу дати точну відповідь - щоби не звучало некваліфіковано, але:- в США визнають і українські дипломи. Навіть приймають на навчання в магістратуру на підставі українських дипломів бакалаврів.- в Канаді ТОЧНО визнають українські дипломи: зараз в магістратурі навчається син приятелів - після одного з університетів в Україні (і одночасно вже працює - в банку).Так що думаю, що польські однозначно визнаються.

Ваши примеры подтверждают, что с дипломом бакалавра можно поступить в магистратуру на Западе. Это так и есть.

А вот можно ли работать с украинским дипломом - совсем другой вопрос. Во многих странах нельзя. Насчёт польского не знаю.



И вопрос.

Где Вы смотрите количество поступивших - на https://vstup.osvita.ua/ или на https://vstup.edbo.gov.ua/ ?



Bolt

Вы не думали посмотреть не Польшу, а Германию, Францию? Там, конечно, бОльшая проблема с языком, но обучение бесплатное. Как сегодня ситуация с общежитиями, не знаю. Ваши примеры подтверждают, что с дипломом бакалавра можно поступить в магистратуру на Западе. Это так и есть.А вот можно ли работать с украинским дипломом - совсем другой вопрос. Во многих странах нельзя. Насчёт польского не знаю.И вопрос.Где Вы смотрите количество поступивших - наили наВы не думали посмотреть не Польшу, а Германию, Францию? Там, конечно, бОльшая проблема с языком, но обучение бесплатное. Как сегодня ситуация с общежитиями, не знаю.

На Германию смотрю для старшей дочери которая на третий курс нем. Филологии перейшла. Пробовать поступать туда в магистратуру.(где бы узнать, как выглядит этот процесс)

С малым вряд ли потянем. Потому поступление куда нибудь во Львове , для диплома. И так, племяш жены постарается натягать его на тестировщика.

Потенциальные 10-12куе/год в той же Польше за учёбу с проживанием не потянем. 😟 На Германию смотрю для старшей дочери которая на третий курс нем. Филологии перейшла. Пробовать поступать туда в магистратуру.(где бы узнать, как выглядит этот процесс)С малым вряд ли потянем. Потому поступление куда нибудь во Львове , для диплома. И так, племяш жены постарается натягать его на тестировщика.Потенциальные 10-12куе/год в той же Польше за учёбу с проживанием не потянем. 😟 Bolt Повідомлень: 2213 З нами з: 09.11.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 161 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 сер, 2023 14:44 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: По-моему, у нас проблема, скорее, не в качестве образования, а в отношении к нему.

Когда молодёжь видит невозможность трудоустроиться по полученной профессии, а выпускники работают "кассирами в АТБ", у большинства пропадает стимул учиться. По-моему, у нас проблема, скорее, не в качестве образования, а в отношении к нему.Когда молодёжь видит невозможность трудоустроиться по полученной профессии, а выпускники работают "кассирами в АТБ", у большинства пропадает стимул учиться.

Проблема комплексна і не передбачає простого вирішення навіть за наявності фінансування. Без фінансування її вирішити неможливо.

Серйозні проблеми з мотивацією є навіть серед студентів, які навчаються на спеціальностях, пов'язаних з ІТ, коли були хороші перспективи працевлаштування (наприклад: направили на практику на фірму 10 студентів, директор каже, що візьме 3 кращих на роботу, а в результаті тільки 1 студент сумлінно виконував всі завдання, решті - "достатньо мінімального балу").

Для якісної освіти одна з першочергових потреб: 30-60% студентів виганяти після першої сесії. Проблема комплексна і не передбачає простого вирішення навіть за наявності фінансування. Без фінансування її вирішити неможливо.Серйозні проблеми з мотивацією є навіть серед студентів, які навчаються на спеціальностях, пов'язаних з ІТ, коли були хороші перспективи працевлаштування (наприклад: направили на практику на фірму 10 студентів, директор каже, що візьме 3 кращих на роботу, а в результаті тільки 1 студент сумлінно виконував всі завдання, решті - "достатньо мінімального балу").Для якісної освіти одна з першочергових потреб: 30-60% студентів виганяти після першої сесії. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 14 сер, 2023 14:59, всього редагувалось 2 разів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1149 З нами з: 29.07.22 Подякував: 142 раз. Подякували: 113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 сер, 2023 14:56 Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: По-моему, у нас проблема, скорее, не в качестве образования, а в отношении к нему.

