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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 сер, 2023 22:29
Bolt написав: BIGor написав: Bolt написав:Які нафіг таблиці брадіса
. Вже десь в 90-му році програмував на мк-61
От тому напевно я зараз програмую, а Ви ні
.
То, що на програмуванні можна заробляти стало очевидно в 2008 році, коли ЗП ІТ вців стали не пропорційно високими. На той час я вже 10 років, як закінчив інститут, і щось міняти вже було пізно.
😏
Я почав тільки вчити програмування після 12 років як закінчив інститут.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 22:30
BIGor написав: Bolt написав: BIGor написав:
От тому напевно я зараз програмую, а Ви ні
.
То, що на програмуванні можна заробляти стало очевидно в 2008 році, коли ЗП ІТ вців стали не пропорційно високими. На той час я вже 10 років, як закінчив інститут, і щось міняти вже було пізно.
Я почав тільки вчити програмування після 12 років як закінчив інститут.
Ну, вже ж на мідла вийшли?
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Додано: Пон 14 сер, 2023 22:38
BIGor написав: Bolt написав: BIGor написав:
От тому напевно я зараз програмую, а Ви ні
.
То, що на програмуванні можна заробляти стало очевидно в 2008 році, коли ЗП ІТ вців стали не пропорційно високими. На той час я вже 10 років, як закінчив інститут, і щось міняти вже було пізно.
😏
Я почав тільки вчити програмування після 12 років як закінчив інститут.
Якраз займався будівництвом будинку. Тож було не до перенавчання.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 22:51
Faceless написав: BIGor написав: Bolt написав:
То, що на програмуванні можна заробляти стало очевидно в 2008 році, коли ЗП ІТ вців стали не пропорційно високими. На той час я вже 10 років, як закінчив інститут, і щось міняти вже було пізно.
Я почав тільки вчити програмування після 12 років як закінчив інститут.
Ну, вже ж на мідла вийшли?
Так і є. Ну бачите, перенавчатись чи міняти щось на краще ніколи не пізно.
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