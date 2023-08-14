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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1098109911001101>
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 19:03

  BIGor написав:
  Сибарит написав:Сначала мы себя избавили от большей части физического труда, в результате чего атрофировались мышцы, а теперь компьютерная техника помогает атрофировать мозги.

Можна не погодитися?
Зараз для фіз. вправ у людей все є.
Те ж саме про смартфони/комп. техніку/програми - пам'ятаю коли вчились - ще були таблиці Брадіса, а на інженерний калькулятор збирав 3 місяці гроші. Книги - були - але дорого - купляли дуже рідко.
А зараз все є, в якийсь середній Кіндл за 100 дол. влізе вся Александрійська бібліотека. Інструментів для навчання - мільйони.

Вибачаюсь за оффтоп.

Які нафіг таблиці брадіса. Вже десь в 90-му році програмував на мк-61
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 19:12

  Дюрі-бачі написав:Потрібно проводити наукові дослідження педагогам та психологам. З моєї спрощеної точки зору: молодь бачить блогерів, які отримують мільйони за якусь дурню (розрив поколінь, адже мені абсолютно не ясно навіщо дивитись як хтось ображає касирів чи копіює танець з фільму) і "красиво живуть на камеру", тому не хоче нічого робити і так само "красиво жити", вважає, що пахають тільки "лохи". А батьки часто забивають на виховання дітей повністю.

А я думаю нічого не потрібно досліджувати. Світ так часто змінюється, що наше покоління навряд чи може дати правильну пораду теперішнім студентам. Це як у кінці 80-х на початку 90-х багато вчителів/лікарів/технарів/фізиків/хіміків тянули дітей у свою професію, а вони були потім нікому не потрібні навіть з червоним дипломом. А потрібні були різні дільці, банкіри, юристи і тп.
Зараз також нам здається з висоти власного досвіду одне, а насправді якраз вміння показати себе на камеру, робити цікавий контент і тп. може бути більш затребуваним чим задрот айтішник, який боїться людей і тільки вміє, що зубрити нові фрейморки, що устарівають вже по місяцях. Як згадали вище - спочатку у нас забрали фізичний труд, але скоро розумовий у нас також можуть забрати завдяки штучному інтелекту. Тому можливо найбільше і будуть заробляти люди творчі (хай навіть його творчість проявляється в кривлянні на камеру), бо людям захочеться чогось не штучного і вони удуть а це платити - співаки, масажисти, психологи, блогери, танцівники, проститутки і т.п.
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 19:39

  ЛАД написав:
По уровню благосостояния компания условно разделяет украинцев на три группы:

Низкое — 17%. Этой группе не хватает на еду (4%) и одежду (13%)
Среднее — 70%. Не хватает на бытовую технику (41%) и авто (29%).
Высокое — 13%. На жилье не хватает 10%. Только 3% населения не имеют материальных проблем.

Якийсь неправильний розподіл. Я б розподілив так:
Жебраки - 4%. не хватает на еду (4%)
Низькі - 54%. не хватает одежду (13%) и не хватает на бытовую технику (41%)
Середні - 29%. не хватает на авто (29%).
Високі - 13%.

Тепер виглядає більш-менш реалістично. :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 20:30

Re: Еміграція, заробітчанство

The_Rebel написав:
  Дюрі-бачі написав:Потрібно проводити наукові дослідження педагогам та психологам. З моєї спрощеної точки зору: молодь бачить блогерів, які отримують мільйони за якусь дурню (розрив поколінь, адже мені абсолютно не ясно навіщо дивитись як хтось ображає касирів чи копіює танець з фільму) і "красиво живуть на камеру", тому не хоче нічого робити і так само "красиво жити", вважає, що пахають тільки "лохи". А батьки часто забивають на виховання дітей повністю.

А я думаю нічого не потрібно досліджувати. Світ так часто змінюється, що наше покоління навряд чи може дати правильну пораду теперішнім студентам. Це як у кінці 80-х на початку 90-х багато вчителів/лікарів/технарів/фізиків/хіміків тянули дітей у свою професію, а вони були потім нікому не потрібні навіть з червоним дипломом. А потрібні були різні дільці, банкіри, юристи і тп.
Зараз також нам здається з висоти власного досвіду одне, а насправді якраз вміння показати себе на камеру, робити цікавий контент і тп. може бути більш затребуваним чим задрот айтішник, який боїться людей і тільки вміє, що зубрити нові фрейморки, що устарівають вже по місяцях. Як згадали вище - спочатку у нас забрали фізичний труд, але скоро розумовий у нас також можуть забрати завдяки штучному інтелекту. Тому можливо найбільше і будуть заробляти люди творчі (хай навіть його творчість проявляється в кривлянні на камеру), бо людям захочеться чогось не штучного і вони удуть а це платити - співаки, масажисти, психологи, блогери, танцівники, проститутки і т.п.
"Вміння показати себе на камеру і зробити контент" - нажаль, дійсно затребуване, часом більше за якісь реально корисні речі чи послуги, причому якість того контенту теж затребувана менше за видовищність та хайповість. І це біда цілої епохи, яка, певен, ще відгукнеться в світовому масштабі.
Навіть професійні балаболи, ті, що були у всі часи й головне вміння яких - подати себе, свою ідею, налагодити комунікацію, при дуже слабких професійних якостях - і те корисніші за когорту блохерів-дегенератів
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 20:42

  Bolt написав:
  BIGor написав:
  Сибарит написав:Сначала мы себя избавили от большей части физического труда, в результате чего атрофировались мышцы, а теперь компьютерная техника помогает атрофировать мозги.

