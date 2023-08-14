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Еміграція, заробітчанство
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Додано: Пон 14 сер, 2023 19:03
BIGor написав: Сибарит написав:
Сначала мы себя избавили от большей части физического труда, в результате чего атрофировались мышцы, а теперь компьютерная техника помогает атрофировать мозги.
Можна не погодитися?
Зараз для фіз. вправ у людей все є.
Те ж саме про смартфони/комп. техніку/програми - пам'ятаю коли вчились - ще були таблиці Брадіса, а на інженерний калькулятор збирав 3 місяці гроші. Книги - були - але дорого - купляли дуже рідко.
А зараз все є, в якийсь середній Кіндл за 100 дол. влізе вся Александрійська бібліотека. Інструментів для навчання - мільйони.
Вибачаюсь за оффтоп.
Які нафіг таблиці брадіса. Вже десь в 90-му році програмував на мк-61
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Додано: Пон 14 сер, 2023 19:12
Дюрі-бачі написав:
Потрібно проводити наукові дослідження педагогам та психологам. З моєї спрощеної точки зору: молодь бачить блогерів, які отримують мільйони за якусь дурню (розрив поколінь, адже мені абсолютно не ясно навіщо дивитись як хтось ображає касирів чи копіює танець з фільму) і "красиво живуть на камеру", тому не хоче нічого робити і так само "красиво жити", вважає, що пахають тільки "лохи". А батьки часто забивають на виховання дітей повністю.
А я думаю нічого не потрібно досліджувати. Світ так часто змінюється, що наше покоління навряд чи може дати правильну пораду теперішнім студентам. Це як у кінці 80-х на початку 90-х багато вчителів/лікарів/технарів/фізиків/хіміків тянули дітей у свою професію, а вони були потім нікому не потрібні навіть з червоним дипломом. А потрібні були різні дільці, банкіри, юристи і тп.
Зараз також нам здається з висоти власного досвіду одне, а насправді якраз вміння показати себе на камеру, робити цікавий контент і тп. може бути більш затребуваним чим задрот айтішник, який боїться людей і тільки вміє, що зубрити нові фрейморки, що устарівають вже по місяцях. Як згадали вище - спочатку у нас забрали фізичний труд, але скоро розумовий у нас також можуть забрати завдяки штучному інтелекту. Тому можливо найбільше і будуть заробляти люди творчі (хай навіть його творчість проявляється в кривлянні на камеру), бо людям захочеться чогось не штучного і вони удуть а це платити - співаки, масажисти, психологи, блогери, танцівники, проститутки і т.п.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 19:39
ЛАД написав:
По уровню благосостояния компания условно разделяет украинцев на три группы:
Низкое — 17%. Этой группе не хватает на еду (4%) и одежду (13%)
Среднее — 70%. Не хватает на бытовую технику (41%) и авто (29%).
Высокое — 13%. На жилье не хватает 10%. Только 3% населения не имеют материальных проблем.
Якийсь неправильний розподіл. Я б розподілив так:
Жебраки - 4%. не хватает на еду (4%)
Низькі - 54%. не хватает одежду (13%) и не хватает на бытовую технику (41%)
Середні - 29%. не хватает на авто (29%).
Високі - 13%.
Тепер виглядає більш-менш реалістично.
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