Когда молодёжь видит невозможность трудоустроиться по полученной профессии, а выпускники работают "кассирами в АТБ", у большинства пропадает стимул учиться. По-моему, у нас проблема, скорее, не в качестве образования, а в отношении к нему.Когда молодёжь видит невозможность трудоустроиться по полученной профессии, а выпускники работают "кассирами в АТБ", у большинства пропадает стимул учиться.

Проблема комплексна і не передбачає простого вирішення навіть за наявності фінансування. Без фінансування її вирішити неможливо. Проблема комплексна і не передбачає простого вирішення навіть за наявності фінансування. Без фінансування її вирішити неможливо.

Согласен.

Но мне кажется, что даже хорошее финансирование не решит проблему.

Если молодёжь будет видеть, что образование в стране не востребовано, то зачем учиться?

Разве что для выезда за границу. Но тогда зачем государству финансировать это?



Пока писал, Вы дописали пост.

Серйозні проблеми з мотивацією є навіть серед студентів, які навчаються на спеціальностях, пов'язаних з ІТ, коли були хороші перспективи працевлаштування.

Это уже удивительно. У них-то почему?

Для якісної освіти одна з першочергових потреб: 30-60% студентів виганяти після першої сесії

В моё время примерно так и было. У нас после первого курса, если не ошибаюсь, из 180 поступивших на стационар осталось 120. На заочном была вообще катастрофа.

Но для этого, как понимаю, надо сократить штаты вузов? Согласен.Но мне кажется, что даже хорошее финансирование не решит проблему.Если молодёжь будет видеть, что образование в стране не востребовано, то зачем учиться?Разве что для выезда за границу. Но тогда зачем государству финансировать это?Пока писал, Вы дописали пост.Это уже удивительно. У них-то почему?В моё время примерно так и было. У нас после первого курса, если не ошибаюсь, из 180 поступивших на стационар осталось 120. На заочном была вообще катастрофа.Но для этого, как понимаю, надо сократить штаты вузов? ЛАД 2 Повідомлень: 25466 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5091 раз. Подякували: 4736 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 сер, 2023 15:04 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Но для этого, как понимаю, надо сократить штаты вузов? Но для этого, как понимаю, надо сократить штаты вузов? Звісно. Якщо грубо округлити, то діє правило 10 студентів == 1 ставка. Звісно. Якщо грубо округлити, то діє правило 10 студентів == 1 ставка. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1149 З нами з: 29.07.22 Подякував: 142 раз. Подякували: 113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 сер, 2023 15:06 Bolt написав: ..............

Пробовать поступать туда в магистратуру.(где бы узнать, как выглядит этот процесс) ..............Пробовать поступать туда в магистратуру.(где бы узнать, как выглядит этот процесс)

Проще всего написать запросы в немецкие вузы. И лучше не затягивать.

С малым вряд ли потянем. Потому поступление куда нибудь во Львове , для диплома. И так, племяш жены постарается натягать его на тестировщика.

Потенциальные 10-12куе/год в той же Польше за учёбу с проживанием не потянем. 😟

Почему и говорю о Германии-Франции. Может оказаться дешевле, если решится проблема с общежитием. Проще всего написать запросы в немецкие вузы. И лучше не затягивать.Почему и говорю о Германии-Франции. Может оказаться дешевле, если решится проблема с общежитием. ЛАД 2 Повідомлень: 25466 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5091 раз. Подякували: 4736 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 сер, 2023 15:07 Ой+ написав: adeges написав: Це просто говорить про якість вищої освіти а україні. В 95% випадків - це треш Це просто говорить про якість вищої освіти а україні. В 95% випадків - це треш

Вища освіта надається вже на 99% сформованим батьками, дошкільними і шкільними закладами особистостям. Чи Ви чекаєте, що запущена 17-18 річна "дитина" раптом прозріє і зробить якийсь розчудесний стрибок у розвитку? Вища освіта надається вже на 99% сформованим батьками, дошкільними і шкільними закладами особистостям. Чи Ви чекаєте, що запущена 17-18 річна "дитина" раптом прозріє і зробить якийсь розчудесний стрибок у розвитку?



Я говорю саме про якість освіти. В мене є особистий досвід. Я був той самий, прозрілий або непрозрілий, проте якість освіти розрізнялась на порядок, як і його результативність. Я говорю саме про якість освіти. В мене є особистий досвід. Я був той самий, прозрілий або непрозрілий, проте якість освіти розрізнялась на порядок, як і його результативність. adeges Повідомлень: 4344 З нами з: 14.03.06 Подякував: 397 раз. Подякували: 1000 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1096109710981099> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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