Можна не погодитися?
Зараз для фіз. вправ у людей все є.
Те ж саме про смартфони/комп. техніку/програми - пам'ятаю коли вчились - ще були таблиці Брадіса, а на інженерний калькулятор збирав 3 місяці гроші. Книги - були - але дорого - купляли дуже рідко.
А зараз все є, в якийсь середній Кіндл за 100 дол. влізе вся Александрійська бібліотека. Інструментів для навчання - мільйони.

Вибачаюсь за оффтоп.

Які нафіг таблиці брадіса. Вже десь в 90-му році програмував на мк-61

От тому напевно я зараз програмую, а Ви ні :D .
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 21:19

  BIGor написав:
  Bolt написав:
  BIGor написав:Можна не погодитися?
Зараз для фіз. вправ у людей все є.
Те ж саме про смартфони/комп. техніку/програми - пам'ятаю коли вчились - ще були таблиці Брадіса, а на інженерний калькулятор збирав 3 місяці гроші. Книги - були - але дорого - купляли дуже рідко.
А зараз все є, в якийсь середній Кіндл за 100 дол. влізе вся Александрійська бібліотека. Інструментів для навчання - мільйони.

Вибачаюсь за оффтоп.

Які нафіг таблиці брадіса. Вже десь в 90-му році програмував на мк-61

От тому напевно я зараз програмую, а Ви ні :D .

То, що на програмуванні можна заробляти стало очевидно в 2008 році, коли ЗП ІТ вців стали не пропорційно високими. На той час я вже 10 років, як закінчив інститут, і щось міняти вже було пізно. 😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 21:23

  Bolt написав:
  ЛАД написав:
  Bolt написав:..............
Пробовать поступать туда в магистратуру.(где бы узнать, как выглядит этот процесс)

Проще всего написать запросы в немецкие вузы. И лучше не затягивать.
С малым вряд ли потянем. Потому поступление куда нибудь во Львове , для диплома. И так, племяш жены постарается натягать его на тестировщика.
Потенциальные 10-12куе/год в той же Польше за учёбу с проживанием не потянем. 😟

Почему и говорю о Германии-Франции. Может оказаться дешевле, если решится проблема с общежитием.

По уровню не потянет. Ща сижу с ним программу пятого класса по математике повторяю. Со скрипом. Напрочь отсутсвует математическая логика. Всё наглухо убито смартфон ом.В украинский ВУЗ так сяк ещё затолкаем, хотя-бы через мотивационное письмо.

банальні речі, але може тоді спробувати щось інше, якщо математика не заходить? питання ж може бути не у смартфоні. від смартфону до ІТ небагато кроків)))
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 21:31

  Shaman написав:
  Bolt написав:С малым вряд ли потянем. Потому поступление куда нибудь во Львове , для диплома. И так, племяш жены постарается натягать его на тестировщика.
Потенциальные 10-12куе/год в той же Польше за учёбу с проживанием не потянем. 😟

Почему и говорю о Германии-Франции. Может оказаться дешевле, если решится проблема с общежитием.

По уровню не потянет. Ща сижу с ним программу пятого класса по математике повторяю. Со скрипом. Напрочь отсутсвует математическая логика. Всё наглухо убито смартфон ом.В украинский ВУЗ так сяк ещё затолкаем, хотя-бы через мотивационное письмо.[/quote]
банальні речі, але може тоді спробувати щось інше, якщо математика не заходить? питання ж може бути не у смартфоні. від смартфону до ІТ небагато кроків)))[/quote]
Зараз НМТ з математики зробили обов"язковим. Так, що в будь-якому разі доведеться складати. Малу, бо погано було з математикою, на нім. Філологію загнав. Для хлопця це не варіант. 🤷‍♂️
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 21:52

Bolt
якраз варіант, знайде там собі гарну дівчину, створять сімʼю і будуть жити щасливо.
сімейнобудівний все актуальніше
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 22:24

  smdtranz написав:Bolt
якраз варіант, знайде там собі гарну дівчину, створять сімʼю і будуть жити щасливо.
сімейнобудівний все актуальніше

Власне для того хочу доньку в Німеччину відправити на навчання . Може знайде собі якогось пристойного турка. Як, казав мій покійний тесть, коли розмовляв з другом по телефону:,,Нарешті молодшу доньку , спихнув заміж"😏
Bolt
 
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