Додано: Пон 14 сер, 2023 17:41

ЛАД написав: Но для этого, как понимаю, надо сократить штаты вузов? Но для этого, как понимаю, надо сократить штаты вузов?

Саме в цьому - в кадрах - основна проблема.Не в фінансуванні - його було достатньо, але воно все це фінансування роками і десятиріччями виводилося через тендери на неіснуючі послуги в певні кишені.Показово: на початку цього року в Фейсбук одна група співробітників дуже пишалася оновленням лабораторного обладнання: це настінний стенд розмірами 1,40 на 1,60 м. Це все оновлення років за 15. Майже плакат на стіні.Друга складова частина кадрової проблеми: тримання пристаркуватих викладачів, яким за 70. Зовсім меркантильній інтерес ректорів, які сидять на посадах по 20 років: посада грошовита, але треба пройти через вибори, у Вченій раді треба мати стабільну більшість, яка завжди під час сну на засіданні проголосує «За!».В цьому смислі цікава історія з одним з ректорів одного київського університету: призначена людина була дуже мудрою (не в формулах), а в тому, що на момент призначення університет володів чотирма службовими квартирами. Хотілося прибрати до рук всі чотири (бо саме 4 вже мав), але почати з найкращої - 4-и кімнатної.Для цього треба було заручитися підтримкою більшості членів Вченої ради.Ну ось почалася клопітка робота: спочатку на кожного складалося досʼє, визначалося коло осіб, з якими товаришує, від кого залежить, вивчався компромат (коханки хабарі секс) і йшла робота по тому, щоби була кожна людина лояльною.Не до хВормул та теоХрем було: на кону: 4 (чотири, Карл!) квартири! В Києві, Карл!Тому найважливішим є старе гасло: «Кадри вирішують все!»