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#<1 ... 1097109810991100 Додано: Пон 14 сер, 2023 19:03 BIGor написав: Сибарит написав: Сначала мы себя избавили от большей части физического труда, в результате чего атрофировались мышцы, а теперь компьютерная техника помогает атрофировать мозги. Сначала мы себя избавили от большей части физического труда, в результате чего атрофировались мышцы, а теперь компьютерная техника помогает атрофировать мозги.

Можна не погодитися?

Зараз для фіз. вправ у людей все є.

Те ж саме про смартфони/комп. техніку/програми - пам'ятаю коли вчились - ще були таблиці Брадіса, а на інженерний калькулятор збирав 3 місяці гроші. Книги - були - але дорого - купляли дуже рідко.

А зараз все є, в якийсь середній Кіндл за 100 дол. влізе вся Александрійська бібліотека. Інструментів для навчання - мільйони.



Вибачаюсь за оффтоп. Можна не погодитися?Зараз для фіз. вправ у людей все є.Те ж саме про смартфони/комп. техніку/програми - пам'ятаю коли вчились - ще були таблиці Брадіса, а на інженерний калькулятор збирав 3 місяці гроші. Книги - були - але дорого - купляли дуже рідко.А зараз все є, в якийсь середній Кіндл за 100 дол. влізе вся Александрійська бібліотека. Інструментів для навчання - мільйони.Вибачаюсь за оффтоп.

Які нафіг таблиці брадіса. Вже десь в 90-му році програмував на мк-61 Які нафіг таблиці брадіса. Вже десь в 90-му році програмував на мк-61 Bolt Повідомлень: 2214 З нами з: 09.11.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 161 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 сер, 2023 19:12 Дюрі-бачі написав: Потрібно проводити наукові дослідження педагогам та психологам. З моєї спрощеної точки зору: молодь бачить блогерів, які отримують мільйони за якусь дурню (розрив поколінь, адже мені абсолютно не ясно навіщо дивитись як хтось ображає касирів чи копіює танець з фільму) і "красиво живуть на камеру", тому не хоче нічого робити і так само "красиво жити", вважає, що пахають тільки "лохи". А батьки часто забивають на виховання дітей повністю. Потрібно проводити наукові дослідження педагогам та психологам. З моєї спрощеної точки зору: молодь бачить блогерів, які отримують мільйони за якусь дурню (розрив поколінь, адже мені абсолютно не ясно навіщо дивитись як хтось ображає касирів чи копіює танець з фільму) і "красиво живуть на камеру", тому не хоче нічого робити і так само "красиво жити", вважає, що пахають тільки "лохи". А батьки часто забивають на виховання дітей повністю.

А я думаю нічого не потрібно досліджувати. Світ так часто змінюється, що наше покоління навряд чи може дати правильну пораду теперішнім студентам. Це як у кінці 80-х на початку 90-х багато вчителів/лікарів/технарів/фізиків/хіміків тянули дітей у свою професію, а вони були потім нікому не потрібні навіть з червоним дипломом. А потрібні були різні дільці, банкіри, юристи і тп.

Зараз також нам здається з висоти власного досвіду одне, а насправді якраз вміння показати себе на камеру, робити цікавий контент і тп. може бути більш затребуваним чим задрот айтішник, який боїться людей і тільки вміє, що зубрити нові фрейморки, що устарівають вже по місяцях. Як згадали вище - спочатку у нас забрали фізичний труд, але скоро розумовий у нас також можуть забрати завдяки штучному інтелекту. Тому можливо найбільше і будуть заробляти люди творчі (хай навіть його творчість проявляється в кривлянні на камеру), бо людям захочеться чогось не штучного і вони удуть а це платити - співаки, масажисти, психологи, блогери, танцівники, проститутки і т.п. А я думаю нічого не потрібно досліджувати. Світ так часто змінюється, що наше покоління навряд чи може дати правильну пораду теперішнім студентам. Це як у кінці 80-х на початку 90-х багато вчителів/лікарів/технарів/фізиків/хіміків тянули дітей у свою професію, а вони були потім нікому не потрібні навіть з червоним дипломом. А потрібні були різні дільці, банкіри, юристи і тп.Зараз також нам здається з висоти власного досвіду одне, а насправді якраз вміння показати себе на камеру, робити цікавий контент і тп. може бути більш затребуваним чим задрот айтішник, який боїться людей і тільки вміє, що зубрити нові фрейморки, що устарівають вже по місяцях. Як згадали вище - спочатку у нас забрали фізичний труд, але скоро розумовий у нас також можуть забрати завдяки штучному інтелекту. Тому можливо найбільше і будуть заробляти люди творчі (хай навіть його творчість проявляється в кривлянні на камеру), бо людям захочеться чогось не штучного і вони удуть а це платити - співаки, масажисти, психологи, блогери, танцівники, проститутки і т.п. The_Rebel

Повідомлень: 89 З нами з: 01.06.19 Подякував: 7 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 сер, 2023 19:39 ЛАД написав: По уровню благосостояния компания условно разделяет украинцев на три группы:



Низкое — 17%. Этой группе не хватает на еду (4%) и одежду (13%)

Среднее — 70%. Не хватает на бытовую технику (41%) и авто (29%).

Высокое — 13%. На жилье не хватает 10%. Только 3% населения не имеют материальных проблем.

Якийсь неправильний розподіл. Я б розподілив так:

Жебраки - 4%. не хватает на еду (4%)

Низькі - 54%. не хватает одежду (13%) и не хватает на бытовую технику (41%)

Середні - 29%. не хватает на авто (29%).

Високі - 13%.



Тепер виглядає більш-менш реалістично. Якийсь неправильний розподіл. Я б розподілив так:Жебраки - 4%. не хватает на еду (4%)Низькі - 54%. не хватает одежду (13%) и не хватает на бытовую технику (41%)Середні - 29%. не хватает на авто (29%).Високі - 13%.Тепер виглядає більш-менш реалістично. andrijk777

Повідомлень: 5036 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 285 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1097109810991100 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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