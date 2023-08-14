|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 сер, 2023 15:11
ЛАД написав: Bolt написав:
..............
Пробовать поступать туда в магистратуру.(где бы узнать, как выглядит этот процесс)
Проще всего написать запросы в немецкие вузы. И лучше не затягивать.
С малым вряд ли потянем. Потому поступление куда нибудь во Львове , для диплома. И так, племяш жены постарается натягать его на тестировщика.
Потенциальные 10-12куе/год в той же Польше за учёбу с проживанием не потянем. 😟
Почему и говорю о Германии-Франции. Может оказаться дешевле, если решится проблема с общежитием.
За два года?
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2214
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 сер, 2023 15:13
ЛАД написав: Bolt написав:
..............
Пробовать поступать туда в магистратуру.(где бы узнать, как выглядит этот процесс)
Проще всего написать запросы в немецкие вузы. И лучше не затягивать.
С малым вряд ли потянем. Потому поступление куда нибудь во Львове , для диплома. И так, племяш жены постарается натягать его на тестировщика.
Потенциальные 10-12куе/год в той же Польше за учёбу с проживанием не потянем. 😟
Почему и говорю о Германии-Франции. Может оказаться дешевле, если решится проблема с общежитием.
По уровню не потянет. Ща сижу с ним программу пятого класса по математике повторяю. Со скрипом. Напрочь отсутсвует математическая логика. Всё наглухо убито смартфон ом.В украинский ВУЗ так сяк ещё затолкаем, хотя-бы через мотивационное письмо.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2214
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 сер, 2023 15:19
ЛАД написав:
Это уже удивительно. У них-то почему?
Потрібно проводити наукові дослідження педагогам та психологам.
З моєї спрощеної точки зору: молодь бачить блогерів, які отримують мільйони за якусь дурню (розрив поколінь, адже мені абсолютно не ясно навіщо дивитись як хтось ображає касирів чи копіює танець з фільму) і "красиво живуть на камеру", тому не хоче нічого робити і так само "красиво жити", вважає, що пахають тільки "лохи". А батьки часто забивають на виховання дітей повністю.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Пон 14 сер, 2023 15:38, всього редагувалось 1 раз.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 1163
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 142 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 сер, 2023 15:38
ЛАД написав:
По-моему, у нас проблема, скорее, не в качестве образования, а в отношении к нему.
Если под отношением к образованию понимать завышенные ожидания, это можно назвать проблемой.
Если речь о желании учиться, я проблемы не вижу. Во все времена дипломов выдавали много, а настоящее образование получали единицы. Если человек хочет учиться, очерченной программы вуза ему достаточно. При походе за дипломом, самые гениальные преподаватели бессильны.
Много мест в вузах нужно хотя бы для того, чтобы те, кто может учиться (не всегда они лучше всех сдают экзамены) не остались за бортом.
В том, что люди с коридорным высшим образованием работают кассирами, я тоже беды не вижу. Они, по крайней мере, имели шанс поучиться и понять, что высокая наука не для них.
Предлагаю ко всему этому относиться как к естественному отбору.
ЗЫ Ворчание по поводу качества образования и качества образовывающихся я помню столько, сколько помню себя. Вспомните рапространенное приветствие молодому специалисту: "Теперь забудь все, чему тебя учили в институте, и начинаем учиться работать".
Bolt написав:
Всё наглухо убито смартфон ом.
А вот это проблема!
Сначала мы себя избавили от большей части физического труда, в результате чего атрофировались мышцы, а теперь компьютерная техника помогает атрофировать мозги.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 7068
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 5998 раз.
- Подякували: 19510 раз.
-
- Профіль
-
102
54
33
2
Додано: Пон 14 сер, 2023 15:43
Сибарит написав:
"Теперь забудь все, чему тебя учили в институте, и начинаем учиться работать"
От ця концепція цілком змінилась. Створення НАЗЯВО спонукало до серйозних змін і тепер йде співпраця з роботодавцями, зокрема частину курсів ведуть працівники тих компаній, які шукають собі кадри серед студентів.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 1163
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 142 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 сер, 2023 17:41
ЛАД написав:
Но для этого, как понимаю, надо сократить штаты вузов?
