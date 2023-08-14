Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1098109911001101 Додано: Пон 14 сер, 2023 22:29 Bolt написав: BIGor написав: Bolt написав: Які нафіг таблиці брадіса. Вже десь в 90-му році програмував на мк-61 . Вже десь в 90-му році програмував на мк-61

От тому напевно я зараз програмую, а Ви ні . От тому напевно я зараз програмую, а Ви ні

То, що на програмуванні можна заробляти стало очевидно в 2008 році, коли ЗП ІТ вців стали не пропорційно високими. На той час я вже 10 років, як закінчив інститут, і щось міняти вже було пізно. 😏 То, що на програмуванні можна заробляти стало очевидно в 2008 році, коли ЗП ІТ вців стали не пропорційно високими.

Я почав тільки вчити програмування після 12 років як закінчив інститут. Я почав тільки вчити програмування після 12 років як закінчив інститут. BIGor

Повідомлень: 8073 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1212 раз. Подякували: 1642 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 сер, 2023 22:30 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Bolt написав: BIGor написав: От тому напевно я зараз програмую, а Ви ні . От тому напевно я зараз програмую, а Ви ні

То, що на програмуванні можна заробляти стало очевидно в 2008 році, коли ЗП ІТ вців стали не пропорційно високими. На той час я вже 10 років, як закінчив інститут, і щось міняти вже було пізно. То, що на програмуванні можна заробляти стало очевидно в 2008 році, коли ЗП ІТ вців стали не пропорційно високими.

Я почав тільки вчити програмування після 12 років як закінчив інститут. Я почав тільки вчити програмування після 12 років як закінчив інститут. Ну, вже ж на мідла вийшли? Ну, вже ж на мідла вийшли? Faceless

Модератор Повідомлень: 33601 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1395 раз. Подякували: 7809 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 сер, 2023 22:38 BIGor написав: Bolt написав: BIGor написав: От тому напевно я зараз програмую, а Ви ні . От тому напевно я зараз програмую, а Ви ні

То, що на програмуванні можна заробляти стало очевидно в 2008 році, коли ЗП ІТ вців стали не пропорційно високими. На той час я вже 10 років, як закінчив інститут, і щось міняти вже було пізно. 😏 То, що на програмуванні можна заробляти стало очевидно в 2008 році, коли ЗП ІТ вців стали не пропорційно високими.

Я почав тільки вчити програмування після 12 років як закінчив інститут. Я почав тільки вчити програмування після 12 років як закінчив інститут.

Якраз займався будівництвом будинку. Тож було не до перенавчання. Якраз займався будівництвом будинку. Тож було не до перенавчання. Bolt Повідомлень: 2218 З нами з: 09.11.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 162 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 сер, 2023 22:51 Faceless написав: BIGor написав: Bolt написав: То, що на програмуванні можна заробляти стало очевидно в 2008 році, коли ЗП ІТ вців стали не пропорційно високими. На той час я вже 10 років, як закінчив інститут, і щось міняти вже було пізно. То, що на програмуванні можна заробляти стало очевидно в 2008 році, коли ЗП ІТ вців стали не пропорційно високими.

Я почав тільки вчити програмування після 12 років як закінчив інститут. Я почав тільки вчити програмування після 12 років як закінчив інститут. Ну, вже ж на мідла вийшли? Ну, вже ж на мідла вийшли?

Так і є. Ну бачите, перенавчатись чи міняти щось на краще ніколи не пізно. Так і є. Ну бачите, перенавчатись чи міняти щось на краще ніколи не пізно. BIGor

Повідомлень: 8073 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1212 раз. Подякували: 1642 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1098109911001101 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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