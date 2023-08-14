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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1097109810991100
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 19:03

  BIGor написав:
  Сибарит написав:Сначала мы себя избавили от большей части физического труда, в результате чего атрофировались мышцы, а теперь компьютерная техника помогает атрофировать мозги.

Можна не погодитися?
Зараз для фіз. вправ у людей все є.
Те ж саме про смартфони/комп. техніку/програми - пам'ятаю коли вчились - ще були таблиці Брадіса, а на інженерний калькулятор збирав 3 місяці гроші. Книги - були - але дорого - купляли дуже рідко.
А зараз все є, в якийсь середній Кіндл за 100 дол. влізе вся Александрійська бібліотека. Інструментів для навчання - мільйони.

Вибачаюсь за оффтоп.

Які нафіг таблиці брадіса. Вже десь в 90-му році програмував на мк-61
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 19:12

  Дюрі-бачі написав:Потрібно проводити наукові дослідження педагогам та психологам. З моєї спрощеної точки зору: молодь бачить блогерів, які отримують мільйони за якусь дурню (розрив поколінь, адже мені абсолютно не ясно навіщо дивитись як хтось ображає касирів чи копіює танець з фільму) і "красиво живуть на камеру", тому не хоче нічого робити і так само "красиво жити", вважає, що пахають тільки "лохи". А батьки часто забивають на виховання дітей повністю.

А я думаю нічого не потрібно досліджувати. Світ так часто змінюється, що наше покоління навряд чи може дати правильну пораду теперішнім студентам. Це як у кінці 80-х на початку 90-х багато вчителів/лікарів/технарів/фізиків/хіміків тянули дітей у свою професію, а вони були потім нікому не потрібні навіть з червоним дипломом. А потрібні були різні дільці, банкіри, юристи і тп.
Зараз також нам здається з висоти власного досвіду одне, а насправді якраз вміння показати себе на камеру, робити цікавий контент і тп. може бути більш затребуваним чим задрот айтішник, який боїться людей і тільки вміє, що зубрити нові фрейморки, що устарівають вже по місяцях. Як згадали вище - спочатку у нас забрали фізичний труд, але скоро розумовий у нас також можуть забрати завдяки штучному інтелекту. Тому можливо найбільше і будуть заробляти люди творчі (хай навіть його творчість проявляється в кривлянні на камеру), бо людям захочеться чогось не штучного і вони удуть а це платити - співаки, масажисти, психологи, блогери, танцівники, проститутки і т.п.
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 19:39

  ЛАД написав:
По уровню благосостояния компания условно разделяет украинцев на три группы:

Низкое — 17%. Этой группе не хватает на еду (4%) и одежду (13%)
Среднее — 70%. Не хватает на бытовую технику (41%) и авто (29%).
Высокое — 13%. На жилье не хватает 10%. Только 3% населения не имеют материальных проблем.

Якийсь неправильний розподіл. Я б розподілив так:
Жебраки - 4%. не хватает на еду (4%)
Низькі - 54%. не хватает одежду (13%) и не хватает на бытовую технику (41%)
Середні - 29%. не хватает на авто (29%).
Високі - 13%.

Тепер виглядає більш-менш реалістично. :D
andrijk777
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  #<1 ... 1097109810991100
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