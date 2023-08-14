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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 сер, 2023 15:11
ЛАД написав: Bolt написав:
..............
Пробовать поступать туда в магистратуру.(где бы узнать, как выглядит этот процесс)
Проще всего написать запросы в немецкие вузы. И лучше не затягивать.
С малым вряд ли потянем. Потому поступление куда нибудь во Львове , для диплома. И так, племяш жены постарается натягать его на тестировщика.
Потенциальные 10-12куе/год в той же Польше за учёбу с проживанием не потянем. 😟
Почему и говорю о Германии-Франции. Может оказаться дешевле, если решится проблема с общежитием.
За два года?
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Додано: Пон 14 сер, 2023 15:13
ЛАД написав: Bolt написав:
..............
Пробовать поступать туда в магистратуру.(где бы узнать, как выглядит этот процесс)
Проще всего написать запросы в немецкие вузы. И лучше не затягивать.
С малым вряд ли потянем. Потому поступление куда нибудь во Львове , для диплома. И так, племяш жены постарается натягать его на тестировщика.
Потенциальные 10-12куе/год в той же Польше за учёбу с проживанием не потянем. 😟
Почему и говорю о Германии-Франции. Может оказаться дешевле, если решится проблема с общежитием.
По уровню не потянет. Ща сижу с ним программу пятого класса по математике повторяю. Со скрипом. Напрочь отсутсвует математическая логика. Всё наглухо убито смартфон ом.В украинский ВУЗ так сяк ещё затолкаем, хотя-бы через мотивационное письмо.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 15:19
ЛАД написав:
Это уже удивительно. У них-то почему?
Потрібно проводити наукові дослідження педагогам та психологам.
З моєї спрощеної точки зору: молодь бачить блогерів, які отримують мільйони за якусь дурню (розрив поколінь, адже мені абсолютно не ясно навіщо дивитись як хтось ображає касирів чи копіює танець з фільму) і "красиво живуть на камеру", тому не хоче нічого робити і так само "красиво жити", вважає, що пахають тільки "лохи". А батьки часто забивають на виховання дітей повністю.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Пон 14 сер, 2023 15:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 15:38
ЛАД написав:
По-моему, у нас проблема, скорее, не в качестве образования, а в отношении к нему.
Если под отношением к образованию понимать завышенные ожидания, это можно назвать проблемой.
Если речь о желании учиться, я проблемы не вижу. Во все времена дипломов выдавали много, а настоящее образование получали единицы. Если человек хочет учиться, очерченной программы вуза ему достаточно. При походе за дипломом, самые гениальные преподаватели бессильны.
Много мест в вузах нужно хотя бы для того, чтобы те, кто может учиться (не всегда они лучше всех сдают экзамены) не остались за бортом.
В том, что люди с коридорным высшим образованием работают кассирами, я тоже беды не вижу. Они, по крайней мере, имели шанс поучиться и понять, что высокая наука не для них.
Предлагаю ко всему этому относиться как к естественному отбору.
ЗЫ Ворчание по поводу качества образования и качества образовывающихся я помню столько, сколько помню себя. Вспомните рапространенное приветствие молодому специалисту: "Теперь забудь все, чему тебя учили в институте, и начинаем учиться работать".
Bolt написав:
Всё наглухо убито смартфон ом.
А вот это проблема!
Сначала мы себя избавили от большей части физического труда, в результате чего атрофировались мышцы, а теперь компьютерная техника помогает атрофировать мозги.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 15:43
Сибарит написав:
"Теперь забудь все, чему тебя учили в институте, и начинаем учиться работать"
От ця концепція цілком змінилась. Створення НАЗЯВО спонукало до серйозних змін і тепер йде співпраця з роботодавцями, зокрема частину курсів ведуть працівники тих компаній, які шукають собі кадри серед студентів.
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