Саме в цьому - в кадрах - основна проблема.
Не в фінансуванні - його було достатньо, але воно все це фінансування роками і десятиріччями виводилося через тендери на неіснуючі послуги в певні кишені.
Показово: на початку цього року в Фейсбук одна група співробітників дуже пишалася оновленням лабораторного обладнання: це настінний стенд розмірами 1,40 на 1,60 м. Це все оновлення років за 15. Майже плакат на стіні.
Друга складова частина кадрової проблеми: тримання пристаркуватих викладачів, яким за 70. Зовсім меркантильній інтерес ректорів, які сидять на посадах по 20 років: посада грошовита, але треба пройти через вибори, у Вченій раді треба мати стабільну більшість, яка завжди під час сну на засіданні проголосує «За!».
В цьому смислі цікава історія з одним з ректорів одного київського університету: призначена людина була дуже мудрою (не в формулах), а в тому, що на момент призначення університет володів чотирма службовими квартирами. Хотілося прибрати до рук всі чотири (бо саме 4 вже мав), але почати з найкращої - 4-и кімнатної.
Для цього треба було заручитися підтримкою більшості членів Вченої ради.
Ну ось почалася клопітка робота: спочатку на кожного складалося досʼє, визначалося коло осіб, з якими товаришує, від кого залежить, вивчався компромат (коханки хабарі секс) і йшла робота по тому, щоби була кожна людина лояльною.
Не до хВормул та теоХрем було: на кону: 4 (чотири, Карл!) квартири! В Києві, Карл!
Тому найважливішим є старе гасло: «Кадри вирішують все!»
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 8182
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3235 раз.
- Подякували: 1110 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 14 сер, 2023 18:27
Дюрі-бачі написав:
Серйозні проблеми з мотивацією є навіть серед студентів, які навчаються на спеціальностях, пов'язаних з ІТ, коли були хороші перспективи працевлаштування (наприклад: направили на практику на фірму 10 студентів, директор каже, що візьме 3 кращих на роботу, а в результаті тільки 1 студент сумлінно виконував всі завдання, решті - "достатньо мінімального балу").
Дуже дивно, коли в мене з'явився шанс світчнутись в ІТ - вджобував 24/7. При тому, що без всяких університетів ітд. Та і зараз ще в підвищенному темпі вджобую.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 8069
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1212 раз.
- Подякували: 1641 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 14 сер, 2023 18:34
Сибарит написав:
Сначала мы себя избавили от большей части физического труда, в результате чего атрофировались мышцы, а теперь компьютерная техника помогает атрофировать мозги.
Можна не погодитися?
Зараз для фіз. вправ у людей все є.
Те ж саме про смартфони/комп. техніку/програми - пам'ятаю коли вчились - ще були таблиці Брадіса, а на інженерний калькулятор збирав 3 місяці гроші. Книги - були - але дорого - купляли дуже рідко.
А зараз все є, в якийсь середній Кіндл за 100 дол. влізе вся Александрійська бібліотека. Інструментів для навчання - мільйони.
Вибачаюсь за оффтоп.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 8069
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1212 раз.
- Подякували: 1641 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 14 сер, 2023 18:38
Дюрі-бачі написав:
З моєї спрощеної точки зору: молодь бачить блогерів, які отримують мільйони за якусь дурню (розрив поколінь, адже мені абсолютно не ясно навіщо дивитись як хтось ображає касирів чи копіює танець з фільму) і "красиво живуть на камеру", тому не хоче нічого робити і так само "красиво жити", вважає, що пахають тільки "лохи". А батьки часто забивають на виховання дітей повністю.
А в 90-2000хх хіба так само не було? Тільки блогерів замініть на рекетирів чи блатних, а лохи - це висококваліфіковані інженери які пішли на базар торгувати кожанками в кращому випадку.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 8069
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1212 раз.
- Подякували: 1641 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 14 сер, 2023 18:42
BIGor В кожного були свої кумири. Я хотів бути як Стів Возняк, який би в тіні Джобса робив щось круте. Більшість друзів хотіли бути Білом Гейтсом і накодити свій Windows...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 1163
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 142 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: The_Rebel
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|