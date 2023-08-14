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#<1 ... 1096109710981099 Додано: Пон 14 сер, 2023 15:11 ЛАД написав: Bolt написав: ..............

Пробовать поступать туда в магистратуру.(где бы узнать, как выглядит этот процесс) ..............Пробовать поступать туда в магистратуру.(где бы узнать, как выглядит этот процесс)

Проще всего написать запросы в немецкие вузы. И лучше не затягивать.

С малым вряд ли потянем. Потому поступление куда нибудь во Львове , для диплома. И так, племяш жены постарается натягать его на тестировщика.

Потенциальные 10-12куе/год в той же Польше за учёбу с проживанием не потянем. 😟

Почему и говорю о Германии-Франции. Может оказаться дешевле, если решится проблема с общежитием. Проще всего написать запросы в немецкие вузы. И лучше не затягивать.Почему и говорю о Германии-Франции. Может оказаться дешевле, если решится проблема с общежитием.

За два года? За два года? Bolt Повідомлень: 2213 З нами з: 09.11.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 161 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 сер, 2023 15:13 ЛАД написав: Bolt написав: ..............

Пробовать поступать туда в магистратуру.(где бы узнать, как выглядит этот процесс) ..............Пробовать поступать туда в магистратуру.(где бы узнать, как выглядит этот процесс)

Проще всего написать запросы в немецкие вузы. И лучше не затягивать.

С малым вряд ли потянем. Потому поступление куда нибудь во Львове , для диплома. И так, племяш жены постарается натягать его на тестировщика.

Потенциальные 10-12куе/год в той же Польше за учёбу с проживанием не потянем. 😟

Почему и говорю о Германии-Франции. Может оказаться дешевле, если решится проблема с общежитием. Проще всего написать запросы в немецкие вузы. И лучше не затягивать.Почему и говорю о Германии-Франции. Может оказаться дешевле, если решится проблема с общежитием.

По уровню не потянет. Ща сижу с ним программу пятого класса по математике повторяю. Со скрипом. Напрочь отсутсвует математическая логика. Всё наглухо убито смартфон ом.В украинский ВУЗ так сяк ещё затолкаем, хотя-бы через мотивационное письмо. По уровню не потянет. Ща сижу с ним программу пятого класса по математике повторяю. Со скрипом. Напрочь отсутсвует математическая логика. Всё наглухо убито смартфон ом.В украинский ВУЗ так сяк ещё затолкаем, хотя-бы через мотивационное письмо. Bolt Повідомлень: 2213 З нами з: 09.11.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 161 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 сер, 2023 15:19 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Это уже удивительно. У них-то почему? Это уже удивительно. У них-то почему? Потрібно проводити наукові дослідження педагогам та психологам.

З моєї спрощеної точки зору: молодь бачить блогерів, які отримують мільйони за якусь дурню (розрив поколінь, адже мені абсолютно не ясно навіщо дивитись як хтось ображає касирів чи копіює танець з фільму) і "красиво живуть на камеру", тому не хоче нічого робити і так само "красиво жити", вважає, що пахають тільки "лохи". А батьки часто забивають на виховання дітей повністю. Потрібно проводити наукові дослідження педагогам та психологам.З моєї спрощеної точки зору: молодь бачить блогерів, які отримують мільйони за якусь дурню (розрив поколінь, адже мені абсолютно не ясно навіщо дивитись як хтось ображає касирів чи копіює танець з фільму) і "красиво живуть на камеру", тому не хоче нічого робити і так само "красиво жити", вважає, що пахають тільки "лохи". А батьки часто забивають на виховання дітей повністю. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 14 сер, 2023 15:38, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1151 З нами з: 29.07.22 Подякував: 142 раз. Подякували: 113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 сер, 2023 15:38 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: По-моему, у нас проблема, скорее, не в качестве образования, а в отношении к нему. По-моему, у нас проблема, скорее, не в качестве образования, а в отношении к нему.

Если под отношением к образованию понимать завышенные ожидания, это можно назвать проблемой.

Если речь о желании учиться, я проблемы не вижу. Во все времена дипломов выдавали много, а настоящее образование получали единицы. Если человек хочет учиться, очерченной программы вуза ему достаточно. При походе за дипломом, самые гениальные преподаватели бессильны.

Много мест в вузах нужно хотя бы для того, чтобы те, кто может учиться (не всегда они лучше всех сдают экзамены) не остались за бортом.

В том, что люди с коридорным высшим образованием работают кассирами, я тоже беды не вижу. Они, по крайней мере, имели шанс поучиться и понять, что высокая наука не для них.

Предлагаю ко всему этому относиться как к естественному отбору.



ЗЫ Ворчание по поводу качества образования и качества образовывающихся я помню столько, сколько помню себя. Вспомните рапространенное приветствие молодому специалисту: "Теперь забудь все, чему тебя учили в институте, и начинаем учиться работать".

Bolt написав: Всё наглухо убито смартфон ом. Всё наглухо убито смартфон ом.

А вот это проблема!

Сначала мы себя избавили от большей части физического труда, в результате чего атрофировались мышцы, а теперь компьютерная техника помогает атрофировать мозги. Если под отношением к образованию понимать завышенные ожидания, это можно назвать проблемой.Если речь о желании учиться, я проблемы не вижу. Во все времена дипломов выдавали много, а настоящее образование получали единицы. Если человек хочет учиться, очерченной программы вуза ему достаточно. При походе за дипломом, самые гениальные преподаватели бессильны.Много мест в вузах нужно хотя бы для того, чтобы те, кто может учиться (не всегда они лучше всех сдают экзамены) не остались за бортом.В том, что люди с коридорным высшим образованием работают кассирами, я тоже беды не вижу. Они, по крайней мере, имели шанс поучиться и понять, что высокая наука не для них.Предлагаю ко всему этому относиться как к естественному отбору.ЗЫ Ворчание по поводу качества образования и качества образовывающихся я помню столько, сколько помню себя. Вспомните рапространенное приветствие молодому специалисту: "Теперь забудь все, чему тебя учили в институте, и начинаем учиться работать".А вот это проблема!Сначала мы себя избавили от большей части физического труда, в результате чего атрофировались мышцы, а теперь компьютерная техника помогает атрофировать мозги. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7068 З нами з: 02.09.15 Подякував: 5998 раз. Подякували: 19509 раз. Профіль 102 54 33 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 сер, 2023 15:43 Re: Еміграція, заробітчанство Сибарит написав: "Теперь забудь все, чему тебя учили в институте, и начинаем учиться работать" "Теперь забудь все, чему тебя учили в институте, и начинаем учиться работать" От ця концепція цілком змінилась. Створення НАЗЯВО спонукало до серйозних змін і тепер йде співпраця з роботодавцями, зокрема частину курсів ведуть працівники тих компаній, які шукають собі кадри серед студентів. От ця концепція цілком змінилась. Створення НАЗЯВО спонукало до серйозних змін і тепер йде співпраця з роботодавцями, зокрема частину курсів ведуть працівники тих компаній, які шукають собі кадри серед студентів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1151 З нами з: 29.07.22 Подякував: 142 раз. Подякували: 113 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1096109710981099 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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